|
DIVA Jazz Orchestra - DIVA + The Boys
26.11.2019
Для начала немного сухой статистики. Альбом DIVA + The Boys был выпущен MCG Jazz 25 октября 2019 года. JazzWeek, бесстрастный и объективный регистратор вкусов американских любителей джаза, предпочитающих слушать его по радио, 4 ноября зафиксировал, что альбом занял 134 место в списках популярности. Через неделю альбом был уже 57-м, через две – 16-м, а по самым свежим данным на 25 ноября он поднялся уже на 4-е место. Не удивлюсь, если в декабре DIVA + The Boys будет среди трех самых популярных, а, возможно, и возглавит чарт. В чем же секрет этого, простите незамысловатый каламбур, дива-дивного и его стремительного взлета? Давайте разбираться.
Опытнейший и много повидавший музыкант Стенли Кей (Стенли Мартин Кауфман) в 1990 году руководил биг-бэндом, где за ударными сидела Шерри Марикл. Кей был очарован ее мастерством и задался вопросом, а можно ли собрать полностью женский биг-бэнд, где все исполнительницы были бы столь же высокого уровня? Поиски начались в 1992 году, а с 1994 года DIVA Jazz Orchestrа начал свою работу, которая успешно продолжается по сей день. У бэнда из 15-ти исполнительниц, возглавляемых Марикл, много концертных и фестивальных выступлений, приличная дискография и очень высокая репутация в джазовом мире. Основатель бэнда Стенли Кей ушел из жизни в 2010 году, но, как вы можете убедиться по техническим данным альбома, джазовые дамы по-прежнему указывают его имя в составе, как основателя коллектива. Что же касается данного проекта, то тут вместе с DIVA Jazz Orchestrа работает целая группа вполне реальных джазменов мужского пола, объединенных на обложке условным названием The Boys. И эти «парни» - мастера высочайшего класса: ветеран кларнетист Кен Пепловски, бразильский трубач Клаудио Родити, тромбонист Джей Эшби и гитарист, он же продюсер всего проекта, Марти Эшби.
Вместе они сыграли концерт, который и превратился в альбом DIVA + The Boys. Современный музыкальный язык, соединенный с лучшими традициями свингового джаза – это музыка, которую исповедуют Марикл и ее подруги, The Boys прекрасно поддержали их в данном проекте. Программа была составлена из разных по характеру вещей. Тут и классика Бенни Гудмена Slipped Disc в аранжировке Норико Уэда, и две бразильские композиции - A Felicidade Жобима,де Мораеша и Noturna Ивана Линса, и подарки от The Boys: Piccolo Blues Родити и Deference to Diz Джея Эшби. Но в любой из восьми пьес вас ждет высокая культура игры секций, отличный свинг «с огоньком» и – конечно же! – прекрасные соло. Всегда приятно слушать такого мастера традиционного джаза, как Пепловски или многоопытного Родити, но и дамы тоже на высоте: кларнет Джанель Рейхман в Slipped Disc составил достойную пару Кену, хороша пианистка Томоко Оно, Алекса Тарантино на сопрано-саксофоне – всех не перечислишь. Ну, а как приняли альбом понимающие толк в джазе американские фэны вы уже знаете. Присоединяйтесь!
© & (p) 2019 MCG Jazz
8 tks / 52 mins
(DIVA: Alexa Tarantino- lead as, ss, cl, fl; Scheila Gonzales – as, fl, cl; Janelle Reichman – ts, cl; Roxy Coss – ts, fl, cl; Leigh Pilzer- bars, bass cl; Tanya Darby- lead tp, flg; Jami Dauber,Rachel Therrien, Barbara Laronga – tp, flg; Jennifer Krupa - lead tb; Linda Landis – tb; Leslie Havens- bass tb; Tomoko Ohno – p; Noriko Ueda – b; Sherrie Maricle – dr, leader; Stanley Kay – founder; The Boys: Ken Peplowski – cl; Claudio Roditi – tp, piccolo tp; Jay Ashby – tb, perc; Marty Ashby – g;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия,
США,
Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим,
свинг
Расскажи друзьям:
подробнее
Выдающиеся памятники древнегреческой литературы, «Илиада» и «Одиссея» постоянно служат источником вдохновения для мастеров разных видов искусства и литературы: поэтов, композиторов, живописцев, писателей, ...
подробнее
Лакомый кусочек для поклонников авангардной эстетики. Дуэт, в котором встретились представители двух поколений джаза свободной формы, в известном смысле, учитель и ученик: Карл Бергер и Джейсон Као Хван. Немецкий пианист, а впоследствии ...
подробнее
Каждое имя на обложке альбома с длинным названием Become The Discovered, Not The Discoverer, выпущенного лондонским лейблом RareNoise Records – это своя история, свой путь в музыке. Мерзбау, чье настоящее имя звучит, как Масами Акита ...