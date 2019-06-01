Dred Scott - Dred Scott Rides Alone

Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу его партнеров по записям и совместным выступлениям. Тут мы видим таких разных людей, как Энтони Брэкстон и Чарли Хантер, Дон Байрон и Пол МакКендлесс, Пит Сигер и Арло Гатри, Нора Джонс и Джо Хендерсон, Нина Хаген и Левон Хелм – и джазовый авангард, и джазовый мэйнстрим, фолк-рок и рок. Всего Скотт принимал участие в записи более, чем пятидесяти альбомов, а в его собственной дискографии значатся одиннадцать альбомов в качестве лидера. Скотт сочинял музыку для кино и балетных спектаклей, пять лет подряд был музыкальным директором программы «Кино против СПИДа», гала-концерта, проходящего в Каннах во время крупнейшего в мире кинофестиваля.
Сам он руководил коллективами самых разных форматов, но новый проект Dred Scott Rides Alone – это квинтэссенция самовыражения Дреда Скотта. По звучанию – это стандартное фортепьянное трио, но Дред не только сочинил музыку всех треков альбома, но и играет здесь на всех инструментах: не только на фортепьяно, но и на басу и ударных: хвала технике наложения звука. Весь альбом уложился в сорок пять минут звучания и восемь композиций Дреда Скотта. Они достаточно разные по настроению. Если стартовые пьесы, на мой вкус, близки к эмбиенту, то впоследствии музыка Дреда становится жестче, так сказать, обретает мускулы, венцом чего является финальная композиция Goodbye America. Впрочем, для автора важны все его детища, и пресс-релиз альбома утверждает, что «Dred Scott Rides Alone – это зрелое и мелодичное утверждение жизни, любви и стремления к красоте». Сказано красиво, с этим утверждением можно соглашаться или нет, но когда слушаешь альбом Дреда, креативность его как композитора и мастерство как исполнителя сомнений уж точно не вызывают.
© & (p) 2019 Ropeadope Records
8 tks / 45 mins
(Dred Scott – p, b, dr, shaker, keyb;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН