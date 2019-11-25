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Santiago Bosch - Galactic Warrior
25.11.2019
Совсем недавно обозревал наш сайт альбом канадца Даррена Барретта, где на клавишных играл Сантьяго Бош. Несколько недель – и ситуация меняется на 180 градусов: Барретт вместе с рядом других музыкантов ассистирует вышедшему теперь на первый план Бошу. Это Galactic Warrior, второй по счету и первый после восьмилетнего перерыва альбом Сантьяго. И прежде, чем рассказывать об альбоме, давайте поближе познакомимся с самим музыкантом.
Итак, Сантьяго Бош. Он венесуэлец, родился в городе Баркисимето в семье музыканта-саксофониста. Понятно, что музыкой начал заниматься с детства, учился играть на фортепьяно академическую музыку, но уже через два года повернулся к джазу. С 15-ти лет Сантьяго постоянно выступает и записывается у себя на родине, а затем, как многие, отправляется в колледж Беркли в Бостоне, который заканчивает с отличием в 2017 году. С тех пор он – постоянный участник крупных фестивалей и гость самых престижных джазовых клубов Нью-Йорка.
Свой новый полностью авторский альбом Galactic Warrior Бош называет саундтреком для видео-игры. Какая музыка подходит в этом случае? Понятно, энергичная, с хорошим ритмом, ну, и раз «Галактический воин», то с толикой «космического» звучания. Все так и есть. Сантьяго играет фьюжн, широко используя электронные инструменты, и редкие эпизоды с акустическим фортепьяно выглядят в контексте альбома экзотикой. Любители фьюжн времен расцвета жанра сразу же отметят поразительную схожесть музыки Боша с тем, что в середине 70-х выглядело откровением в исполнении Чика Кориа и его Return To Fоrever, включая даже и космическую тематику (имею ввиду альбом Hymn of the Seventh Galaxy (1973). Понятно, сегодня такую музыку откровением не назовешь, но слушать приятно, да и мастерство игры Сантьяго Боша вызывает уважение. Кроме того, Бош, в отличие от Кориа того периода, активно вводит в музыкальную ткань звучание духовых инструментов в исполнении очень сильных музыкантов: в двух треках альбома гостит отличный тенор-саксофонист Джордж Гарцоне, в одном – вышеупомянутый Барретт, а еще один тенорист, Такер Антелл – постоянный участник ансамбля Сантьяго Боша. Финальная же пьеса Why, где Бош пересаживается за акустический инструмент, бас-гитару Дэни Анки сменяет акустический контрабас Джареда Хендерсона, а в звуковую палитру композиции входит еще и звучание лауто (греческий вариант арабского уда, который, в свою очередь, есть разновидность лютни) Василиса Костаса, окончательно развеивает сомнения в оригинальности музыки этого мастера.
© & (p) 2019 Santiago Bosch
10 tks / 46 mins
(Santiago Bosch - Rhodes, synth, p; Juan Ale Saenz – dr; Dany Anka –el.b; Tim Miller- el.g; George Garzone, Tucker Antell – ts; Darren Barrett – tp; Vasilis Kostas – laouto; Jared Henderson – ac.b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла,
Греция,
Канада,
Мексика,
США
музыкальный стиль
фьюжн
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