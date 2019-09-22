La Tanya Hall - Say Yes

Американскую певицу Ла Таню Холл я впервые услышал в прошлом году в альбоме The Seasons of Being ее мужа, канадского пианиста Энди Милна. А вот подоспел уже и ее собственный альбом Say Yes, который Ла Таня записала с новым трио Милна, которое называется Unison. Для певицы это всего второй сольный альбом, причем первый был записан еще в 2009 году, десять лет назад. Творческий кризис? Отнюдь. Просто Ла Таня была перегружена в эти годы другими проектами. Ассоциированный профессор по вокалу в Консерватории Оберлин, она еще и много работала с группой Steely Dan и с самыми известными вокалистами США, среди которых Бобби МакФеррин, Арета Фрэнклин, Гарри Белафонте, Дайана Росс и целый ряд других звезд. Сюда надо добавить и напряженный график собственных концертов. Так и получилось, что до нового альбома дело дошло только сейчас.
Красивый, гибкий и сильный, голос и безукоризненное интонирование оставим за скобками – это свидетельство и природного таланта и высокого технического уровня вокалистки. А вот программа альбома, предложенная Холл, действительно не совсем, извините за каламбур, стандартна. То есть, классические джазовые стандарты в ней тоже есть: назову, к примеру, Ev’ry Time We Say Goodbye Коула Портера, но больше пьес, написанных в свое время, как чисто инструментальные и получивших текст позже. Это и Whisper Not Бенни Гольсона со стихами известного классика джазовой критики Леонарда Фезера, и знаменитая Pannonica Телониуса Монка с текстом Джона Хендрикса, и совершенно необычная версия Jitterbug Waltz Фэтса Уоллера. Наконец, совсем уж не частое для джазовой вокалистики включение в программу композиций звезд фолк-рока: Because I Told You So Джонаты Брукс и The Fiddle and the Drum, старой песни Джони Митчелл 60-х годов, делает программу еще более разнообразной и интересной. Лично для меня пиком альбома стали три трека, с 5-го по 7-й, расположившиеся в программе подряд: это уже упомянутые выше Whisper Not и Jitterbug Waltz, а также песня Softly. Но, это, как вы понимаете, уже вкусовые предпочтения, а в Say Yes есть композиции, способные удовлетворить самый взыскательный вкус.
© & (p) 2019 Blue Canoe Records
11 tks / 67 mins
(La Tanya Hall - voc; Andy Milne – p; John Hebert – b; Clarence Penn – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН