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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Dred Scott - Dred Scott Rides Alone

стиль:
01.06.2019

Dred Scott - Dred Scott Rides Alone
Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу его партнеров по записям и совместным выступлениям. Тут мы видим таких разных людей, как Энтони Брэкстон и Чарли Хантер, Дон Байрон и Пол МакКендлесс, Пит Сигер и Арло Гатри, Нора Джонс и Джо Хендерсон, Нина Хаген и Левон Хелм – и джазовый авангард, и джазовый мэйнстрим, фолк-рок и рок. Всего Скотт принимал участие в записи более, чем пятидесяти альбомов, а в его собственной дискографии значатся одиннадцать альбомов в качестве лидера. Скотт сочинял музыку для кино и балетных спектаклей, пять лет подряд был музыкальным директором программы «Кино против СПИДа», гала-концерта, проходящего в Каннах во время крупнейшего в мире кинофестиваля.

Сам он руководил коллективами самых разных форматов, но новый проект Dred Scott Rides Alone – это квинтэссенция самовыражения Дреда Скотта. По звучанию – это стандартное фортепьянное трио, но Дред не только сочинил музыку всех треков альбома, но и играет здесь на всех инструментах: не только на фортепьяно, но и на басу и ударных: хвала технике наложения звука. Весь альбом уложился в сорок пять минут звучания и восемь композиций Дреда Скотта. Они достаточно разные по настроению. Если стартовые пьесы, на мой вкус, близки к эмбиенту, то впоследствии музыка Дреда становится жестче, так сказать, обретает мускулы, венцом чего является финальная композиция Goodbye America. Впрочем, для автора важны все его детища, и пресс-релиз альбома утверждает, что «Dred Scott Rides Alone – это зрелое и мелодичное утверждение жизни, любви и стремления к красоте». Сказано красиво, с этим утверждением можно соглашаться или нет, но когда слушаешь альбом Дреда, креативность его как композитора и мастерство как исполнителя сомнений уж точно не вызывают.

© & (p) 2019 Ropeadope Records

8 tks / 45 mins

(Dred Scott – p, b, dr, shaker, keyb;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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