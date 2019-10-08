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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Rich Willey Boptism Funk Band - Conspiracy

08.10.2019

Rich Willey Boptism Funk Band - Conspiracy
Увидев в названии коллектива слово «фанк», я сразу предположил, что энергетики и динамизма в записи будет немало. Каламбур «боптизм» свидетельствовал о чувстве юмора организатора бэнда Рича Уилли, что также предвещало интересную музыку – это вещи, как правило и как ни странно, взаимосвязанные. И в общем-то я не ошибся: слушать Conspiracy от Rich Willey Boptism Funk Band было приятно.

Рич Уилли – трубач и композитор, опытнейший музыкант, за плечами которого и многолетняя работа в военном оркестре одного из подразделений американской армии, и туры с Мейнардом Фергюссоном и мемориальным оркестром Томми Дорси, и, между прочим, дипломы Университета Флориды в Тампе и известной Manhattan School of Music в Нью-Йорке. Родом Уилли из Флориды, живал в разных местах, но с 2002 года осел в Северной Каролине. Название Boptism для различных своих коллективов он придумал и начал использовать еще с 1986 года. Дискография у него не маленькая, но текуший год стал особенно урожайным.

Выпустив несколько ранее Down & Dirty, к концу года Уилли предложил своим поклонникам новую работу: Conspiracy.

Состав, записывавший Conspiracy, был собран специально под этот проект. Наряду с давно работающими с Уилли музыкантами, как, например, его главный аранжировщик и клавишник Уолли Минко, в него вошли и люди, чей рабочий график удачно позволил им присоединиться к проекту. Здесь первым, конечно, надо назвать самое громкое имя в составе – имя очень успешного, как в творческом, так и в коммерческом плане гитариста Дэйва Стайкера. В целом же Boptism Funk Band представляет собой мини биг-бэнд с приличной духовой секцией, возглавляемой самим Уилли, крепкими клавишниками – тем же Минко и Бобби Флойдом и мастеровитым ударником Байроном Вуки Ландэмом.

Стилистику, в которой работает Rich Willey Boptism Funk Band, определить однозначно довольно сложно. Все одиннадцать композиций альбома (все они написаны самом Ричем) очень легко «ложатся на ухо», отличаются запоминающимися мелодиями и не слишком драматичным развитием. Все это наводит на мысли о смус-джазе. Но в то же время, опять-таки все они обладают вполне ощутимым драйвом, хорошо работает духовая пачка, Страйкер просто не может играть слабее своего высокого уровня и весьма уместно выглядят в контексте музыки Уилли фортепьянные, клавишные и органные пассажи. Так что, тут, наряду с заявленным в названии фанком, поневоле вспоминаешь и пост-боповый мэйнстрим. Вот такая не совсем обычная комбинация и дает весьма привлекательную по звучанию, вполне танцевальную и , безусловно, далеко не примитивную музыку.

© & (p) 2019 Wise Cat Records

11 tks / 69 mins

(Bobby Floyd - Hammond B3 оrg, p; Byron “Wookie” Landham –dr; Dave Stryker – g; Wally Minko - Fender Rhodes, synth; Rich Willey - bass tp. tp; Mike Boone - 5-string el. b; Dan Fornero – tp, flg; John Swana - valve tb, EVI; Tom Evans – ts, as, cl, fl, bars; David Mann – ts, ss;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, кроссовер, смус джаз, фанк

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