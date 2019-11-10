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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

John Allee - Bardfly

10.11.2019

John Allee - Bardfly
Очень необычный проект. Можно дискутировать о его чисто джазовых достоинствах (а на мой взгляд, они есть), но по необычности сюжета – прясо скажу, мне такие ранее не встречались. Начнем с создателя Bardfly. Джон Алли (р.1963) поет песни собственного сочинения, то, что по-английски выражается кратким singer-songwriter, имеет на своем счету несколько альбомов, автор музыкальных пьес. Но в первую очередь Алли – актер, и не из рядовых. Крупные роли, множество наград, в первую очередь театральных, участие в получавших громкую прессу спектаклях – на Бродвее и вне его, выступления не только на американских, но и на европейских (включая, кстати, Советский Союз), сценах.

Алли – фанат Уильяма, нашего, Шекспира. Неоднократно он участвовал в тех или иных ролях в спектаклях по пьесам Шекспира, а впервые это случилось в поставленном в Лос-Анджелесе музыкальном спектакле по пьесе «Сон в летнюю ночь» с музыкой Бенджамина Бриттена. Много позже играл он и в музыкальном шоу Barfly Shakespeare (исполняя роль шута Фесте из «Двенадцатой ночи»), поставленном в одном из голливудских клубов. Режиссер тогда попросил Джона придать музыкальной части шоу джазовый дух. Алли написал для того спектакля композицию The Wind and the Rain.

Задумав соеднить в одном проекте две своих любви – джаз и Шекспира – Джон Алли заимствовал из того шоу и идею названия (Bardfly) и собственную композицию The Wind and the Rain, ставшую финальным треком большой программы из 13 треков. Программа смелая! Алли положил на музыку ряд отрывков из различных пьес Шекспира – от «Гамлета» до «Генриха IV», смело добавляя в тексты что-то от себя, и превратил их в джазовые композиции. Тут и сцена безумия Офелии (Never Come Again), и мольба Дездемоны (Green Willow), и много чего еще. А открывает программу Джон неторопливым прозаическим рассказом, напоминающим сказочные зачины: «Не гадайте о времени, может быть, это 1958-й, может 1598-й, а может, это сегодня…», превращающимся в характерный блюз (Bardfly Blues / Samingo). Добавлю, что в программе нашлось место также и лиричным балладам, и энергичному свингу. Алли живет сейчас в Лос-Анджелесе и далеко искать музыкантов под свой проект не пришлось: в Эл-Эй масса грамотных профессионалов. В аккомпанирующий ему квинтет вошли, к примеру, пианист Махеш Баласурья, игравший с Сандовалем, саксофонист Хавьер Вергара, работавший с Пончо Санчесом или трубач Мэтт фон Родерик, работавший с Мельдоу и Медески. Так что, с музыкой здесь все в порядке, а уж насчет оригинальности проекта я высказался выше.

© & (p) 2019 Portuguese Knees Music

13 tks / 57 mins

(John Allee – voc; Manesh Balasooriya – p; Aaron McLendon – dr; Dominic Thiroux – b; Javier Vergara – sax; Matt von Roderick – tp;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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