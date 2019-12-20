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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Heather Bambrick - Fine State

20.12.2019

Heather Bambrick - Fine State
Впервые слушал и впервые представляю нашим читателям канадскую джазовую вокалистку Хэзер Бамбрик. У себя на родине Хэзер – весьма известная фигура. Достаточно сказать, что ее альбом 2017 года You’ll Never Know номинировался на канадский вариант Грэмми, премию Джюно в категории «лучший альбом вокального джаза». Лестные отзывы ее творчество вызывает не только у канадской, но и у американской прессы. Работала Хэзер со многими американскими и канадскими мастерами, это опытная певица, отнюдь не дебютантка. Она поет не только джаз, выступает и с симфоническими составами, а еще ее очень хорошо знают в Торонто, как основного ведущего программ джазового радио JAZZ.FM91. Активно занимается Бамбрик и вопросами музыкального образования. Словом, это очень разносторонний и успешный в разных сферах человек.

Новый альбом Хэзер под названием Fine State, записанный при участии большой команды канадских музыкантов, с некоторыми из которых, как с басистом Россом Макинтайром или харпером Карлосом дель Джунко, мы уже встречались, дает хорошее представление, как о вокальном мастерстве Хэзер Бамбрик, так и о специфике ее репертуара. Да, в нем, как и у очень многих джазовых вокалисток, есть традиционные, хорошо известные во многих версиях джазовые стандарты, вроде It Never Entered My Mind Роджерса и Харта, но есть и You’ve Got To Be Carefully Taught Роджерса и Хаммарстейна, песня из мюзикла 1949 года South Pacific, где авторы поднимали расовые проблемы, что в те годы было не ко двору, и песня подвергалась молчаливой обструкции. Поет Бамбрик и The Right To Love, где на музыку Лало Шифрина положен текст канадского автора Джина Лиса, посвященный борьбе за расовое равноправие, но, как говорит Хэзер, сегодня ставший чуть ли не гимном других борцов, из ЛГБТ-сообщества… Я упомянул, что текст здесь написан канадцем – и тут связь с главной особенностью творчества Бамбрик: и здесь, и в предыдущих работах, она стремится делать упор на композиции канадских авторов. Хэзер – человек весьма патриотичный, причем не только на национальном, но и на региональном уровне: родом она с острова Ньюфаундленд, который, как известно, вошел в состав Канады лишь в 1949 году. Бамбрик очень тепло относится к своей малой родине, и отсюда в программе альбома такие песни, как Wave Over Wave или Homeland (ее собственная). Кстати, Wave Over Wave куда ближе к фолку, чем к джазу, да и поп-музыка Хэзер Бамбрик отнюдь не чужда. Ну, а венцом программы я бы назвал финальную Fine State of Affairs, где наиболее ярко певица продемонстрировала свои незаурядные вокальные возможности. Разнообразный и талантливый проект – рекомендую!

© 2019 Heather Bambrick Music

13 tks / 54 mins

(Heather Bambrick – voc; Adrean Farrugia (tks 3, 4, 5, 6, 10, 12), Michael Shand (tks 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13) – p; Eric St. Laurent – g; Ross MacIntyre – b; Ben Wittman - dr, perc; Kelly Jefferson – sax; Chase Sanborn – flg; Carlos del Junco - harmonica (tk 13 );)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим, кроссовер

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