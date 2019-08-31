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Fantastic Swimmers - Piano Concert # 2
31.08.2019
Итак, продолжение последовало: вслед за Piano Concert # 1, о котором наш сайт писал ранее, проект Fantastic Swimmers в своей фортепьянной версии представил новый плод коллективной импровизации: Piano Concert # 2. Его запись состоялась на концерте в минском музее-мастерской Заира Азгура 20 апреля этого года, а в августе издана французским сетевым лейблом Murmure Intemporel. Состав участников проекта претерпел небольшое персональное изменение по сравнению с Piano Concert # 1: на саммит №2 собралось по-прежнему шесть пианистов, но вместо Максима Ивкина в нем теперь участвовала Аполлинария Акимова из Minsk Improvisers Orchestra.
А вот объем концерта, как и его содержание, на мой взгляд, существенно изменились. Что касается объема – тут все очевидно: он вырос более, чем в два раза, заняв в целом час времени. Вместо двух кругов поочередной импровизации, каждый из музыкантов прошел теперь три круга, дополненные еще и четвертым, где прозвучало три фортепьянных дуэта. О содержании же могу судить , руководствуясь исключительно своими субъективными впечатлениями. Мне показалось, что если в первом концерте, впервые участвуя в подобном действе, музыканты больше заботились о цельности впечатления, более старательно, если хотите, развивали и продолжали высказывания предыдущего исполнителя, то Piano Concert # 2 больше напомнил мне, если перейти к литературным ассоциациям, некий модернистский роман в духе, скажем, Михаила Шишкина, где параллельно развиваются несколько сюжетных линий, границы между которыми стерты. Пожалуй, только вдохновитель и организатор проекта Виктор Семашко, сознательно или нет, взял на себя роль некоего модератора, стремясь своими партиями не просто импровизировать за роялем (особенно ярко в первом и втором круге), но и связать реплики коллег в некое единое целое. А вот коллеги на втором саммите «осмелели», и с большим или меньшим успехом «гнули свою линию». Начав первый круг в стиле, близком к академической музыке, Мишель Дайлида во втором обратился к идиомам раннего джаза. Дарья Богослова выдала очень яркие реплики в первом и третьем круге, причем в первом это было нечто темпераментно-психоделическое, даже с элементами вокала. Дебютант саммита Акимова, напротив, все свои три круга действовала в манере спокойной и лиричной, особенно удачно, на мой вкус, в круге третьем. Самой протяженной по объему и самой яркой показалась импровизация Максима Субача в третьем круге, где музыкант за четыре минуты, развернул целую историю в духе саундтрека к любовным кинодрамам начала прошлого века, драматичную и с четкой прорисовкой характеров персонажей. Ну, а в финальном парад-алле в виде трех дуэтов эффектную точку поставили тот же Субач с Дарьей Богословой.
Понятно, ждать тщательно отшлифованного произведения от коллективной импровизации такого рода, просто бессмысленно. Это противоречит самому сюжету преформанса. Piano Concert # 2 очевидно оказался ярче своего предшественника, но и «угловатее», сложнее по структуре и переплетению линий каждого музыканта – совсем в духе нашего весьма непростого времени.
© 2019 Murmure Intemporel
21 tks / 61 mins
(Illa Siŭcoŭ, Mišel Dailida, Maksim Subač, Darja Bahasłova, Viktar Siamaška, Apalinaryja Akimava – p;)
Линк предоставил Виктор Семашко
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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