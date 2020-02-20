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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

FEN - No One’s Island

20.02.2020

FEN - No One’s Island
Название этого коллектива – аббревиатура английского словосочетания Far East Network. Как говорили когда-то в школе, разберем это предложение. Насчет Far East – тут все очевидно: в ансамбль входят представители четырех дальневосточных (а точнее – восточноазиатских) стран – японец Отомо Йошихиде, южнокореец Рю Ханкиль, китаец Ян Джун и сингапурец Юэн Чи Вай. А теперь по поводу Network. Всех четверых музыкантов объединяет не только регион, но и общая приверженность к авангардной импровизационной музыке. При взгляде из Европы или Америки самым известным в этом квартете безусловно является старейший его участник Отомо Йошихиде – музыкант с очень высокой репутацией в мировом авангарде, за плечами которого и солидная дискография, и многочисленные коллаборации с ведущими европейскими и американскими представителями нового джаза и импровизационной экспериментальной музыки. Его имя время от времени появлялось и в наших обзорах. Партнеры Отомо известны различными проектами в соответствующих узких кругах своих стран, где авангардные традиции не столь сильны, как в Японии, и долгое время все четверо выступали на каких-то мероприятиях друг у друга «в гостях», что часто осложнялось различием культурного и политического бэкграунда, скажем, в Пекине и Сингапуре. В 2008 году тот же Отомо Йошихиде и предложил организовать интернациональный коллектив FEN, для того чтобы сделать сотрудничество более продуктивным. Проект FEN оказался жизнеспособным, и представляемый сегодня No One’s Island,записанный в Нью-Йорке и изданный в Москве лейблом Mikroton Recordings, стал уже третьим по счету (и первым студийным) альбомом этого квартета.

Спонтанность – это основной творческий принцип FEN. Практически никаких заготовок и репетиций. Каждый волен свободно, без предупреждения, менять и инструментарий, и способ самовыражения. Все это в полной мере проявляется и в No One’s Island, в который вошло семь треков. Первые три из них сразу решительно погружают слушателя в пучину электронного нойза, то хаотичного, то, чаще, ритмически организованного. Последнее обстоятельство, кстати, позволяет не очень привычному к подобным проектам слушателю быстрее адаптироваться в предложенной ему бескомпромиссной эстетике. А вот далее музыка FEN почти незаметно, исподволь, начинает «теплеть». Уже четвертый трек Its Own Flag выглядет существенно менее радикальным, уже в следующем треке For Entirely No One с его торжественным нойзово-гимническим строем почти естественным голосом звучит гитара, а сюжет Naked Island, Naked Tortoise можно трактовать, как мучительный прорыв темы сквозь нойзовые электронные джунгли. Что же касается финального трека Letting The Map Go, то тут вообще наряду с гитарой начинают звучать и голоса неких пташек. Оптимистичный финал? Возможно. Такая трактовка тоже имеет право на жизнь. А вот пресс-релиз от лейбла говорит о том, что альбом отражает тревогу музыкантов в связи с политической ситуацией в мире. И это вполне возможно. Точнее же всего будет ваше собственное восприятие и никем и ничем не навязанное, то есть свободное, представление об этой весьма непростой музыке – образчике электронного авангарда из Восточной Азии.

© & (p) 2019 Mikroton Recordings

7 tks / 42 mins

(Otomo Yoshihide – g; Ryu Hankil – max/msp; Yan Jun – electronics; Yuen Chee Wai – g, electronics;)

Линк предоставлен Mikroton Recordings

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай, Корея, Сингапур, Япония
музыкальный стиль
авангард

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