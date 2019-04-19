Stefano Travaglini / Massimiliano Coclite - The Long Line

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Stefano Travaglini / Massimiliano Coclite - The Long Line

стиль:
19.04.2019

Stefano Travaglini / Massimiliano Coclite - The Long Line
От монолога к диалогу – так можно представить динамику знакомства наших читателей с творчеством итальянского пианиста и композитора Стефано Травальини. Первая встреча с его творчеством произошла в самом начале 2018 года, когда Стефано переслал нам линк для скачивания второго в его дискографии альбома Ellipse (2017), сольного фортепьянного проекта, где Травальини исполнял свои версии джазовых стандартов и собственные композиции. В той рецензии мы коснулись и некоторых биографических моментов, поэтому интересующихся отправляю к той рецензии.

А сейчас – новая работа, The Long Line, и это действительно диалог, потому что на суд слушателей представляет свой проект уже дуэт пианистов: Стефано Травальини и Массимилиано Коклит. Несколько слов о последнем. В принципе, биографии обоих итальянских музыкантов схожи. Массимилиано тоже получил солидное консерваторское образование и много достиг в сфере академической музыки. Примерно с 2000 года он увлекся джазом, и уже в этом качестве проявил себя как пианист, композитор, аранжировщик и даже вокалист и педагог по вокалу. На его счету четыре альбома, отражающие разные грани его таланта. Поэтому, в сентябре 2018 года в студии Odradek за два прекрасных концертных «Стейнвея» сели друг против друга два музыканта с очень близкими взглядами на музыку, соотношение композиции и импровизации, связь джазовой и академической традиций. Видимо, поэтому их диалог, занявший чуть больше часа, получился столь насыщенным и плодотворным.

Программа из двенадцати треков построена весьма своеобразно. Примерно в середине ее Стефано и Масимилиано разместили единственный джазовый стандарт, причем стандарт знаковый – знаменитую тему Body And Soul, сотни раз интерпретированную джазовыми исполнителями в самой разной стилистике. То, как это сделали два итальянских пианиста, задает своеобразную точку отсчета, «нулевой меридиан» всего альбома, как пишут в liner notes сами музыканты, их источник вдохновения и импровизационной свободы. А по разные стороны этого «меридиана» располагаются их авторские работы, которые можно разделить на две группы. Одна – это пьесы, где источником вдохновения для пианистов послужила классическая музыка самых разных периодов: от английской барочной музыки (Querendo dançar, основанная на жиге Джона Булла) до европейского авангарда первой половины ХХ века (Garden of Delights и Folk song, Clowns and Litanyis , восходящие к музыке Пауля Хиндемита и Игоря Стравинского соответственно). Да и титульная композиция своим названием отсылает к цитате из Аарона Копленда, почерпнутой, в свою очередь, у Нади Буланже. Другая группа пьес – это свободные импровизации, названные по шести базовым элементам древнегреческой трагедии, как их классифицировал Аристотель. Это небольшое описание программы может создать впечатление, с одной стороны, высоколобой интеллектуальности музыки дуэта (что, на мой взгляд, соответствует истине), а с другой, пестроты и эклектичности (что совершенно не так). В том-то и мастерство (а если хотите – волшебство) Травальини и Коклита, что соединение двух внешне разных источников переплавлено в их музыке в единое и очень органичное целое, где и джазовая, и акажемическая традиция сосуществуют, и отделить одну от другой невозможно – да и не нужно.

© & (p) 2019 Odradek Records

12 tks / 64 mins

(Stefano Travaglini, Massimiliano Coclite – p;)

Линк предоставил Stefano Travaglini

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2019 г.

Jacopo Delfini - Sleeping Beauty

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: свинг, цыганский джаз
  • страна: Италия
«Спящая красота» - так переводится название альбома итальянского гитариста Якопо Дельфини с пейзажиком на обложке. Не могу уверенно говорить о том, что имел ввиду сам Якопо, но, прослушав его альбом, предположу, что дело тут не ...
подробнее
19.04.2019

Jake Leckie - The Abode

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, авангард
  • страна: Сингапур, США, Швейцария, Япония, Аргентина, Бразилия, Венесуэла
Американский джазовый басист Джейк Леки, много поигравший с известными в джазе людьми и выступавший на самых известных площадках Нью-Йорка, недавно перебрался с Восточного побережья на Западное, поселившись в Лос-Анджелесе, где посвятил ...
подробнее
19.04.2019

Jamie Saft / Steve Swallow / Bobby Previte - You Don’t Know the Life

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
  • страна: США
Несколько лет назад клавишник Джейми Сафт, басист Стив Суоллоу и ударник Бобби Превит, три опытных джазовых виртуоза, чьи имена можно почти гарантированно обнаружить в любой джазовой энциклопедии, впервые записали совместный альбом в ...
подробнее
19.04.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com