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Dhoad Gypsies of Rajasthan - Times of Maharajas
10.06.2019
Музыкальность народа рома общеизвестна. Цыгане оказали мощное воздействие на музыку разных стран. Трудно пероценить влияние цыганского романса на музыкальную культуру России или фламенко, музыки андалузских цыган, на музыкальную культуру Испании. Не забудем и цыганский джаз или джаз—мануш во Франции и Бельгии, давший джазу одного из величайших гитаристов - Джанго Рейнхардта. Но исторической родиной рома, покинутой тысячи лет назад остается Индия. И покинули ее не все.
В древней Раджпутане на северо-западе страны, ныне составляющей основу самого крупного индийского штата Раджастхан, цыгане образовали особую касту музыкантов, выступавших при дворах многочисленных раджпутских князей. Они услаждали слух воинственных махараджей (раджпуты считались лучшими воинами средневековой Индии) на свадьбах, дворцовых праздниках, религиозных церемониях и просто по первому желанию властителей раджпутских княжеств. Эти традиции живы и сегодня благодаря существующему уже семнадцать лет ансамблю Dhoad Gypsies of Rajasthan, который справедливо называют «послом культуры Раджастхана». Этот коллектив выступал на торжествах по поводу шестидесятилетия вступления на трон Елизаветы II и на дне рождения Мика Джаггера, ему аплодировали президент Франции Оланд и премьер-министр Индии Моди, в 2016 году Dhoad Gypsies of Rajasthan получил в Польше Премию Фридерика (польский эквивалент Грэмми). Разумеется, есть у него и своя обширная дискография.
Руководителем коллектива является таблист Рахис Бхарти, а его основу составляют три его младших брата: Типу Хан, Санджай Хан и Амрат Хуссейн. Все они – представители уже седьмого (!) поколения профессиональных музыкантов. Рахис Бхарти трепетно относится к музыкальному наследию своих предков, бережно сохраняя и пропагандируя во всем мире песни, многие из которых насчитывают уже сотни лет. Звучат они и в изданном ARC Music альбоме Times of Maharajas. Скажем, песня Sona ra button banna (The Prince is Born) посвящена рождению принца в семье махараджи, DhanraSaheba ji (Dream Wedding) – это свадебная песня, а Janwariyo (Romantic Peacock) воспевает приход сезона дождей. Музыка Dhoad Gypsies of Rajasthan преимущественно вокальная, хотя в альбом и вошло одно инструментальное соло на табла. Хотя регион и принадлежит к Северной Индии, эта музыка не похожа на длинные инструментальные раги, известные, например, по творчеству Рави Шанкара. Инструменты, в основном перкуссионные (табла, дхолак, картал (нечто вроде кастаньет), здесь служат в основном сопровождению и акцентированию вокальных партий. Звучит в инструментальном сопровождении и индийская лютня – саранги. Все очень своеобразно, экзотично и … интересно для любителей музыкальной этники, которым издание ARC Music дает возможность познакомиться с древней музыкальной традицией Раджастхана.
© & (p) 2019 ARC Music Productions
10 tks / 49 mins
(Sanjay Khan – lead voc, harmonium (tks 1-4, 6-8, 10), kartal (tks 1-3, 6-8, 10); Moinuddin Khan – chorus (tks 1-3, 6-8, 10); Ustad Sabri Khan – sarangi (tks 1-5, 9); Ustad Lyikat Ali Khan – sarangi (tks 6-8, 10); Bilal Khan – chorus, kartal (tks 1-3, 6-8, 10); Yakub Khan – dholak (tks 1-3, 6-8, 10); Amrat Hussain – tabla; Teepu Khan – tabla (tks 1-3, 6-8, 10); Rahis Bharti – tabla (tks 1-3, 6-8, 10);)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия
музыкальный стиль
индийская музыка
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