Irina Nëstor - One Day You’ll Miss Today

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Irina Nëstor - One Day You’ll Miss Today

стиль:
06.07.2019

Irina Nëstor - One Day You’ll Miss Today
Наверное, любого из живущих на пост-советском пространстве заинтригует композиция под названием ‘Night, Mr. Lenin. Композиция инструментальная, как и весь альбом One Day You’ll Miss Today, который она открывает. В этой связи трудно сказать, что имели ввиду пятеро итальянцев из ансамбля Irina Nëstor, пожелав доброй ночи вождю мирового пролетариата, чье тело покоится в мавзолее на Красной площади в Москве, в то время как в обществе продолжаются вялые дискуссии на тему уместности его там пребывания. Прослушав ‘Night, Mr. Lenin, с уверенностью могу сказать одно: это электронная музыка, одинаково близкая к эмбиенту и пост-року.

Впрочем, то же можно сказать и про весь альбом, дебютный для этого коллектива. Irina Nëstor возник в Риме в 2017 году. К этому моменту все пятеро его участников – два электрогитариста, бас-гитарист , ударник и клавишник-электронщик – уже долгое время были известны в мире итальянской альтернативной музыки и участвовали в разных ансамблях в этой сфере. Объединившись, они взяли в качестве образцов для совместного творчества такие коллективы, как The Cure, Mogwai, Depeche Mode, Trentemøller, Sleep Party People, Aphex Twin, Do Make Say Think, Massive Attack, Bonobo, GYBE, God is an astronaut. Команды разные, но у всех электронные звучания занимают в творческом арсенале видное место.

И разные ипостаси электронной музыки щедро представлены в альбоме One Day You’ll Miss Today. Жесткие интонации рока с выдвинутыми на авансцену гитарами преобладают в Arpeggio Means Nothing, синтезаторный пафос – в Alpha, танцевальная стихия – в темповой Hawaii, а в Radio Guerrilla – симпатичные мелодическии линии соседствуют с образностью и драматизмом музыки. Но, если попытаться найти общий знаменатель к этим весьма разным по настроению композициям, то им могут служить два вышеупомянутых понятия: эмбиент и пост-рок. Думаю, любителям этих направлений будет интересно.

© 2019 Irina Nëstor

8 tks / 50 mins

(Dario Britti, Antonio D’Antuono – el. g; Giangiacomo Ponzo – dr, dr pad; Flavio Crinelli – synths, laptop, programming; Donato Rossini – el.b;)

Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses Press

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
эмбиент
Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

AKE - I Remember The Trees

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Италия
Это будет достаточно странная рецензия, потому что информация о создателе этого проекта крайне скудна. Нет подробностей на конверте альбома: только названия треков и краткий эпиграф(?) в виде диалога: «Что это такое? Это были ...
подробнее
06.07.2019

Akira Tana & Otonowa - Ai-Sahn-Sahn – Love’s Radiance

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США, Япония
Когда речь заходит о японском джазе, обычно представляют себе нечто, густо приправленное этникой или безюашенный радикальный авангард, до которого японцы тоже большие мастера. Но вот барабанщик Акира Тана (р.1952) сумел завоевать ...
подробнее
06.07.2019

Akku Quintet - Depart

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Швейцария
О тритоново-минималистских подвигах швейцарской группы Sonar, как в своем изначальном составе, так и с участием Дэвида Торна и Билла Ласуэлла мы немало писали в последнее время. А сегодня у нас на сайте гостит другая швейцарская команда, ...
подробнее
06.07.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com