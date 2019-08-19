Lyn Stanley - Lyn Stanley’s Favorite Takes London With A Twist-Live At Bernie’s

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Lyn Stanley - Lyn Stanley’s Favorite Takes London With A Twist-Live At Bernie’s

19.08.2019

Lyn Stanley - Lyn Stanley’s Favorite Takes London With A Twist-Live At Bernie’s
Американская вокалистка Лин Стенли – превосходный стилист. Я убедился в этом еще пять лет назад, рецензируя ее альбом Potions (From The 50’s), выпущенный в 2014 году. Там Лин великолепно передала атмосферу 50-х годов, исполняя популярные хиты того десятилетия. За прошедшие с тех пор пять лет певица сделала огромный шаг вперед, оставаясь в то же время в рамках избранного ею пути стилизаторства музыки определенного периода. С тех пор она выпустила еще несколько работ, а в 2018 году создала альбом-трибьют Джули Лондон, популярной американской певице и актрисе, пик успеха которой опять-таки пришелся на 50-е годы. Все новые работы Стенли всречали очень хорушую прессу, а Сол Левин из Лос-Анджелеса, программный редактор популярнейшей в Америке джазовой радиостанции KKJZ-FM, назвал ее в 2018 году лучшей вокалисткой года.

В 2019-м Лин Стенли и ее постоянный аккомпанирующий ансамбль Jazz Mavericks продолжили свой трибьютный проект в честь Джули Лондон, выпустив в конце июня еще один альбом с песнями из ее репертуара: London With A Twist. Хороший стилист должен быть точен во всем, а Лин Стенли еще и перфекционист, что она доказала, решившись при записи этого альбома на не ординарный шаг: применить технологию записи direct-to-disc. Это значит, что вся запись программы идет сразу на аналоговый диск: никаких пленок, никаких дублей, от начала и до конца вся программа записывается сразу, спонтанно, ни у Лин, ни у ее ансамбля не было никаких заранее расписанных аранжировок – словом, полная идентичность с концертом. До сих пор только четыре вокалистки за всю историю отваживались на такую запись, при этом рекорд состоял в записи трех песен подряд общей продолжительностью двенадцать минут – программа London With A Twist звучит сорок четыре минуты! Что получилось? Тут надо слушать, и вы несмненно получите удовольствие и от качества исполнения, и от самой программы.

Лин Стенли представила отличную коллекцию стандартов: тут и Blue Moon Ричарда Роджерса (классная интерпретация, на мой вкус – лучшая на диске), и In The Still Of The Night и I’ve Got You Under My Skin Коула Портера, и Love Letters Хеймана и Янга, а вместе с ними – популярнейшая когда-то Route 66, Pink Cadillac Брюса Спрингстина, Bye Bye Blackbird, наконец, You Never Can Tell одного из королей рок-н-ролла Чака Берри – еще один пик этого альбома,с моей точки зрения. Хороший альбом, хороший трибьют (точнее, его продолжение) и новое укрепление уже сложившейся репутации этой вокалистки.

© 2019 A.T.Music

12 tks / 44 mins

(Lyn Stanley - voc; Otmaro Ruiz, Mike Lang – p; Chuck Berghofer – b; Aaron Serfaty – dr; John Chiodini – g; Luis Conte – perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Ben Winkelman Trio - Balance

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Новая Зеландия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Интересная биография у пианиста и композитора Бена Винкельмана. По рождению он – американец, потомок еврейских эмигрантиов из Румынии: появился на свет в Юджине, Орегон, с 2010 года живет в Нью-Йорке, а вот рос, формировался, как ...
подробнее
19.08.2019

Betty Bryant - Project 88

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Бетти Брайант или «Кул Мисс Би» (Cool Miss B), как ее называют фэны и друзья-музыканты, перешагнула восьмидесятивосьмилетний рубеж в прошлом году. Она – джазовая певица, композитор и пианистка. А сколько клавиш у ...
подробнее
19.08.2019

Bill O’Connell and the Afro Caribbean Ensemble - Wind Of The Hudson

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, Россия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, мэйнстрим
Имя пианиста и композитора Билла О’Конелла, ветерана нью-йоркской джазовой сцены, не раз появлялось на наших электронных страницах – и соло (Monk’s Cha-Cha, Savant, 2017), и в дуэте с саксофонистом Стивом Слеглом (Power ...
подробнее
19.08.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com