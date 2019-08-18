Wallace Roney - Blue Dawn - Blue Nights

Любой новый проект музыканта такого ранга, как Уоллес Роуни, самим фактом своего появления способен заинтересовать ценителей джаза. Для самого же Роуни Blue Dawn - Blue Nights, изданный, как и ряд предыдущих альбомов, на HighNote Records, - это уже 22-й альбом в качестве лидера, а общее число его записей перевалило за две с половиной сотни. Когда-то уроженец Филадельфии Уоллес Роуни (р.1960) дебютировал на сцене в качестве трубача 16-летним подростком с Филли Джо Джонсом, а первый раз участвовал в записи альбома еще годом раньше. За свою долгую и яркую жизнь в джазе он работал и записывался с МакКой Тайнером, Кларком Терри, Диззи Гиллеспи, Чиком Кориа, Тони Уильямсом, Артом Блэки, Орнеттом Коулмэном, успел в 1991 году выступить вместе с Майлсом Дэвисом на фестивале в Монтре, а после смерти одного из своих кумиров, вместе с Хэнкоком, Шортером, Картером и Уильямсом совершил большой тур-трибьют памяти Майлса. Не забудем и о совместных работах Роуни с его многолетней женой, пианисткой Джери Аллен (они развелись незадолго до смерти последней в 2017 году).
Какой же месседж вложил Уоллес в свой очередной альбом? На мой взгляд, главный девиз этой работы – «дорогу молодым!». Возможно, вспомнив свой ранний старт в джазе, Роуни окружил себя в этой записи молодыми, талантливыми и честолюбивыми музыкантами, дав им шанс показать себя во всей красе. При этом он был весьма строг в отборе: « Моя музыка бескомпромиссна, поэтому мне нужны музыканты с ясным пониманием своих возможностей и желанием эти возможности расширить, но при этом всегда чувствующим, что делают их партнеры. Я говорю им: «Будьте верны себе, идите до конца, изучите в деталях то, что мастера делали до вас, но пусть исполняемая музыка будет именно вашей». Похоже, Роуни сознательно, чтобы меньше давить на партнеров, не включил в программу ни одного собственного сочинения. В его нынешнем квинтете работают 18-летний саксофонист Эмилио Модесте, 21-летний басист Пол Куфари, самый «старый» в этой компании, 31-летний пианист Оскар Уильямс II, поклонник Мона и Кита Джарретта и, наконец, его собственный племянник, 15-летний барабанщик Коджо Оду Роуни. Видимо, чтобы придать «сплаву» нужное сочетание опыта и молодого задора, Уоллес пригласил к участию в записи двух опытных мастеров – земляка-гитариста Куинтина Зото и легендарного ударника Ленни Уайта, в одном треке играющего вместе с Роуни-младшим и заменяющего его в еще трех.
На мой вкус, все молодые «не подкачали». Уровень и потенциал Роуни-младшего впечатляет, но особенно отмечу игру Уильямса, его сольный пассаж в In a Dark Room достоен всяческих похвал. Ну, а сам Уоллес Роуни хорош, как всегда. Мощный, но очень гибкий голос его трубы царит и в лиричных пьесах, таких, как Why Should There Be Stars или Don't Stop Me Now, и неукротимо ведет основную линию в темповых Bookendz и Wolfbane. Выдержанный в стилистике, колеблющейся от хард-бопа до фьюжн, альбом способен порадовать всех поклонников его по-прежнему яркого таланта.
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