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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Lamia Bedioui / Solis Barki - Fin’amor

28.12.2019

Lamia Bedioui / Solis Barki - Fin’amor
В конце 2015 года на нашем сайте было опубликовано интервью, которое живущая с 1992 года в Греции и родившаяся в Тунисе певица Ламия Бедьуи дала Анне Ржевиной. Его легко можно найти на сайте с помощью окна «поиск», там много биографических подробностей, поэтому сейчас стоит эти моменты опустить. То интервью было приурочено к выпуску второго альбома певицы – Athamra, а сегодня мы представляем своим читателям ее дебютный альбом Fin’amor. Дело в том, что в 2019 году Fin’amor, впервые вышедший в 2006 году, был полностью перезаписан и подвергнут ремиксингу и ремастерингу. Так что, знакомиться довелось с совершенно новым вариантом этой работы. О ней и поговорим.

Средиземноморье – это родной мир для Ламии Бедьуи и чрезвычайно важный регион для исторического, культурного, религиозного развития всего человечества. Песни народов, живущих в этом регионе, стали основным содержанием альбома Fin’amor. Здесь вы найдете, скажем, целый цикл из четырех традиционных свадебных песен арабов Палестины, традиционные и тоже связанные с браком песни алжирских берберов, экспрессивный и ироничный образчик музыки раи, родившейся в 30-х годах прошлого века в алжирском Оране и перебравшейся вместе с его обитателями во Францию, песню, написанную еще в 1927 году известным егитпетским музыкантом Мохаммедом Вахабом и песню по мотивам григорианского хорала, сочиненную в 1998 году известной французской исполнительницей духовной музыки разных народов Катерин Браславски. И в каждом случае Ламия словно путешествует во времени и пространстве, первоплощаясь в представителя того или иного этноса, делает это талантливо и чрезвычайно убедительно. Несколько особняком для меня в этом проекте стоит ее цикл из четырех песен Metamorphosis, где Бедьуи объединила в одно целое музыку эскимосов, лапландцев и йеменитов. Мне показалось, что здесь певица уж слишком далеко отошла от заявленного «средиземноморского круга».

Но тут я вспомнил про ее основного партнера, греческого музывканта Солиса Барки. Список инструментов, которыми он оперирует, просто поражает воображение. В основном это перкуссионные инструменты разного этнического происхождения, что идеально соответствует предпринятому Ламией Бедьуи «путешествию во времени»: голос и ритм, отбиваемый с помощью подручных материалов или собственного тела – так, возможно, в древнейшие времена и зарождалась музыка. Но Солис в своем в высшей степени конгениальном аккомпанементе использует не только перкуссионные, но и духовые инструменты – от еврейского ритуального рога шофар до диджериду австралийских аборигенов, совсем не придерживаясь каких-то региональных ограничений. А тот же квазигригорианский хорал от Браславски звучит в альбоме под аккомпанемент критской лиры (Димитрис Чиотис). Так что, музыка Fin’amor получает новое, глобальное качество. Это подлинная world music.

А самое сильное впечатление на меня произвел цикл из трех песен Anderleto. Здесь Ламия обратилась к популярной у евреев-сефардов легенде о королеве Фридегунде, жившей во времена Меровингов. Королева убаюкивает своих четверых детей, одновременно признаваясь в любви к своему слуге и говоря о том, что двое детей – от короля, а двое – от него. И все это слышит бесшумно вошедший в комнату король, некстати вернувшийся с охоты… Первая песня цикла - это традиционная песня сефардов Болгарии, вторая – сефардов Боснии, а заключительную Ламия сочинила сама. Как мне кажется, эмоциональное погружение в тему и вокальные возможности певицы здесь проявились особенно ярко. К этому циклу примыкают и два заключительных трека альбома: традиционная мелодия L’Estamaire из Прованса и любовный гимн анонимного трубадура XIII века Belle Doette. И тут впору вспомнить о названии альбома. Fin’amor – это понятие из лексикона трубадуров того же времени, обозначавшее идеальную любовь. Для самой Ламии, как она пишет в liner notes альбома – это источник вдохновения в постоянном поиске ускользающего идеала…



© & (p) 2019 Lamia Bedioui

18 tks / 55 mins

(Lamia Bedioui – voice; Solis Barki – frame dr, bass dr, snare dr, daouli, derbouka, udu dr, talking dr, sticks, bongos, tin dr, berimbaw, didjeridoo, singing bowl, cymbals, gong, shakers, caxixi, bells, kid’s rattle, wood block, jew’s harp, whistles, shofar, chimes, reed wind harp, plastic tube, kazoo, karkabou, vibratone, vibraslap, sanza, castauellas, backing pan, gourgoura, hand clapping, cheeks, glockenspiel, voc; with Dimitris Chiotis – cretan lira with harmonic strings (tk 11);)

Диск предоставил Andreas Kamenidis, LBedioui Music Production

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, Тунис
музыкальный стиль
ориентальная музыка

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