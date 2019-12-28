Lamia Bedioui / Solis Barki - Fin’amor

В конце 2015 года на нашем сайте было опубликовано интервью, которое живущая с 1992 года в Греции и родившаяся в Тунисе певица Ламия Бедьуи дала Анне Ржевиной. Его легко можно найти на сайте с помощью окна «поиск», там много биографических подробностей, поэтому сейчас стоит эти моменты опустить. То интервью было приурочено к выпуску второго альбома певицы – Athamra, а сегодня мы представляем своим читателям ее дебютный альбом Fin’amor. Дело в том, что в 2019 году Fin’amor, впервые вышедший в 2006 году, был полностью перезаписан и подвергнут ремиксингу и ремастерингу. Так что, знакомиться довелось с совершенно новым вариантом этой работы. О ней и поговорим.
Средиземноморье – это родной мир для Ламии Бедьуи и чрезвычайно важный регион для исторического, культурного, религиозного развития всего человечества. Песни народов, живущих в этом регионе, стали основным содержанием альбома Fin’amor. Здесь вы найдете, скажем, целый цикл из четырех традиционных свадебных песен арабов Палестины, традиционные и тоже связанные с браком песни алжирских берберов, экспрессивный и ироничный образчик музыки раи, родившейся в 30-х годах прошлого века в алжирском Оране и перебравшейся вместе с его обитателями во Францию, песню, написанную еще в 1927 году известным егитпетским музыкантом Мохаммедом Вахабом и песню по мотивам григорианского хорала, сочиненную в 1998 году известной французской исполнительницей духовной музыки разных народов Катерин Браславски. И в каждом случае Ламия словно путешествует во времени и пространстве, первоплощаясь в представителя того или иного этноса, делает это талантливо и чрезвычайно убедительно. Несколько особняком для меня в этом проекте стоит ее цикл из четырех песен Metamorphosis, где Бедьуи объединила в одно целое музыку эскимосов, лапландцев и йеменитов. Мне показалось, что здесь певица уж слишком далеко отошла от заявленного «средиземноморского круга».
Но тут я вспомнил про ее основного партнера, греческого музывканта Солиса Барки. Список инструментов, которыми он оперирует, просто поражает воображение. В основном это перкуссионные инструменты разного этнического происхождения, что идеально соответствует предпринятому Ламией Бедьуи «путешествию во времени»: голос и ритм, отбиваемый с помощью подручных материалов или собственного тела – так, возможно, в древнейшие времена и зарождалась музыка. Но Солис в своем в высшей степени конгениальном аккомпанементе использует не только перкуссионные, но и духовые инструменты – от еврейского ритуального рога шофар до диджериду австралийских аборигенов, совсем не придерживаясь каких-то региональных ограничений. А тот же квазигригорианский хорал от Браславски звучит в альбоме под аккомпанемент критской лиры (Димитрис Чиотис). Так что, музыка Fin’amor получает новое, глобальное качество. Это подлинная world music.
А самое сильное впечатление на меня произвел цикл из трех песен Anderleto. Здесь Ламия обратилась к популярной у евреев-сефардов легенде о королеве Фридегунде, жившей во времена Меровингов. Королева убаюкивает своих четверых детей, одновременно признаваясь в любви к своему слуге и говоря о том, что двое детей – от короля, а двое – от него. И все это слышит бесшумно вошедший в комнату король, некстати вернувшийся с охоты… Первая песня цикла - это традиционная песня сефардов Болгарии, вторая – сефардов Боснии, а заключительную Ламия сочинила сама. Как мне кажется, эмоциональное погружение в тему и вокальные возможности певицы здесь проявились особенно ярко. К этому циклу примыкают и два заключительных трека альбома: традиционная мелодия L’Estamaire из Прованса и любовный гимн анонимного трубадура XIII века Belle Doette. И тут впору вспомнить о названии альбома. Fin’amor – это понятие из лексикона трубадуров того же времени, обозначавшее идеальную любовь. Для самой Ламии, как она пишет в liner notes альбома – это источник вдохновения в постоянном поиске ускользающего идеала…
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