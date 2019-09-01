Troy Roberts - Days Like These

Для Троя Робертса, нью-йоркского австралийца, стало хорошей традицией каждый год дарить слушателям по новому альбому. Не стал исключением и 2019-й. В отличие от предыдущих работ, Tales & Tones (2017) и Nu Jive Perspective (2018), изданных Inner Circle Music, его новый альбом Days Like These вышел под логотипом организованного музыкантом лейбла Toy Robot Music, в названии которого весьма прозрачно угадываются его инициалы. Отличие более существенное: на сей раз Трой предпочел формат трио, причем трио органного. В трех треках с ним играет выдающийся мастер электрооргана Джои ДеФранческо, в ансамбле которого Трой играет уже четыре года, а в остальных – молодой, талантливый, но пока куда менее знаменитый Эммет Коэн, с которым Робертс встречался в Майами, когда Эммет был студентом университета, где Трой преподавал. За ударной же установкой во всех треках сидит еще один «работодатель» Робертса, многоопытный Джефф Тэйн Уоттс, у которого Робертс играл в течение пяти лет.
Пяти авторских композиций, трех со вкусом переосмысленных каверов и часа с четвертью звучания вполне достаточно, чтобы оценить мастерство тенор-саксофониста и композитора Троя Робертса, если, конечно, вы слушаете его в первый раз. Для тех же, кто уже знает этого музыканта, Days Like These – новая порция яркой и талантливой музыки, большое эстетическое удовольствие от игры Робертса и его знаменитых партнеров. Особенно приятно услышать Робертса вместе с ДеФранческо будет минчанам, которые совсем недавно могли их видеть выступавшими на «Джазовых днях у Ратуши» в составе трио ДеФранческо. В Why Was I Born Джерома Керна Джои предстает во всем блеске своего мастерства и темперамента, даже несколько задвигая на второй план Робертса. Второй органист, Эммет Коэн, не столь бурно «тянет одеяло на себя», и тут уже Робертс разворачивается в полную мощь, как в темповых, так и в балладных пьесах. Пожалуй, по технике исполнения и по звучанию у него сегодня мало равных даже на сверхнасыщенной талантами американской сцене. Моим персональным фаворитом альбома стала его композиция Jack The Sipper, напоминающая более фанковый репертуар того же Робертса в его проектах с общим названием Nu Jive. Программа Days Like These – более мэйнстримовая, так что именно любителям этого направления рекомендую обратить внимание на новую работу Троя Робертса.
© & (p) 2019 Toy Robot Music
8 tks / 75 mins
(Troy Roberts – ts; Joey DeFrancesco (tks1-3), Emmet Cohen (tks 4-8) – org; Jeff ‘Tain’ Watts – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН