Big Beat - Sounds Good, Feels Good

Энергия, которой дышит этот коллектив, начинает себя проявлять уже в названиях. Big Beat – так просто, в лоб, без экивоков, назвали музыканты свой биг-бэнд. А название дебютного альбома выглядит просто как реклама использования музыки в терапевтических целях: Sounds Good, Feels Good. Стоило бы еще поставить восклицательный знак, но парни этого не сделали. Зато придумали очень дерзкую обложку, поместив на нее … свеклу! Да, обычный бурачок, хоть начинай его резать на популярные в меню наших родителей винегрет или селедку под шубой. Вот такой вот биг-бэнд. Основали его действительно молодые люди – выпускники William Paterson University из Нью-Джерси по классу аранжировки, басист Чарли Дугерти, саксофонист Фил Энгсберг, тромбонист Калеб Рамли. Бвл среди «отцов-основателей» еще и пианист Райан Томски, но в нынешнем составе его уже нет. Происходило все это летом 2014 года. Биг-бэнд полного состава, всего 19 человек, объединил действительно в основном людей молодых. Есть, однако, в его составе и более опытные люди, например, первая труба Майк Спенглер, работавший с Дайаной Росс и Брюсом Спрингстином или тромбонист Тим Ньюмэн, прошедший школу Тошико Акиоши.
До большого, первого полноценного альбома, Big Beat дозрел, выпустив ранее два ЕР. Продюсером проекта стал бывший педагог музыкантов из все того же университета Пит МакГиннесс. Очень важную роль в работе над проектом сыграла и вошедшая в состав вокалистка Эллисон МакКензи. Обладательница гибкого и эффектного голоса, она не только стала лицом коллектива, но и написала четыре композиции из девяти, составивших его программу. Еще по одной пьесе сочинили Рамли и Энгсберг, а большинство аранжировок сделали Дугерти и те же Рамли и Энгсберг. В стилистике музыки Big Beat конечно ощущается связь с традициями биг-бэндов, но все же в основном коллектив ориентируется на более современные и не ортодоксально джазовые модели: ритм-энд-блюз, поп, фанк, музыка соул. Так в программу попали Knocks Me Off My Feet Стиви Уандера, I Want You Back из репертуара Jackson 5 и ритм-энд-блюзовый трек It’s Love Джилла Скотта (мой любимый трек в альбоме). Хорошая работа секций, неизменный драйв, присутствующий в саунде оркестра независимо от темпа композиции, вполне достойные соло инструменталистов и голос Эллисон МакКензи создают атмосферу, наполненную молодым энтузиазмом, удовольствием музыкантов от собственной игры, которое, конечно, передается слушателям. В подтверждение: видео одного из вошедших в альбом номеров, I'll Be Burning For You, можно посмотреть прямо у нас. Так что, на обложке все сказано правильно, только восклицательный знак я все же поставлю: Sounds Good, Feels Good!
(Caleb Rumley – conductor, tb; Allison McKenzie – voc; Nick Brust, Phil Engsberg – ss, as; Matt Tischio, Dane Alexander – ts; Sam Tobias – bars, fl, piccolo; Mike Spengler, Chris Rogers, Ben Hanckle, Rich Polatchek – tp; Adam Machaskee, Stephen Justice, Collin Banks, Tim Newman Bass – tb; Arath Coral – g; Will Dougherty – keyb; Charlie Dougherty – b; Joe Spinelli – dr;)
Это будет достаточно странная рецензия, потому что информация о создателе этого проекта крайне скудна. Нет подробностей на конверте альбома: только названия треков и краткий эпиграф(?) в виде диалога: «Что это такое? Это были ...
Когда речь заходит о японском джазе, обычно представляют себе нечто, густо приправленное этникой или безюашенный радикальный авангард, до которого японцы тоже большие мастера. Но вот барабанщик Акира Тана (р.1952) сумел завоевать ...
О тритоново-минималистских подвигах швейцарской группы Sonar, как в своем изначальном составе, так и с участием Дэвида Торна и Билла Ласуэлла мы немало писали в последнее время. А сегодня у нас на сайте гостит другая швейцарская команда, ...