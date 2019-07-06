Irina Nëstor - One Day You’ll Miss Today

Наверное, любого из живущих на пост-советском пространстве заинтригует композиция под названием ‘Night, Mr. Lenin. Композиция инструментальная, как и весь альбом One Day You’ll Miss Today, который она открывает. В этой связи трудно сказать, что имели ввиду пятеро итальянцев из ансамбля Irina Nëstor, пожелав доброй ночи вождю мирового пролетариата, чье тело покоится в мавзолее на Красной площади в Москве, в то время как в обществе продолжаются вялые дискуссии на тему уместности его там пребывания. Прослушав ‘Night, Mr. Lenin, с уверенностью могу сказать одно: это электронная музыка, одинаково близкая к эмбиенту и пост-року.
Впрочем, то же можно сказать и про весь альбом, дебютный для этого коллектива. Irina Nëstor возник в Риме в 2017 году. К этому моменту все пятеро его участников – два электрогитариста, бас-гитарист , ударник и клавишник-электронщик – уже долгое время были известны в мире итальянской альтернативной музыки и участвовали в разных ансамблях в этой сфере. Объединившись, они взяли в качестве образцов для совместного творчества такие коллективы, как The Cure, Mogwai, Depeche Mode, Trentemøller, Sleep Party People, Aphex Twin, Do Make Say Think, Massive Attack, Bonobo, GYBE, God is an astronaut. Команды разные, но у всех электронные звучания занимают в творческом арсенале видное место.
И разные ипостаси электронной музыки щедро представлены в альбоме One Day You’ll Miss Today. Жесткие интонации рока с выдвинутыми на авансцену гитарами преобладают в Arpeggio Means Nothing, синтезаторный пафос – в Alpha, танцевальная стихия – в темповой Hawaii, а в Radio Guerrilla – симпатичные мелодическии линии соседствуют с образностью и драматизмом музыки. Но, если попытаться найти общий знаменатель к этим весьма разным по настроению композициям, то им могут служить два вышеупомянутых понятия: эмбиент и пост-рок. Думаю, любителям этих направлений будет интересно.
© 2019 Irina Nëstor
8 tks / 50 mins
(Dario Britti, Antonio D’Antuono – el. g; Giangiacomo Ponzo – dr, dr pad; Flavio Crinelli – synths, laptop, programming; Donato Rossini – el.b;)
Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses Press
Леонид АУСКЕРН