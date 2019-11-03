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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Stick Men with David Cross - PanAmerica – Live In South America

03.11.2019

Stick Men with David Cross - PanAmerica – Live In South America
Никогда еще на наших страницах не приходилось говорить о релизах такого масштаба в физическом плане: бокс-сет из пяти компакт-дисков. Но главное, конечно, не в объеме звучания, а в том, что звучит, кто играет. А звучат здесь легенды – это без всякого преувеличения. То, что Тони Левин, Пат Мастелотто и Дэвид Кросс играли в свое время в King Crimson, уже говорит о многом. Но и группа Stick Men, организованная новатором-басистом Левиным вместе с Мастелотто и еще одним новатором - немецким гитаристом Маркусом Ройтером, уже завоевала себе очень громкое имя, став, на мой взгляд, который уже излагался в рецензиях на работы Stick Men на нашем сайте, лучшим (ну хорошо, одним из лучших) представителей такого направления, как прог-рок. В 2015 году Stick Men, пригласив еще и скрипача Дэвида Кросса, отправились в концертный тур по Японии, эхом которого стал изданный в 2016 году двойной концертный альбом Midori, ставший одним из самых сильных в истории группы.

И вот, год 2018-й. В августе и сентябре музыканты тем же составом отправляются в грандиозный тур по Латинской Америке с новыми и старыми композициями, в ходе которого они дали концерты в десяти странах: Бразилии, Аргентине, Уругвае, Чили, Перу, Боливии, Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике и Мексике. Наверняка это было не самое легкое испытание для 72-х летнего (на тот момент) Левина и 69-летнего Кросса, но результатом стал теплый прием и большой успех на всех концертах. Изначально Stick Men и Кросс решили, что все концерты будут записываться и станут основой для нового цифрового релиза. Но, как говорит Маркус Ройтер, уже после тура занявшись проверкой мультитрековых файлов, он с ужасом обнаружил, что во многих случаях его партии и партии Тони Левина были пропущены. Для создания альбома музыкантам и их звукоинженерам понадобилось много креативности, таланта и терпения при неизменной поддержке доброго гения группы Леонардо Павковича и его самой нестандартной независимой компании MoonJune Records.

Как уже было упомянуто выше, бокс-сет PanAmerica – Live In South America составили пять дисков, каждый со своим названием, обложкой и особым месседжем. Первый назван PanAmerica – Improvs и представляет собой сборку фрагментов выступлений в Сан-Паулу (Бразилия), Буэнос-Айресе (аргентина) и Ла-Пасе (Боливия), где наиболее ярко представлено импровизационное взаимодействие мастеров друг с другом. Второй диск называется PanAmerica – Suites. Самый короткий по объему (но не по длине треков!) он включает четыре сюиты: La Plata Suite, Lima Suite, Montevideo Suite и Santiago Suite. Каждая из них собрана из трех отдельных фрагментов, записанных на отдельную дорожку: так музыканты обошли дефекты мультитрековых записей. Третий и четвертый диски более всего напоминают обычный концертный альбом: PanAmerica – Full Show Part 1 и PanAmerica – Full Show Part 2 – это полная и нередактировавшаяся запись (более двух часов музыки) концерта в столице Республики Коста-Рика Сан-Хосе. Наконец, пятый диск под названием PanAmerica – Soundscapes, наверное, более всего придется по сердцу музыкальным эстетам: это подборка превращенных в единый и бесконечный дуэт импровизаций гитариста Ройтера и скрипача Кросса из выступлений в Мар-дель-Плате, Монтеррее, Росарио и Гватемала-Сити. Продюсером всего проекта был Маркус Ройтер.

Мне показалось не продуктивным разбирать здесь конкретные диски и тем более треки. Ну какая польза читателям и потенциальным слушателям, если я скажу, что мне особенно понравились, скажем, Montevideo Suite со второго диска или композиция Hide The Trees с третьего? Человеку постороннему, мало знакомому с творчеством Stick Men столь солидный объем может показаться несколько раздутым. Но это постороннему, а бокс-сет создавался явно для своих, для многих тысяч поклонников творчества группы со всех континентов, которым тут будет интересно и дорого все. Физически бокс-сет выпущен весьма ограниченным тиражом в отличном оформлении, с 24-х страничным буклетом, фотографиями тура и автографами всех музыкантов. Леонардо Павкович и MoonJune Records продают его сегодня, как в физическом, так и в сетевом варианте за довольно небольшие (по сравнению со значимостью проекта) деньги. Интересующихся отсылаю к сайту MoonJune Records или непосредственно по сетевому адресу https://bit.ly/2qNz5i5 . А сам не удержусь, чтобы не закончить этот текст эффектным рекламным роликом проекта:



© & (p) 2019 MoonJune Records

5 CD

1st: 7 tks / 73 mins

2nd: 4 tks / 57 mins

3rd: 10 tks / 63 mins

4th: 7 tks / 61 mins

5th: 14 tks / 71 mins

(Tony Levin – stick; Markus Reuter – touch g, keyb; Pat Mastelotto – dr, electronics; David Cross – vi,keyb;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Германия, США
музыкальный стиль
прог-рок

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