La Tanya Hall - Say Yes

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

La Tanya Hall - Say Yes

22.09.2019

La Tanya Hall - Say Yes
Американскую певицу Ла Таню Холл я впервые услышал в прошлом году в альбоме The Seasons of Being ее мужа, канадского пианиста Энди Милна. А вот подоспел уже и ее собственный альбом Say Yes, который Ла Таня записала с новым трио Милна, которое называется Unison. Для певицы это всего второй сольный альбом, причем первый был записан еще в 2009 году, десять лет назад. Творческий кризис? Отнюдь. Просто Ла Таня была перегружена в эти годы другими проектами. Ассоциированный профессор по вокалу в Консерватории Оберлин, она еще и много работала с группой Steely Dan и с самыми известными вокалистами США, среди которых Бобби МакФеррин, Арета Фрэнклин, Гарри Белафонте, Дайана Росс и целый ряд других звезд. Сюда надо добавить и напряженный график собственных концертов. Так и получилось, что до нового альбома дело дошло только сейчас.

Красивый, гибкий и сильный, голос и безукоризненное интонирование оставим за скобками – это свидетельство и природного таланта и высокого технического уровня вокалистки. А вот программа альбома, предложенная Холл, действительно не совсем, извините за каламбур, стандартна. То есть, классические джазовые стандарты в ней тоже есть: назову, к примеру, Ev’ry Time We Say Goodbye Коула Портера, но больше пьес, написанных в свое время, как чисто инструментальные и получивших текст позже. Это и Whisper Not Бенни Гольсона со стихами известного классика джазовой критики Леонарда Фезера, и знаменитая Pannonica Телониуса Монка с текстом Джона Хендрикса, и совершенно необычная версия Jitterbug Waltz Фэтса Уоллера. Наконец, совсем уж не частое для джазовой вокалистики включение в программу композиций звезд фолк-рока: Because I Told You So Джонаты Брукс и The Fiddle and the Drum, старой песни Джони Митчелл 60-х годов, делает программу еще более разнообразной и интересной. Лично для меня пиком альбома стали три трека, с 5-го по 7-й, расположившиеся в программе подряд: это уже упомянутые выше Whisper Not и Jitterbug Waltz, а также песня Softly. Но, это, как вы понимаете, уже вкусовые предпочтения, а в Say Yes есть композиции, способные удовлетворить самый взыскательный вкус.

© & (p) 2019 Blue Canoe Records

11 tks / 67 mins

(La Tanya Hall - voc; Andy Milne – p; John Hebert – b; Clarence Penn – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Karl Berger / Jason Kao Hwang - Conjure

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Китай, США
  • музыкальный стиль: авангард
Лакомый кусочек для поклонников авангардной эстетики. Дуэт, в котором встретились представители двух поколений джаза свободной формы, в известном смысле, учитель и ученик: Карл Бергер и Джейсон Као Хван. Немецкий пианист, а впоследствии ...
подробнее
22.09.2019

Kenner - 8Ball City

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, прог-рок
Проект Kenner – это дебютная работа израильского клавишника и композитора Эйтана Кеннера. Его творческий путь во многом схож с путем многих других молодых израильских музыкантов. Сначала – учеба дома (в данном случае – в ...
подробнее
22.09.2019

Kenney Polson - For Lovers Only

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: смус джаз
Из десяти композиций этого альбома по крайней мере семь посвящены теме любви, да и само название For Lovers Only говорит само за себя. Американский саксофонист и композитор Кенни Полсон следует законам жанра, который он выбрал и в котором ...
подробнее
22.09.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com