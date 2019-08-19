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Lyn Stanley - Lyn Stanley’s Favorite Takes London With A Twist-Live At Bernie’s
19.08.2019
Американская вокалистка Лин Стенли – превосходный стилист. Я убедился в этом еще пять лет назад, рецензируя ее альбом Potions (From The 50’s), выпущенный в 2014 году. Там Лин великолепно передала атмосферу 50-х годов, исполняя популярные хиты того десятилетия. За прошедшие с тех пор пять лет певица сделала огромный шаг вперед, оставаясь в то же время в рамках избранного ею пути стилизаторства музыки определенного периода. С тех пор она выпустила еще несколько работ, а в 2018 году создала альбом-трибьют Джули Лондон, популярной американской певице и актрисе, пик успеха которой опять-таки пришелся на 50-е годы. Все новые работы Стенли всречали очень хорушую прессу, а Сол Левин из Лос-Анджелеса, программный редактор популярнейшей в Америке джазовой радиостанции KKJZ-FM, назвал ее в 2018 году лучшей вокалисткой года.
В 2019-м Лин Стенли и ее постоянный аккомпанирующий ансамбль Jazz Mavericks продолжили свой трибьютный проект в честь Джули Лондон, выпустив в конце июня еще один альбом с песнями из ее репертуара: London With A Twist. Хороший стилист должен быть точен во всем, а Лин Стенли еще и перфекционист, что она доказала, решившись при записи этого альбома на не ординарный шаг: применить технологию записи direct-to-disc. Это значит, что вся запись программы идет сразу на аналоговый диск: никаких пленок, никаких дублей, от начала и до конца вся программа записывается сразу, спонтанно, ни у Лин, ни у ее ансамбля не было никаких заранее расписанных аранжировок – словом, полная идентичность с концертом. До сих пор только четыре вокалистки за всю историю отваживались на такую запись, при этом рекорд состоял в записи трех песен подряд общей продолжительностью двенадцать минут – программа London With A Twist звучит сорок четыре минуты! Что получилось? Тут надо слушать, и вы несмненно получите удовольствие и от качества исполнения, и от самой программы.
Лин Стенли представила отличную коллекцию стандартов: тут и Blue Moon Ричарда Роджерса (классная интерпретация, на мой вкус – лучшая на диске), и In The Still Of The Night и I’ve Got You Under My Skin Коула Портера, и Love Letters Хеймана и Янга, а вместе с ними – популярнейшая когда-то Route 66, Pink Cadillac Брюса Спрингстина, Bye Bye Blackbird, наконец, You Never Can Tell одного из королей рок-н-ролла Чака Берри – еще один пик этого альбома,с моей точки зрения. Хороший альбом, хороший трибьют (точнее, его продолжение) и новое укрепление уже сложившейся репутации этой вокалистки.
© 2019 A.T.Music
12 tks / 44 mins
(Lyn Stanley - voc; Otmaro Ruiz, Mike Lang – p; Chuck Berghofer – b; Aaron Serfaty – dr; John Chiodini – g; Luis Conte – perc;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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