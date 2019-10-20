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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Orhan Őzgűr Turan - Őzgűr

20.10.2019

Orhan Őzgűr Turan - Őzgűr
Őzgűr по-турецки означает «свободный» или «вольный», и именно это слово, являющееся одновременно частью его имени, Орхан Озгюр Туран (р.1984) избрал в качестве названия своего первого сольного ЕР. Орхан – вокалист и мультинструменталист, однако, основным его инструментом является баглама, струнный инструмент из семейства сазов, родственник многих аналогичных лютневидных инструментов Передней Азии и, кстати, более известного у нас греческого инструмента бузуки. Орхан живет в Дании, в городе Орхус, втором по величине в стране, и именно здесь им был организован коллектив Hudna. Название группы имеет особый смысл: по-арабски это «Перемирие». В этом трио играют вместе турок Озгюр Туран, гитарист-датчанин Сёрен Бигум и исполнитель на перкуссионных инструментах Йосси Каручи, израильтянин с марокканскими корнями, прекрасно знающий ориентальную музыку. Группа добилась больших успехов, завоевала несколько датских премий в области world music, много гастролирует, а заодно на своем примере доказывает весьма плодотворное сотрудничество представителей трех религий и трех разных культур. Помимо нее Озгюр Туран сотрудничает с еще одним коллективом world music, шведской группой Gadjos из Гетеборга, основу которой составляют также музыканты турецкого происхождения, а также (вместе с Каручи) – с еще одной ориентированной на world music датской группой - Kidmo Laran. Орхан – частый гость на сценах многих стран Европы и Турции, участник фестивалей джаза и world music.

И вот – первый сольный проект. Этот ЕР вместе со следующим должен стать основой для первого сольного большого альбома Орхана Озгюр Турана. Все пять его композиций, три из которых написал сам Орхан, записаны в живую, а для работы над проектом он привлек своих уже испытанных партнеров: тут и Каручи с Бигумом из Hudna, и шведско-турецкий трубач Рухи Эрдоган, и датский клавишник Палле Хъорт. Как и во всех других проектах, в которых участвовал Орхан Озгюр Туран, в основе музыки – традиционные мотивы и ритмы анатолийского нагорья, творчески переосмысленные музыкантом и дополненные (очень деликатно) элементами джаза и рок-музыки, а также фольклорными мотивами других регионов, например, Северной Африки или Балкан. И сам Орхан, и его партнеры – настоящие мастера, и поклонникам ориентальной этники Őzgűr должен прийтись по вкусу. А в подтверждение – видео с одним из треков диска, Serane, где партнером Орхана выступает Серкан Йилдырым.



© & (p) 2019 Ironhand Records

5 tks / 22 mins

(Orhan Őzgűr Turan, Palle Hjort, Søren Poulsen, Yossi Karutchi, Ruhi Erdoğan, Søren Bigum, Serkan Yildirim)

Линк предоставлен Ironhand Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания, Израиль, Турция, Швеция
музыкальный стиль
ориентальная музыка

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