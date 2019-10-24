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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Matt Ulery - Delicate Charms

24.10.2019

Matt Ulery - Delicate Charms
В ноябре 2018 года басиста и композитора из Чикаго Мэтта Юлери пригласили приехать с небольшой группой в Португалию для участия в джазовом фестивале в Гимараеше. Мэтт собрал команду из своих старых приятелей и творческих единомышленников, с которыми он много раз играл и записывался: иногда они участвовали в его проектах, иногда он участвовал в проектах друзей. Словом, в этой команде все друг друга прекрасно знали и понимали с полу-ноты. Мэтт назвал этот квинтет Delicate Charms, и пребывание в Португалии, тамошние концерты оказались настолько успешными, все музыканты с таким удовольствием работали вместе, играя его новые композиции, что вернувшись в Чикаго, музыканты отправились в студию, где и записали новый альбом Юлери, так и названный: Delicate Charms. Как говорит сам Мэтт, «Мне очень дороги все эти яркие личности, которых я считаю своими близкими друзьями и соратниками. Саунд и атмосфера этого проекта были бы невозможны без их уникальной способности к музыкальному самовыражению».

Мэтт Юлери – контрабас, композиция. Грег Уорд – альт-саксофон. Зах Брок – скрипка. Роб Клиэрфилд – фортепьяно. Куин Кирчнер – ударные. Я не раз слушал их всех, в разных комбинациях, в проектах, где лидером бывал то один, то другой. Впечатления можно найти на сайте. Но одно озвучу и сейчас: это очень талантливые люди и действительно музыкальные единомышленники. В Delicate Charms всего семь композиций, но это столь объемные, развернутые многотемные сочинения, что альбом звучит больше часа. Уже стартовая Coping протяженностью почти четверть часа показывает, что вас ждет в этой работе: сложные гармонии, изысканный музыкальный язык, умелые игры с динамикой звучания, переплетение голосов инструментов, прежде всего скрипки и альт-саксофона, - это полноценная сюита в шести часах, талантливая работа, как ее ни оценивай – по меркам и джаза, и академической музыки. Органичное соединение этих двух жанров: классической музыки и бесконечно далеко ушедшего от своих афроамериканских корней джаза, так как его понимают музыканты из Чикаго, - вот стихия Мэтта Юлери и его коллег.

Одна лишь просьба у меня к потенциальным слушателям этой музыки (альбом уже увидел свет): ее нельзя слушать между делом, походя, занимаясь чем-то еще. Украдите у своих неотложных занятий всего один час – и поставьте Delicate Charms. Вы будете вознаграждены, это я вам обещаю.

© & (p) 2019 Woolgathering Records

7 tks / 62 mins

(Greg Ward – as; Zach Brock – vi; Rob Clearfield – p; Matt Ulery – b; Quin Kirchner – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, третье течение

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