Sumitra - Bittersweet

Сумитра – одна из героинь индийского эпоса «Рамаяна». Подозреваю, что родители-индийцы назвали свою дочь Сумитрой именно в честь этого персонажа. Имя броское и для западного уха необычное. В своей артистической карьере Сумитра Нанджундан использует только свое имя. А родилась она не в Индии, как можно было бы предположить, а в Нью-Йорке. Правда, с детства ей пришлось много странствовать. В двухлетнем возрасте родители перевезли ее в Вену. Из Европы она пересекла Атлантику в обратном направлении, отправившись на учебу в Университет Массачусетса, но потом вновь вернулась в Австрию, где в Вене в середине 90-х стала завсегдатаем модного джаз-клуба Porgy & Bess, выпусила в 1995 году свой первый альбом The Secret Of Our Souls и познакомилась с будущим мужем, гитаристом Алексом Махачеком. Потом было еще несколько альбомов и переезд в 2004 году в Лос-Анджелес, где она и живет по сей день.
Bittersweet – четвертый альбом в дискографии певицы и пианистки. Записала она его в формате классического джазового фортепьянного трио с участием двух прославленных мастеров: кубинского басиста Карлитоса Дель Пуэрто, игравшего когда-то в легендарном ансамбле Irakere, а позже работавшего и с Кориа, и с Хэнкоком, и даже с Барброй Стрейзанд, и барабанщика Брайана Блэйда, известного, как своими коллаборациями с великанами джаза, так и собственными проектами. В отдельных треках трио превращается в квартет, когда мы слышим и гитару Махачека. Всего же треков в небольшом по объему альбоме десять, из которых семь сочинила сама Сумитра. О чем ее песни? В основном это своеобразный дневник их автора, рефлексии на тему тех или иных жизненных ситуаций, приключавшихся с Сумитрой. Стержнем в данном случае является титульная композиция Bittersweet. Декабрь 2017 года, когда была написана эта вещь, был полон печальных и приятных событий в жизни певицы: она похоронила мать, и у нее, и у матери в декабре дни рождения, а еще на декабоь выпала годовщина свальбы. Жизнь полосатая, то черная, то белая, то горькая, то сладкая – отсюда и Bittersweet. Две не авторские песни – это новын интерпретации стандартов, а вот еще одна – неожиданна и оригинальна: Funny, рассказ о втором браке певицы, положен на адаптацию музыки одного из «Румынских танцев» Белы Бартока, весьма и весьма любопытную.
Это – о чем поет Сумитра. А теперь пора перейти к тому, как она это делает. Слушая альбом, я ловил себя на мысли, что почти не слежу за инструментальными партиями, в том числе и самой Сумитры: все внимание приковывал ее голос и ее манера пения. Пресс-релиз утверждает, что здесь присутствует влияние стилистик таких выдающихся исполнителей, как Анни Ленокс, Кейт Буш, Джони Митчелл, Стиви Уандер, Джеймс Тейлор, Эл Жарро и Чака Хан. Из всего этого списка я бы выделил одно имя, а именно – Кейт Буш. Раз за разом, отмечал, что нахожу и Сумитры схожесть и с артистизмом, и с интонациями знаменитой англичанки. Нет, это не копирование, конечно же, но чувствуется, что Сумитра многое почерпнула именно у нее. Думаю, немало вокалисток были бы польщены таким сравнением. Сумитра заслужила его в полной мере.
© & (p) 2019 Sumitra Nanjundan
10 tks / 41 min
(Sumitra – voc, p; Carlitos Del Puerto – b; Brian Blade – dr; with Alex Machacek – g;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН