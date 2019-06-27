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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Pablo Embon - Reminiscent Moods

стиль:
27.06.2019

Pablo Embon - Reminiscent Moods
Выпуску этого альбома предшествовала долгая студийная работа: с августа 2018 года по март 2019 года в одной из израильских студий Пабло Эмбон работал над записью альбома Reminiscent Moods. Оно и не удивительно: Эмбон все делает сам. В Reminiscent Moods он использовал множество разнообразных клавишных, синтезаторы, разумеется, акустическое фортепьяно, целый набор гитар, как акустических, так и электрифицированных, а также контрабас и бас-гитару. Кроме того, он сам записывал музыку собственного сочинения, микшировал ее и, наконец, сам продюсировал собственный проект. Впрочем, ему не привыкать: в таком режиме Эмбон выпустил уже, ни много ни мало, восемнадцать альбомов. Этот человек привык во всем полагаться только на себя.

Эмбон – не сабра, то есть не коренной израильтянин. Он родился и вырос в Аргентине. Уже в семилетнем возрасте начал заниматься музыкой, причем одновременно, как фортепьяно, так и гитарой – отсюда и его мультиинструментализм. Любопытно, что хотя Пабло – выходец из страны, чьей визитной карточкой является танго, а ныне живет в стране, где широко распространена характерная ориентальная, а также нео-клезмерская музыка, в его собственной музыкальной продукции этнических элементов (если судить по Reminiscent Moods) я практически не услышал. Эмбон предпочитает в этом смысле музыку более дистиллированную и нейтральную, но зато очень богатую, как в ритмическом, так и в мелодическом плане. Ближе всего она к смус-джазу, хотя и элементы фьюжн Пабло использует широко и умело. Вот, скажем, Wild Wild East, построенная на контрасте «космического» звучания клавишных и динамичного ритмического рисунка, а заканчивающаяся вальяжным фортепьянным пассажем. Двенадцать пьес альбома конечно разнятся по настроению, но все они выстроены умелой и опытной рукой. Музыку Эмбона можно с удовольствием слушать и за рулем автомобиля, и в уютном кафе, и в приемной стоматолога. Она отнюдь не бесконфликтна, но ощущение релакса и эмоционального умиротворения здесь, на мой вкус, превалирует.

© & (p) 2019 Pablo Embon

12 tks / 54 mins

(Pablo Embon - p, keyb, synth, ac.g, el.g, b, el.b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Израиль
музыкальный стиль
смус джаз
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