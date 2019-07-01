Bob Sheppard - The Fine Line

Первое знакомство с творчеством итальянской виолончелистки с бразильскими корнями Даниэлы Савольди пришлось на ее второй альбом. Даниэла живет и работает в Брешии. Осваивать игру на виолончели она начала в десятилетнем возрасте, и это ...