Franck Amsallem - Gotham Goodbye

Как в стереотипном сознании выглядит классическая джазовая певица? Это или корпулентная темнокожая дама в чем-то мешковатом до пят, с мощным голосом и блюзом в крови, или белая дива (желательно, блондинка) в облегающем платье тоже до пят, ...