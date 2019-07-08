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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Arik Strauss Trio - Closing The Circle

стиль:
08.07.2019

Arik Strauss Trio - Closing The Circle
Closing The Circle («Замыкая круг») - название нового, восьмого по счету, альбома израильского пианиста и композитора Арика Штрауса тесно связано и с его личной биографией, и с историей его семьи. После прихода Гитлера к власти Штраусы успели вовремя бежать из Германии. Арик родился и вырос в Израиле, с детства изучал классическую музыку, но впоследствии серьезно увлекся джазом. В 1986 году он отправляется в Нью-Йорк и постигает секреты любимой музыки в ее столице. Его педагогом по фортепьяно стал, в частности, известный мастер Ричи Бейрах. В Штатах Арик работал со многими известными мастерами, выступал в самых лучших клубах, гастролировал по Америке и Японии. В 1998 году, вернувшись в Израиль, он возглавил отделение джаза в Школе искусств в Иерусалиме, а затем в музыкальной школе Гиватаим. Но муза странствий вновь звала его в путь. В 2010 – 2016 годах Арик Штраус живет и работает в Париже, а в 2016 году переезжает в Берлин, на родину своей семьи, замыкая тем самым упомянутый в начле этого текста круг. Все это время он выступает и записывается с разными составами и соло. Как в Париже, так и в Берлине он – активный участник местной джазовой жизни.

Closing The Circle записан в формате классического фортепьянного трио с гостевым участием вокалистки (в трех треках) и сопрано-саксофониста (в одном). Но основные партнеры Арика в интернациональном трио – это итальянский уларник Андреа Марселли и американский басист Джонатан Робинсон. Программа альбома полностью состоит из авторских композиций Арика Штрауса. В основном это добротный постбоп, тематически часто связанный с разными эпизодами из жизни автора. Так, финальная пьеса Neve Tzedek посвящена одному из старейших еврейских поселений на земле Израиля, Doing it отражает удовольствие, получаемое автором от творчества, а For Andrea Штраус написал для своего коллеги по трио Андреа Марселли.Целый блок пьес связан со свежими немецкими впечатлениями автора. Это и Tears of Joy, первая композиция, сочиненная им в Германии, и Bad Harzburg с рефлексией на горные заснеженные пейзажи вблизи этого городка, и забавная Nicht so laut, милая босса-нова, посвященная автором своему соседу из квартиры этажом ниже, постоянно выражавшему недовольство громкой музыкой из квартиры Арика. Ну, а грув темповой пьесы Off to Berlin отражает оптимистическое настроение Арика от пребывания на старой родине своей семьи. Впрочем, Штраус не исключает, что его странствия на этом не закончатся, а значит поклонников его музыки могут ждать свежие музыкальные впечатления, изложенные на истинно джазовом языке.

© & (p) 2019 Arik Strauss

11 tks / 58 mins

(Arik Strauss - p; Andrea Marcelli – dr; Jonathan Robinson – b; with Joe Kucera – ss (tk 9); Sigal Adler Strauss – voc (tks 5,9,10);)

Линк предоставил Andrew Read

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Израиль, Италия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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