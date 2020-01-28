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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Albare - Albare Plays Jobim (A Tribute to Antonio Carlos Jobim)

28.01.2020

Albare - Albare Plays Jobim (A Tribute to Antonio Carlos Jobim)
Не первый раз возникает на наших страницах имя этого австралийского гитариста. Элбэйр (он же Элберт Дэйдон (Albert Dadon) отличается прекрасной техникой игры, романтизмом своей музыки, которая лучше всего подходит под определение «смус джаз». Уроженец Марокко, он вырос и начал заниматься музыкой во Франции и Израиле. На зеленый континент Элбэйр перебрался уже в зрелом возрасте (в 27 лет), а на сегодня является весьма заметной фигурой на австралийской джазовой сцене. Свой первый альбом музыкант выпустил еще в 1993 году, а сегодня их на его счету уже двенадцать.

По тем трем проектам Элбэйра, которые довелось рецензировать на нашем сайте, основным его партнером всегда был итальянский пианист Фил Турчо (всего же они сотрудничали на шести альбомах). Содействовал Фил и нынешнему проекту, но уже не играл в нем непосредственно: он стал продюсером альбома Albare Plays Jobim, трибьюта крупнейшему мастеру босса-новы, бразильскому композитору Антонио Карлосу Жобиму. Элбэйр впервые познакомился с музыкой Жобима в далеком 1972 году, посмотрев знаменитый фильм французского режиссера Марселя Камю «Черный Орфей», действие которого происходит в Рио-де-Жанейро под музыку Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жобима. На молодого тогда гитариста эта музыка произвела сильнейшее впечатление. И вот, спустя почти пол-века, Элбэйр посвящает новый проект своему давнему кумиру. Как говорит сам гитарист, «Поскольку Жобим оказал такое влияние на мою игру, я чувствую, что этот альбом надо было сделать гораздо раньше, но и теперь я готов, к своему собственному удовлетворению, поытаться передать глубочайшую красоту этих мелодий».

Мелодии Элбейр отобрал для своего альбома действительно очень красивые и очень известные. В программу вошли такие пьесы Жобима, как One Note Samba , Corcovado, Brazil, Desafinado и, конечно, тот самый Orfeu Negro. Формат его ансамбля в этом проекте – квартет. Место Турчо за фортепьяно занял на этот раз австралиец Джо Чиндамо, а вот ритм-группу для такого проекта Элбэйр выбрал латинскую: ударника из Мексики Антонио Санчеса и пуэрториканского басиста Рики Родригеса. Музыка Жобима хороша сама по себе и привлекает многих. Каждый интерпретирует ее по-своему. Элбэйр сделал акцент на грустно-сладкие мотивы классической босса-новы. Если в таких проектах, как Only Human или Urbanity гитарист пришел к синтезу фьюжн и смус-джаза, то его версия музыки Жобима – это синтез смус-джаза и латинского джаза. Получилось интересно!

© & (p) 2019 ALFi Records

10 tks / 44 mins

(Albare – g; Joe Chindamo – p; Antonio Sanchez – dr; Ricardo "Ricky" Rodriguez – b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Мексика, Пуэрто-Рико
музыкальный стиль
Латинский джаз, смус джаз

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