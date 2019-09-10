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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Evgeny Sivtsov - Zoo

10.09.2019

Evgeny Sivtsov - Zoo
Новый релиз петербургского лейбла Rainy Day Records представляет альбом московского пианиста и композитора Евгения Сивцова под названием Zoo. Впрочем, на момент записи этого альбома (2017 год), Евгений мог считаться нью-йоркским музыкантом и этот проект он осуществлял при поддержке своих американских коллег - басиста Дэна Шмелински и ударника Шона Балтазора. Коренной москвич, Евгений Сивцов окончил Академию музыки им. Гнесиных, где его основным педагогом был Игорь Бриль, а позднее продолжил свое образование в Нидерландах. Еще в студенческие годы Сивцов начал выступать с JVL Big Band Виктора Лившица, а впоследствии играл с ведущими российскими мастерами джаза – Анатолием Кроллом, Игорем Бутманом, Георгием Гараняном, Германом Лукьяновым, завоевывал призы на престижных конкурсах в Москве и Амстердаме, а в 2009 году перебрался в Нью-Йорк, где провел почти десять лет. Там он занимался самой разной музыкой, руководил, в частности, хором православного собора Св.Николая на Манхэттене, но и, конечно, играл со многими видными представителями джазовой сцены Большого Яблока. Венцом американского этапа его жизни и стала запись Zoo, сделанная незадолго до возвращения Сивцова в Москву. Сама же запись, как уже было сказано выше, превратилась в альбом под логотипом питерского лейбла.

В Zoo вошло шесть авторских композиций Сивцова. По словам Евгения, он старался придать свой, особенный облик каждой из композиций, но при этом сыграть иначе, чем большинство современных музыкантов. Что ж, прослушав альбом, думаю, что своей цели он достиг. Все композиции не похожи друг на друга, в каждой своя «изюминка», и, возможно, именно это не позволяет как-то однозначно определить стилистику музыки Сивцова. Его шесть пьес – это словно прогулка по страницам джазовой истории, в ходе которой можно обнаружить и тонкий лиризм Билла Эванса, и непосредственность ранних джазовых пианистов, и мощную энергетику Оскара Питерсона, и головокружительную парадоксальность а-ля Телониус Монк. И все это разнообразие «музыкальный хамелеон» Евгений Сивцов строит на прочном фундаменте, где солидная академическая школа игры сочетается с истинно джазовой креативностью. Нередко, например, в такой пьесе, как Happy Hippo, Евгений начинает композицию с простенькой темы, которая, по мере развития, претерпевает интереснейшие метаморфозы, чтобы к финалу вернуться на круги своя или превратиться в бравурный марш, как в New Anthill.

От начала и до конца слушаешь Zoo с неослабевающим интересом. Этот альбом – как горная дорога, где за каждым поворотом возникают все новые и новые, но неизменно захватывающие пейзажи. Повторюсь, я не знаю, как определить стилистику музыки Сивцова, а потому спрячусь за размытым понятием «современный мэйнстрим», но в одном, по крайней мере, для себя, я уверен: с альбомом Zoo в моей персональной табели о рангах Евгений Сивцов стремительно врывается в ряды самых интересных пианистов современного российского джаза.

© & (p) 2019 Rainy Day Records

6 tks / 57 mins

(Evgeny Sivtsov – p; Dan Chmielinski– b; Shawn Baltazor – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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