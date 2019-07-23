Ben Flocks - Mask Of The Muse

«В джазовом море, изобилующем дерзкими, стремительными и совершенно беспощадными молодыми тенор-саксофонистами, Бен Флокс – это тот, на кого стоит обратить внимание. Его отличают терпение и страстность, прямота и добросердечие. Он не ослепляет шквалом нот и не поражает цунами техники. Но его волна – самая широкая и мощная. И что еще более важно, он умеет глубоко нырять. Звучание Бена стремится добраться до сути, ищет душу вещей». Когда столь лестное высказывание принадлежит никому иному, как Джошуа Рэдмену, к нему стоит прислушаться. Не удивительно, что тридцатилетний уроженец Калифорнии, уже десять лет живущий в Бруклине Бен Флок с законной гордостью поместил эту цитату на своем сайте.
Новый альбом Флока Mask Of The Muse дает хорошую возможность самому оценить этого музыканта. Что до меня, то более всего меня привлек его звук. Давненько не доводилось слышать столько медовых оттенков в звучании саксофона. Пожалуй, более других он напоминает мне в этом плане Стена Гетца. Бен весьма романтичен. Это, мне кажется, проявилось даже в составлении программы альбома, в которой старые стандарты соседствуют с оригинальными пьесами, написанными Флоком в содружестве с Ари Черским, гитаристом, продюсером и ближайшим другом. В четырех треках из двенадцати в названиях фигурирует слово «мечта»: от Dream из репертуара Роя Орбисона и до Dream Of Life от Билли Холидэй. Если это и совпадение, то весьма симптоматичное. Попутно, меня, как человека подверженного вредной привычке курить, позабавило, что дымок вьется в этой программе в еще двух треках: Smoke Rings
(по-моему, самой красивой композиции альбома) и While A Cigarette Was Burning
.
Программу эту Бен записал в формате квинтета, в котором трое – вышеупомянутый Черски, ударник Ивен Хьюз и басист Мартин Невин – старинные приятели Флока еще по годам ранней юности в Калифорнии. Правда, мне показалось, что по отношению к друзьям Бен мог проявить больше щедрости: практически везде его саксофон не покидает авансцену, предоставляя коллегам не так уж много пространства для демонстрации индивидуального мастерства. Но, за его звучание можно «простить» и это.
© & (p) 2019 West Cliff Records
12 tks / 36 mins
( Ben Flocks – ts; Ari Chersky – g; Frank LoCrasto – keyb; Martin Nevin – b; Evan Hughes – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН