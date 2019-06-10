Dhoad Gypsies of Rajasthan - Times of Maharajas

Любопытная закономерность: лицом, визитной карточкой вокальной африканской музыки всегда были женщины. Сначала – Мириам Макеба, потом Сезария Эвора, а после их ухода сегодня таковой бесспорно является Анжелик Киджо. Журнал Time так и ...