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Stefano Travaglini / Massimiliano Coclite - The Long Line
19.04.2019
От монолога к диалогу – так можно представить динамику знакомства наших читателей с творчеством итальянского пианиста и композитора Стефано Травальини. Первая встреча с его творчеством произошла в самом начале 2018 года, когда Стефано переслал нам линк для скачивания второго в его дискографии альбома Ellipse (2017), сольного фортепьянного проекта, где Травальини исполнял свои версии джазовых стандартов и собственные композиции. В той рецензии мы коснулись и некоторых биографических моментов, поэтому интересующихся отправляю к той рецензии.
А сейчас – новая работа, The Long Line, и это действительно диалог, потому что на суд слушателей представляет свой проект уже дуэт пианистов: Стефано Травальини и Массимилиано Коклит. Несколько слов о последнем. В принципе, биографии обоих итальянских музыкантов схожи. Массимилиано тоже получил солидное консерваторское образование и много достиг в сфере академической музыки. Примерно с 2000 года он увлекся джазом, и уже в этом качестве проявил себя как пианист, композитор, аранжировщик и даже вокалист и педагог по вокалу. На его счету четыре альбома, отражающие разные грани его таланта. Поэтому, в сентябре 2018 года в студии Odradek за два прекрасных концертных «Стейнвея» сели друг против друга два музыканта с очень близкими взглядами на музыку, соотношение композиции и импровизации, связь джазовой и академической традиций. Видимо, поэтому их диалог, занявший чуть больше часа, получился столь насыщенным и плодотворным.
Программа из двенадцати треков построена весьма своеобразно. Примерно в середине ее Стефано и Масимилиано разместили единственный джазовый стандарт, причем стандарт знаковый – знаменитую тему Body And Soul, сотни раз интерпретированную джазовыми исполнителями в самой разной стилистике. То, как это сделали два итальянских пианиста, задает своеобразную точку отсчета, «нулевой меридиан» всего альбома, как пишут в liner notes сами музыканты, их источник вдохновения и импровизационной свободы. А по разные стороны этого «меридиана» располагаются их авторские работы, которые можно разделить на две группы. Одна – это пьесы, где источником вдохновения для пианистов послужила классическая музыка самых разных периодов: от английской барочной музыки (Querendo dançar, основанная на жиге Джона Булла) до европейского авангарда первой половины ХХ века (Garden of Delights и Folk song, Clowns and Litanyis , восходящие к музыке Пауля Хиндемита и Игоря Стравинского соответственно). Да и титульная композиция своим названием отсылает к цитате из Аарона Копленда, почерпнутой, в свою очередь, у Нади Буланже. Другая группа пьес – это свободные импровизации, названные по шести базовым элементам древнегреческой трагедии, как их классифицировал Аристотель. Это небольшое описание программы может создать впечатление, с одной стороны, высоколобой интеллектуальности музыки дуэта (что, на мой взгляд, соответствует истине), а с другой, пестроты и эклектичности (что совершенно не так). В том-то и мастерство (а если хотите – волшебство) Травальини и Коклита, что соединение двух внешне разных источников переплавлено в их музыке в единое и очень органичное целое, где и джазовая, и акажемическая традиция сосуществуют, и отделить одну от другой невозможно – да и не нужно.
© & (p) 2019 Odradek Records
12 tks / 64 mins
(Stefano Travaglini, Massimiliano Coclite – p;)
Линк предоставил Stefano Travaglini
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
академическая музыка,
третье течение
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