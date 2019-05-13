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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Trio Ciclos - Mobiles Vol.2

стиль:
13.05.2019

Trio Ciclos - Mobiles Vol.2
Да, предположение, что за альбомом бразильского ансамбля Trio Ciclos под названием Mobiles Vol.1 (2017) могут последовать следующие Vol., высказанное мной в рецензии на этот проект на нашем сайте, оправдалось. Год 2019-й принес Mobiles Vol.2, третий по счету в дискографии трио. Но прежде, чем говорить о новой работе Trio Ciclos, напомню, что музыканты из Сан-Паулу играют музыку, которая мало похожа на общепринятые представления о бразильском джазе: в ней мало характерного бразильского колорита и много свободной импровизации в духе нового джаза. Серия же альбомов, объединенных термином Mobiles, восходит к кинетическим скульптурам американского авангардиста Александра Колдера.

Сессия, которую провели музыканты в конце 2015 года в течение трех декабрьских дней, оказалась весьма плодотворной. Импровизируя, ударник Алекс Бак, контрабасист Бруно Миготто и пианист Эдсон Сант’анна наработали столько материала, что его хватило не только на уже упомянутый Mobiles Vol.1, но и на Mobiles Vol.2. Но новый проект – это не просто запись более, чем трехлетней давности. Вернувшись в 2018 году к записям той сессии, музыканты прекрасно понимали, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Поэтому записи были реструктурированы и дополнительно насыщены электроникой. Итогом стал почти пятидесятиминутный альбом из восьми треков.

Обрамленная сравнительно короткими Prologo и Epilogo, программа состоит из развернутых композиций, среди которых особо выделяются такие крупные вещи, как Juizo Mobile (одиннадцать с половиной минут( и Mobile Antigo (почти одиннадцать минут. Электронные краски музыканты используют очень дозированно, но местами весьма эффектно, как на старте Choro Mobile. В основном же нерв музыки Trio Ciclos держится на контрапункте между экспрессивной (и впечатляющей) работой ударника Бака и более сдержанной, в чем-то «эвансовской» лиричностью пианиста Сант’анны, в то время как Миготто является своеобразным «модератором». При этом практически в каждой пьесе сохраняется внутренняя логика развития, цельность и своеобразный тематизм. Музыку Trio Ciclos я не назвал бы радикальным авангардом, хотя идиомами нового джаза музыканты пользуются весьма активно. Не знаю, насколько «уютна» ниша, занятая трио в бразильском джазе, но то, что у коллектива есть свое (и весьма симпатичное) лицо – очевидно. Mobiles Vol.2 дает дополнительные аргументы для такого вывода.

© & (p) 2019 Trio Ciclos / Tratore

8 tks / 49 mins

(Alex Buck - dr, electronics; Bruno Migotto – ac.b; Edson Sant’anna – p;)

Линк предоставила Guta Pires Pinto

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
авангард
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