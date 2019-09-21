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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Shannon Gunn - Gunn’s Ablazin’

21.09.2019

Shannon Gunn - Gunn’s Ablazin’
Пламя, рвущееся из тромбона, на обложке альбома Gunn’s Ablazin’, конечно, яркий образ и драйва в игре тромбонистки из Вирджинии Шеннон Ганн действительно хватает, но ее инструмент умеет передавать и самые тонкие оттенки эмоций, может быть удивительно лиричным и, кажется, даже умеет петь. Женщины-инструменталистки в джазе уже давно не редкость, но Шеннон Ганн, выпускница George Mason University в Фэйрфаксе, Вирджиния, считает, что их все еще мало, а потому активно поддерживает в столичном округе Коламбия обучение девочек джазу, руководит чисто женским джаз-оркестром Shannon Gunn and the Bullettes и тесно сотрудничает с Washington Women in Jazz Festival. Разумеется, в послужном списке Ганн есть и другие партнеры, в том числе весьма известные, а также другие коллективы, которыми она руководит. Записи с двумя из них и составили ее новый альбом Gunn’s Ablazin’.

Из двенадцати треков, вошедших в программу Gunn’s Ablazin’, в четырех Шеннон играет со своим квинтетом, где помимо ритм-группы представлены гитара и вибрафон. В остальных восьми участвует Firebird Trio: тромбон-клавиши-ударные, причем ударник Келтон Норрис работает в обоих составах. Не знаю, какой из этих коллективов существует дольше, но Firebird Trio показался мне … даже не более сыгранным, так говорить было бы неправильно, но Шеннон и ее партнеры в этом составе как-то лучше чувствуют друг друга, что ли. Это, впрочем, субъективное впечатление, как и то, что мой персональный фаворит альбома, композиция Dinah, звучит в исполнении именно Firebird Trio.

Эта старая композиция, написанная еще в середине 20-х годов прошлого века, насчитывает множество версий, как инструментальных, так и вокальных (от Этель Уотерс до Бинга Кросби). Шеннон Ганн вписала в этот ряд и свою, на мой вкус, весьма интересную. Dinah – не единственный кавер в альбоме, есть и другие, в том числе и весьма неожиданные, вроде джазовой версии Gymnopedie #1:французского импрессиониста конца ХIХ века Эрика Сати (кстати, тоже в исполнении Firebird Trio. В целом же в программе каверы соседствуют с собственными композициями Ганн, и каждый из двенадцати треков она снабдила своими краткими комментариями. Целый ряд пьес Ганн посвятила близким ей людям, но есть тут и другие посвящения, из которых вытекает и ее активная жизненная позиция: Шеннон волнуют и социальные проблемы, в частности, она весьма строга и к нынешнему президенту США, и к его правительству – я имею ввиду такие треки, как Orange Noise и Babes in Cages. А вот финальная пьеса альбома, Rainbow Connection, посвящена сравнительно недавно покинувшей нас Арете Фрэнклин, одной из самых ярких женщин на американской сцене. Кто знает, может быть, годы спустя в этот список попадет и имя Шеннон Ганн…

© & (p) 2019 Jazz to the Bone Record

12 tks / 58 mins

(Shannon Gunn – tb with Firebird Trio (tks 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11): Hope Udobi – keyb; Kelton Norris – dr; and Shannon Gunn Quintet (tks 1, 2, 3, 7): Chris Barrick – vibes; Garrett Gleason – g; Mikel Combs – b; Kelton Norris – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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