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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Bill O’Connell and the Afro Caribbean Ensemble - Wind Of The Hudson

16.08.2019

Bill O’Connell and the Afro Caribbean Ensemble - Wind Of The Hudson
Имя пианиста и композитора Билла О’Конелла, ветерана нью-йоркской джазовой сцены, не раз появлялось на наших электронных страницах – и соло (Monk’s Cha-Cha, Savant, 2017), и в дуэте с саксофонистом Стивом Слеглом (Power Of Two, Panorama, 2015), и в проекте Jazz Latin (Savant, 2018), где Билл играет столь любимый им латинский джаз. «Ветер с Гудзона» (так называется его новый альбом, вновь изданный лейблом Savant), в принципе несет ушам любителей джаза музыку достаточно похожую на предыдущий проект Jazz Latin, но все-таки иную, потому что нынешняя команда Билла О’Конелла называется Afro Caribbean Ensemble, и это действительно звездная команда.

Из предыдущего проекта, с которым в новой работе обнаруживается явная генетическая связь, в составе осталась та же испытанная ритм-группа – басист Линкольн Гойнс и ударник Робби Эймин, остались такие известные мастера духовых, как флейтистка Андреа Брэчфельд, альт-саксофонист Крэйг Хэнди и тромбонист Конрад Хервиг. Но к ним добавились и новые, более, чем яркие фигуры: в качестве трубача Рэнди Брекера сменил Алекс Сипягин, добавился тенор-саксофонист Ральф Боуэн и, наконец, один из лучших баритон-саксофонистов мира Гэри Смульян. Если упомянуть еще конгейро Романа Диаса, то мы получим состав Afro Caribbean Ensemble во всем его блеске.

Десять треков нового альбома составили в основном пьесы, сочиненные самим Биллом, а из каверов отметим известные стандарты эллингтоновского бэнда начала 40-х: Perdido Хуана Тизоля и написанный самим Дюком C Jam Blues. Имея под рукой столь мощную духовую секцию, которой позавидовал бы любой биг-бэнд, О’Конелл сделал аранжировки с учетом этого обстоятельства. В результате взаимодействие духовиков и испытанной уже ритм-группы, усиленной еще и опытнейшим кубинским конгейро, превратило каждый трек альбома в образец коллективной импровизации, направляемой и поддерживаемой мастерсой работой самого лидера за клавиатурой. «Ветер с Гудзона» дул все-таки в сторону Карибского моря: О’Конелл остался верен своей первой любви, возникшей еще в годы работы с такой звездой афрокубинского джаза, как Монго Сантамария. Определенным исключением можно считать такие пьесы, как Gospel 6 или Discombobulation, но в целом ансамбль О’Конелла свое название оправдал: идеальный синтез джаза и музыки Карибов.

© & (p) 2019 Savant Records

10 tks / 61 mins

(Bill O’Connell – p; Andrea Brachfield – fl (tks 1,3,5,7-10), alto fl (tk 4); Craig Handy – as (tks 1-3,6,7,9,10), ss (tk 8); Ralph Bowen – ts; Gary Smulyan – bars; Alex Sipiagin – tp, flg (tk 4); Cunrad Herwig – tb; Lincoln Goines – el.b; Robby Ameen – dr; Roman Diaz – congas;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, Россия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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