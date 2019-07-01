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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Bob Sheppard - The Fine Line

стиль:
01.07.2019

Bob Sheppard - The Fine Line
67-летний мультиинструменталист Боб Шеппард – заслуженный ветеран американского джаза. Список его партнеров по записям и выступлениям впечатляет. Отличный студийный музыкант и надежный сайдмен, Шеппард восемь лет работал с Фредди Хаббардом, играл с Чиком Кориа, Биллом Чайлдсом, обоими Брекерами, Скоттом Хендерсоном, Хорэсом Силвером, Питером Эрскином. А вот – «другая корзина» его партнеров: Джони Митчелл (Боб играл на ее получившим Грэмми альбоме , Shine (2007), Род Стюарт, Стиви Уандер, группа Steely Dan. При этом не забывал Боб и о собственной дискографии. Его первый альбом в качестве лидера был выпущен еще в 1991 году (Tell Tale Signs), а нынешний The Fine Line является дебютом на голландском лейбле Challenge Records.

Относительно этого проекта Шеппард высказался так: «Я стремился представить запись в исполнении музыкантов, демонстрирующих высший уровень креативности, человеколюбия, грув, симпатичное звучание и удовольствие от игры». Несколько сумбурно, но задача, которую ставил Боб, в общем ясна. И, надо сказать, пианист Джон Бисли, басист Джаспер Сомсен и ударник Кендрик Скотт, а также гости проекта с ней справились. Сам Шеппард ограничился на этом альбоме саксофонами и флейтами, с которыми он управляется поистине виртуозно. Но самое приятное в The Fine Line все же то, что мы слышим не череду солистов, а действительно ансамбль, со сложными переплетениями партий, хорошим взаимопониманием партнеров и четким балансом ритмической и мелодической частей в каждой композиции. А когда в саунд группы вводятся новые фигуры, я имею ввиду прежде всего вибрафониста Саймона Мюлье, становится еще интереснее. Возможно, поэтому моими персональными фаворитами альбома стали пьесы с его участием: стартовая Edge of Trouble и Maria's Tango с известной долей романтизма.

Стилистически Шеппард америк не открывает. Его музыка – это добротный пост-боп, составляющий львиную долю современной джазовой продукции. В этом смысле трудно быть оригинальным в рамках мэйнстрима. И особых изысков в The Fine Line я не услышал. Боб Шеппард и его партнеры берут другим: высочайшим профессионализмом, духом коллективизма и красивым звучанием каждого из музыкантов, а в первую очередь самого Боба, как на саксофоне, так и на флейте.

(c) & (p) 2019 Challenge Records

10 tks / 54 mins

(Bob Sheppard – saxes, fl, alto fl; John Beasley – p; Jasper Somsen – b; Kendrick Scott – dr; with Mike Cottone – tp (tk 2); Simon Moullier – vibe (tks 1,6,8); Maria Puga Lareo – voc (tk 3); Benjamin Shepherd – el. b (tks 2,4); Aaron Serfaty – shaker (tks 3,6);)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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