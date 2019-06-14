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Hila Puntur - Plastic Polaroid
14.06.2019
Plastic Polaroid – дебютный альбом группы Hila Puntur. Проект этот в полной мере можно назвать международным, так как в состав группы входят представители сразу четырех стран: Швейцарии, Германии, Австралии и Исландии. При этом основательница и фронтвумен коллектива Анна Хирш хотя и живет и работает в настоящее время в Базеле, но родилась в Баварии, в Мюнхене. Музыкальное образование Анна получила в Базеле, она композитор, певица и большой поклонник электронных звучаний. Hila Puntur – ее новый, но далеко не единственный проект. В рамках же этого коллектива Анна Хирш нащупывает тонкие и не всегда очевидные связи между песенным жанром и элементами авангарда, между инди-поп и джазовой импровизацией, наконец, между электроникой и акустикой а саунде группы.
Композиции для альбома Хирш писала под впечатлением от Нью-Йорка, где она провела некоторое время. Дух Большого Яблока, ритм гигантского города, мировой столицы для любых музыкальных направлений, динамизм здешней жизни она попыталась передать в написанных там песнях. И уже у стартовой композиции альбома вполне «говорящее» название GiantGiant. Некоторые американские впечатления послужили толчком для написания песен в косвенном плане. Скажем, Polaroid навеян одной из увиденных Анной картин культового американского художника Эдварда Хоппера, певца Нью-Йорка и «американской готики». Программу альбома составляют именно песни, время их звучания от трех до пяти минут, не более, исключение составляет семиминутная композиция Punch Buggy, о которой чуть позже. А пока - разнообразно и не тривиально – так я бы резюмировал впечатления от композиций Анны Хирш. Теперь время поговорить о ней, как о вокалистке. Не знаю, сочтет ли Анна это сравнение комплиментом, но мне она своей манерой вокала, интонациями и даже, в какой-то степени, тембром голоса, напомнила одну из моих любимых не джазовых вокалисток: Кейт Буш, человека безмерно талантливого, но мало связанного с джазом. А вот в музыке Hila Puntur джаз безусловно присутствует, причем даже в довольно близком к авангарду варианте. И вот тут время вернуться к Punch Buggy, моего персонального фаворита альбома. Здесь присутствуют как бы две чередующиеся вокальные партии: одна – это действительно вокал от Анны Хирш, а вот другая – это квазивокальная линия, которую ведут сдвоенные тенор-саксофоны Фабиана Вильмана и Гардара Эдвальдсона, и «поют» они, надо сказать, отменно. Саксофоны существенно влияют на саунд группы и в таких треках, как Plastic Thoughts и Ants In My Pants. Наконец, электроника. Ее много. Есть здесь даже короткая, мнее минуты, электронно-барабанная интерлюдия, названная просто 09 (по номеру трека в программе). Электронных красок Хирш не жалеет, щедро применяя их во всех композициях, подчас придавая им некий психоделический оттенок, как в Sweatband Break.
Вот такой альбом, такой проект. Можно было бы порассуждать на тему, какая из тенденций получит большее развитие в творчестве Хирш в дальнейшем, если бы не знать, как уже говорилось выше, что Hila Puntur - лишь один из нескольких проектов с ее участием. А вот куда она поведет дальше именно Hila Puntur, - покажет время.
© & (p) 2019 Hout Records
11 tks / 46 mins
(Anna Hirsch – comp, voice, electronics; Fabian Willmann, Garðar Eðvaldsson – ts; Stephan Plecher – synth, p; Michael Anklin – electronics; Victor Rossé – b; Michael Heidepriem – dr;)
Линк предоставила Anna Hirsch
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия,
Германия,
Исландия,
Швейцария
музыкальный стиль
кроссовер
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