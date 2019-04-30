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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Julian Taylor Band - Avalanche

стиль:
30.04.2019

Julian Taylor Band - Avalanche
Avalanche – новый альбом канадского музыканта Джулиана Тейлора. Мы только знакомимся с ним, а у себя в Канаде и, особенно, в Торонто, он пользуется большой популярностью. Подтянутый и весьма молодо выглядящий на фотографиях 40-летний темнокожий мужчина с дрэдами, Тейлор - наполовину представитель коренного населения страны ( индеец из племени мохаук) и наполовину представитель афро-карибской диаспоры. Гитарист, певец и автор песен, Тейлор до 2007 года играл в группе Staggered Crossing, параллельно реализуя собственные проекты, а затем полностью перешел к самостоятельной карьере, организовав Julian Taylor Band. На сегодня это секстет, состав которого мне, к сожалению, выяснить не удалось даже с помощью всемогущей Сети. Могу поделиться только именем ударника группы Джереми Эллиота, друга и партнера Тейлора еще с юных лет.

Но вернемся к карьере самого Джулиана. Успех и известность Julian Taylor Band принесли его предыдущие альбомы: Tech Noir (2014) и Desert Star (2016). Я их не слышал, но Avalanche, плод напряженной двухнедельной работы в студии, по мнению самого Джулиана, отличается от предшественников. Как он утверждает, «Сложившаяся за прошлые годы репутация фанки-танцевального бэнда несколько затеняла тексты моих песен. На этот раз я выдвинул их на первый план». Avalanche – во многом исповедальный альбом для Тейлора, тексты песен, которые он впервые писал до того, как сочинил музыку, часто основаны на биографических моментах автора, его воспоминаниях и эмоциях.

Какова при этом музыка? Для начала снова обратимся к самому Тейлору. «Мемфис, Новый Орлеан, Детройт и Кингстон, Ямайка – вот что я люблю слушать» - так образно говорит он о своих вкусах. Что ж, в музыке Джулиана все это находит отражение. Она несколько эклектична, объединяя в довольно симпатичное целое элементы ритм-энд-блюза, рока, фолка и музыки соул, а корнями уходя в блюзовые традиции. Слушая альбом, я все время испытывал странное чувство, словно вернулся в молодые годы, улавливая знакомые интонации и стилистику 70-х. Тем не менее, эта винтажность не мешает Джулиану находить теплый прием и у современной молодой аудитории. Думаю, так будет и с новой работой. Особенно высоко я оценил бы титульную композицию – лиричную песню с почти фолковым вокалом и ностальгичным звучанием органа. На мой вкус – это вершина альбома. Но рядом с ней – не менее привлекательные треки: Sweeter, добрый старый рок с отчетливым грувом, динамичные Time и Never Let The Lights Go Dim, отсылающий к классике соул Gone и Back Again с элементами кантри-рока. Как видите, все, чего душе угодно, и в весьма качественном исполнении. Если все вышеперечисленное вам не чуждо, не проходите мимо этого диска!

© & (p) 2019 Gypsy Soul Records

8 tks / 33 mins

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
ритм-энд-блюз
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