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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Troy Roberts - Days Like These

01.09.2019

Troy Roberts - Days Like These
Для Троя Робертса, нью-йоркского австралийца, стало хорошей традицией каждый год дарить слушателям по новому альбому. Не стал исключением и 2019-й. В отличие от предыдущих работ, Tales & Tones (2017) и Nu Jive Perspective (2018), изданных Inner Circle Music, его новый альбом Days Like These вышел под логотипом организованного музыкантом лейбла Toy Robot Music, в названии которого весьма прозрачно угадываются его инициалы. Отличие более существенное: на сей раз Трой предпочел формат трио, причем трио органного. В трех треках с ним играет выдающийся мастер электрооргана Джои ДеФранческо, в ансамбле которого Трой играет уже четыре года, а в остальных – молодой, талантливый, но пока куда менее знаменитый Эммет Коэн, с которым Робертс встречался в Майами, когда Эммет был студентом университета, где Трой преподавал. За ударной же установкой во всех треках сидит еще один «работодатель» Робертса, многоопытный Джефф Тэйн Уоттс, у которого Робертс играл в течение пяти лет.

Пяти авторских композиций, трех со вкусом переосмысленных каверов и часа с четвертью звучания вполне достаточно, чтобы оценить мастерство тенор-саксофониста и композитора Троя Робертса, если, конечно, вы слушаете его в первый раз. Для тех же, кто уже знает этого музыканта, Days Like These – новая порция яркой и талантливой музыки, большое эстетическое удовольствие от игры Робертса и его знаменитых партнеров. Особенно приятно услышать Робертса вместе с ДеФранческо будет минчанам, которые совсем недавно могли их видеть выступавшими на «Джазовых днях у Ратуши» в составе трио ДеФранческо. В Why Was I Born Джерома Керна Джои предстает во всем блеске своего мастерства и темперамента, даже несколько задвигая на второй план Робертса. Второй органист, Эммет Коэн, не столь бурно «тянет одеяло на себя», и тут уже Робертс разворачивается в полную мощь, как в темповых, так и в балладных пьесах. Пожалуй, по технике исполнения и по звучанию у него сегодня мало равных даже на сверхнасыщенной талантами американской сцене. Моим персональным фаворитом альбома стала его композиция Jack The Sipper, напоминающая более фанковый репертуар того же Робертса в его проектах с общим названием Nu Jive. Программа Days Like These – более мэйнстримовая, так что именно любителям этого направления рекомендую обратить внимание на новую работу Троя Робертса.

© & (p) 2019 Toy Robot Music

8 tks / 75 mins

(Troy Roberts – ts; Joey DeFrancesco (tks1-3), Emmet Cohen (tks 4-8) – org; Jeff ‘Tain’ Watts – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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