DIVA Jazz Orchestra - DIVA + The Boys

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

DIVA Jazz Orchestra - DIVA + The Boys

26.11.2019

DIVA Jazz Orchestra - DIVA + The Boys
Для начала немного сухой статистики. Альбом DIVA + The Boys был выпущен MCG Jazz 25 октября 2019 года. JazzWeek, бесстрастный и объективный регистратор вкусов американских любителей джаза, предпочитающих слушать его по радио, 4 ноября зафиксировал, что альбом занял 134 место в списках популярности. Через неделю альбом был уже 57-м, через две – 16-м, а по самым свежим данным на 25 ноября он поднялся уже на 4-е место. Не удивлюсь, если в декабре DIVA + The Boys будет среди трех самых популярных, а, возможно, и возглавит чарт. В чем же секрет этого, простите незамысловатый каламбур, дива-дивного и его стремительного взлета? Давайте разбираться.

Опытнейший и много повидавший музыкант Стенли Кей (Стенли Мартин Кауфман) в 1990 году руководил биг-бэндом, где за ударными сидела Шерри Марикл. Кей был очарован ее мастерством и задался вопросом, а можно ли собрать полностью женский биг-бэнд, где все исполнительницы были бы столь же высокого уровня? Поиски начались в 1992 году, а с 1994 года DIVA Jazz Orchestrа начал свою работу, которая успешно продолжается по сей день. У бэнда из 15-ти исполнительниц, возглавляемых Марикл, много концертных и фестивальных выступлений, приличная дискография и очень высокая репутация в джазовом мире. Основатель бэнда Стенли Кей ушел из жизни в 2010 году, но, как вы можете убедиться по техническим данным альбома, джазовые дамы по-прежнему указывают его имя в составе, как основателя коллектива. Что же касается данного проекта, то тут вместе с DIVA Jazz Orchestrа работает целая группа вполне реальных джазменов мужского пола, объединенных на обложке условным названием The Boys. И эти «парни» - мастера высочайшего класса: ветеран кларнетист Кен Пепловски, бразильский трубач Клаудио Родити, тромбонист Джей Эшби и гитарист, он же продюсер всего проекта, Марти Эшби.

Вместе они сыграли концерт, который и превратился в альбом DIVA + The Boys. Современный музыкальный язык, соединенный с лучшими традициями свингового джаза – это музыка, которую исповедуют Марикл и ее подруги, The Boys прекрасно поддержали их в данном проекте. Программа была составлена из разных по характеру вещей. Тут и классика Бенни Гудмена Slipped Disc в аранжировке Норико Уэда, и две бразильские композиции - A Felicidade Жобима,де Мораеша и Noturna Ивана Линса, и подарки от The Boys: Piccolo Blues Родити и Deference to Diz Джея Эшби. Но в любой из восьми пьес вас ждет высокая культура игры секций, отличный свинг «с огоньком» и – конечно же! – прекрасные соло. Всегда приятно слушать такого мастера традиционного джаза, как Пепловски или многоопытного Родити, но и дамы тоже на высоте: кларнет Джанель Рейхман в Slipped Disc составил достойную пару Кену, хороша пианистка Томоко Оно, Алекса Тарантино на сопрано-саксофоне – всех не перечислишь. Ну, а как приняли альбом понимающие толк в джазе американские фэны вы уже знаете. Присоединяйтесь!

© & (p) 2019 MCG Jazz

8 tks / 52 mins

(DIVA: Alexa Tarantino- lead as, ss, cl, fl; Scheila Gonzales – as, fl, cl; Janelle Reichman – ts, cl; Roxy Coss – ts, fl, cl; Leigh Pilzer- bars, bass cl; Tanya Darby- lead tp, flg; Jami Dauber,Rachel Therrien, Barbara Laronga – tp, flg; Jennifer Krupa - lead tb; Linda Landis – tb; Leslie Havens- bass tb; Tomoko Ohno – p; Noriko Ueda – b; Sherrie Maricle – dr, leader; Stanley Kay – founder; The Boys: Ken Peplowski – cl; Claudio Roditi – tp, piccolo tp; Jay Ashby – tb, perc; Marty Ashby – g;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Karim Maurice - Odysseus Fantasy

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Франция
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер, третье течение
Выдающиеся памятники древнегреческой литературы, «Илиада» и «Одиссея» постоянно служат источником вдохновения для мастеров разных видов искусства и литературы: поэтов, композиторов, живописцев, писателей, ...
подробнее
26.11.2019

Karl Berger / Jason Kao Hwang - Conjure

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Китай, США
  • музыкальный стиль: авангард
Лакомый кусочек для поклонников авангардной эстетики. Дуэт, в котором встретились представители двух поколений джаза свободной формы, в известном смысле, учитель и ученик: Карл Бергер и Джейсон Као Хван. Немецкий пианист, а впоследствии ...
подробнее
26.11.2019

Keiji Haino / Merzbow / Balazs Pandi - Become The Discovered, Not The Discoverer

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Япония
  • музыкальный стиль: авангард
Каждое имя на обложке альбома с длинным названием Become The Discovered, Not The Discoverer, выпущенного лондонским лейблом RareNoise Records – это своя история, свой путь в музыке. Мерзбау, чье настоящее имя звучит, как Масами Акита ...
подробнее
26.11.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com