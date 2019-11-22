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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Deline Briscoe - Wawu

22.11.2019

Deline Briscoe - Wawu
В принципе, австралийские исполнители проходили через наш «CD-Обзор», и в немалом количестве. Но сегодняшний случай – особый. Потому что впервые мы представляем альбом представительницы коренного населения Австралии. Дилайн Бриско родом из народа яланджи, обитающего в районе реки (и национального парка) Дейнтри на севере штата Куинсленд. Поет она уже два десятка лет, богатый опыт приобрела, работая с ведущими австралийскими композиторами и продюсерами, много гастролировала в разных странах с вокальными коллективами Black Arm Band и Mission Songs Project и очень популярна в своей стране. Поет Дилайн, как на английском, так и на языке яланджи, в том числе и в своем первом сольном альбоме Wawu.

В работе над этим проектом Бриско помогали известная австралийская пианистка и композитор Андреа Келлер, вокальная группа Tiddas, единственный не-австралиец среди музыкантов – ямайский пианист Стефен Максвелл и даже родная дочь, 12-летняя Джейд Амали Люга, чья мелодекламация звучит в композиции In The Night. Wawu на языке яланджи – это термин, вобравший в себя целый комплекс разных понятий: тут и духовность, и любовь, и сердце, и человеческие взаимосвязи, и земля, и прошлое, настоящее и будущее – все в этом коротком и столь емком слове. Так называется и стартовый трек, совсем коротенькая, полутораминутная композиция, за которой следует мощное продолжение. Heartbeat, Human Experience, Sonrise, Sweet Frangipani, да и все остальные песни альбома отличают красивые, запоминающиеся мелодии, в аранжировках которых использована прочная джазовая основа. Но главное – это гипнотический голос самой Дилайн Бриско, в котором есть нечто от блюза и госпел: временами она отдаленно напоминает мне Джэнис Джоплин – нет, не внешним сходством вокальной манеры, а той искренностью и глубиной, которую ощущаешь в ее пении. Да, в песнях Бриско можно обнаружить следы традиционной вокальной техники яланджи, но в очень дозированном виде. Не использует она и какие-то традиционные инструменты – состав, скажем так, типично джазовый. Но связь с родной землей и родным народом тут лежит на другом уровне. Альбом – это рассказ о четырех поколениях женщин одной семьи, об испытаниях, выпавших на их долю, об их жизненном пути, рассказ зачастую минорный, но потрясающе красивый.

Я уже говорил выше о высоком уровне успехов Дилайн Бриско. Циничный критик может связать это с пресловутой «толерантностью»: дескать, австралийский шоу-бизнес продвигает в интересах модного тренда вокалистку «из местных». Да какое там продвигает! Вы хотя бы раз послушайте этот голос – и сомнения в причинах успеха Дилайн отпадут сразу же! А перед тем, как вы займетесь поиском альбома Wawu, «для затравки» - фрагмент представления проекта в Melbourne Recital Centre:



© & (p) 2019 Gaba Musik

13 tks / 52 mins

(Deline Briscoe - voc; Airileke Ingram – dr; Robbie Finch – b; Stephen Maxwell – p; Paul Coyle – tp; Phil Bywater – cl, sax; with Andrea Keller – p; Tiddas (Lou Bennett, Amy Saunders and Sally Dastey) - harmony voc; Emma Donovan, Jessie Lloyd, Jess Hitchcock - harmony voc; Jade’Amali Leuga - spoken word (tk 12);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Ямайка
музыкальный стиль
кроссовер

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