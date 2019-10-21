Franck Amsallem - Gotham Goodbye

Впервые на наших страницах появляется имя французского джазового пианиста и композитора Франка Амсалема, поэтому сначала немного о нем. Амсалем (р.1961) родился в Оране, на территории тогдашнего Французского Алжира, но детство провел в Ницце, где, уже в семь лет начал играть на фортепьяно. Благодаря ежегодному джазовому фестивалю в Ницце, он еще подростком начал слушать многих грандов мирового джаза и полюбил эту музыку. В 1976 году состоялся его дебют на профессиональной сцене. В 1981 году Амсалем отправился углублять свои джазовые познания в знаменитый бостонский колледж Беркли, а затем, через два года, перебрался в Нью-Йорк, где получил степень по композиции в Manhattan School Of Music и интенсивно работал в разных составах и с разными партнерами, в том числе такими, как Маллиген, Рэдмен, Харгрув и многими другими, составляющими цвет американского джаза. Свой первый альбом в качестве лидера Франк записал в 1990 году и с тех пор его дискография заметно выросла. С 2001 года Амсалем вновь работает во Франции и живет в Париже.
Gotham Goodbye – первый альбом Амсалема с его новым квартетом, в который вошли музыканты разных поколений и из разных стран. Кубинский саксофонист Ирвин Акао (р.1977) – опытный музыкант с большим опытом работы в латинском джазе и не только, перебравшийся в Париж годом позже самого Франка. Ритм-группу составляют более молодые, но уже тоже весьма искушенные музыканты: живущий в Париже шведский басист Виктор Нюберг (р.1989) и французский ударник Готье Гарриг (р. 1987).
Программу альбома составили девять треков, восемь из которых сочинил сам лидер квартета во всеоружии своего богатого опыта, прекрасного знания языка современного джаза и собственных креативных идей. Стилистически Амсалем предлагает слушателям изысканный и современный мэйнстрим-джаз, обогащенный и элементами фанка, и влиянием модального джаза, и постоянно присутствующим в его пьесах упругим свингом. Программу он выстроил по приципу чередования «горячих» треков и медленных баллад, причем и те, и другие весьма впечатляют. Открывает альбом исполненная с отличным свингом композиция From Two To Five, где интро исполняет на тенор-саксофоне Акао, а основную тему с эффектным соло ведет Амсалем.В титульной композиции Gotham Goodbye Акао демонстрирует, что нельзя был выбран Франком на роль второго солиста в этом проекте: на мой вкус, это лучшая его партия во всем альбоме. А мощный грув пьесы Baton Rouge делает ее в моих глазах одной из вершин альбома. Хороши также Standard Form с небольшим, но ярким соло Нюберга и перкликающаяся со стартовой композиция From Twelve To Four все с тем же победоносным свингом. Не менее интересна и вторая группа треков. A Night In Ashland – эмоциональная и очень красивая баллада, где основную линию ведут фортепьяно и контрабас, передавая коду тенор-саксофону. Воспоминанием о годах, проведенных в Штатах, выглядит единственный кавер, стандарт Арлена и Харбурга Last Night When We Were Young, где одинаково хороши и сам Амсалем, и Акао. Не знаю, кому посвятил Франк свою композицию In Memoriam, но эта пьеса трогает до глубины души. Суровый звук контрабаса воспринимается, как удары судьбы, в то время, как линии фортепьяно и затем саксофона – это сама жизнь, которую вспоминает автор. Резюме? Оно напрашивается: Франк Амсалем – несомненно один из лидеров современного французского мэйнстрим-джаза. Те, кто услышит, этот альбом, думаю, со мной согласятся, а видео дает к тому дополнительные аргументы.
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