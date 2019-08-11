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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Shawn Purcell - Symmetricity

11.08.2019

Shawn Purcell - Symmetricity
Американский гитарист Шон Парселл, предстающий перед нами на обложке альбома Symmetricity, как сугубо штатский человек, провел значительную часть своей карьеры, как военный музыкант. Родом он из Питтсбурга, Пенсильвания, но живет и работает в Вашингтоне, столичном федеральном окргу Колумбия. Более пятнадцати лет он играет здесь в различных военных оркестрах. В 1996 – 2004 годах Шон был гитаристом ведущего джазового оркестра ВВС США The Airmen of Note и в этом качестве объездил с гастрольными поездками много стран Европы и Азии, а в настоящее время он работает в джазовом ансамбле Commodores военно-морских сил США. Все это не помешало Парселлу за годы своей карьеры участвовать в записях и гастролировать с такими видными джазменами, как Терелл Стаффорд, Николас Пейтон, Крис Поттер, Эдди Дэниэлс и многими другими. Звучит его гитара и в альбомах жены музыканта, певицы Дарден Парселл. Шон еще и опытный педагог, сотрудничающий с целым рядом университетов страны.

А вот в качестве лидера он выпускает лишь первый свой альбом. Symmetricity, как и диски Дарден Парселл, издает техасский лейбл из Далласа Armored Records. Шон составил программу своего дебютника из собственных сочинений, включив в нее только один кавер, композицию Ван Хайзена и Барка Here’s That Rainy Day. Костяком его ансамбля при записи альбома стала ритм-группа в составе пианиста (играющего в отдельных треках также на электрооргане Hammond и клавишных) Тодда Саймона, контрабасистаРигана Браффа и ударника Стоктона Хелбинга. В трех треках к ним присоединяется тенор-саксофонист Луис Эрнандес, а в двух мы слышим и голос Дарден Парселл.

Как гитарист, Парселл испытал влияние таких мастеров, как Мартино, Скофилд, Стерн, Мэтини и Бернстайн. И такие люди, как Пат Мартино и Питер Бернстайн, высоко оценили работу коллеги. В частности, Бернстайн отозвался о Symmetricity так: «Этой коллекцией оригинальных композиций в исполнении группы классных музыкантов Шон Парселл демонстрирует свое мастерство и зрелость, как композитор и исполнитель высочайшего ранга. Темы разнообразны и очень хорошо продуманы, и Шон показывает высокий уровень гитарной игры. Прекрасная коллекция музыкальных историй!» Истории эти действительно захватывают с первого же трека, весьма «горячей» композиции Swirl, где гитара бурно обменивается репликами с саксофоном, а заканчивается все классическим джазовым соло на ударных. В следующей Steady Comin’ At Ya бал вместе с гитарой правят уже фотрепьяно и контрабас, а Red Velvet Cake и Here’s That Rainy Day составляют отличную контрастную пару, где в первом случае Парселл демонстрирует мощный драйв, а во втором – тонкую лиричность. Отмечу еще и композицию с прозрачным названием Trane-ing Wheels, которым Шон, похоже, хотел подчеркнуть связь своей музыки с идеями великого реформатора джаза. Сам Парселл в рамках этой уже ставшей классикой стилистики чувствует себя весьма свободно и креативно.

© & (p) 2019 Armored Records

10 tks / 67 mins

(Shawn Purcell – g; Darden Purcell - voice (tks 4, 10); Luis Hernandez - ts (tks 1, 5, 10); Todd Simon - p, Hammond C3 (tk 7), Fender Rhodes (tk 10); Regan Brough – ac.b; Stockton Helbing – dr, cymbals (tambourine/flexatone tk 7);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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