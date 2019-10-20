Orhan Őzgűr Turan - Őzgűr

Őzgűr по-турецки означает «свободный» или «вольный», и именно это слово, являющееся одновременно частью его имени, Орхан Озгюр Туран (р.1984) избрал в качестве названия своего первого сольного ЕР. Орхан – вокалист и мультинструменталист, однако, основным его инструментом является баглама, струнный инструмент из семейства сазов, родственник многих аналогичных лютневидных инструментов Передней Азии и, кстати, более известного у нас греческого инструмента бузуки. Орхан живет в Дании, в городе Орхус, втором по величине в стране, и именно здесь им был организован коллектив Hudna. Название группы имеет особый смысл: по-арабски это «Перемирие». В этом трио играют вместе турок Озгюр Туран, гитарист-датчанин Сёрен Бигум и исполнитель на перкуссионных инструментах Йосси Каручи, израильтянин с марокканскими корнями, прекрасно знающий ориентальную музыку. Группа добилась больших успехов, завоевала несколько датских премий в области world music, много гастролирует, а заодно на своем примере доказывает весьма плодотворное сотрудничество представителей трех религий и трех разных культур. Помимо нее Озгюр Туран сотрудничает с еще одним коллективом world music, шведской группой Gadjos из Гетеборга, основу которой составляют также музыканты турецкого происхождения, а также (вместе с Каручи) – с еще одной ориентированной на world music датской группой - Kidmo Laran. Орхан – частый гость на сценах многих стран Европы и Турции, участник фестивалей джаза и world music.
И вот – первый сольный проект. Этот ЕР вместе со следующим должен стать основой для первого сольного большого альбома Орхана Озгюр Турана. Все пять его композиций, три из которых написал сам Орхан, записаны в живую, а для работы над проектом он привлек своих уже испытанных партнеров: тут и Каручи с Бигумом из Hudna, и шведско-турецкий трубач Рухи Эрдоган, и датский клавишник Палле Хъорт. Как и во всех других проектах, в которых участвовал Орхан Озгюр Туран, в основе музыки – традиционные мотивы и ритмы анатолийского нагорья, творчески переосмысленные музыкантом и дополненные (очень деликатно) элементами джаза и рок-музыки, а также фольклорными мотивами других регионов, например, Северной Африки или Балкан. И сам Орхан, и его партнеры – настоящие мастера, и поклонникам ориентальной этники Őzgűr должен прийтись по вкусу. А в подтверждение – видео с одним из треков диска, Serane, где партнером Орхана выступает Серкан Йилдырым.
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