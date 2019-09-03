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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Eric Hofbauer / Dylan Jack - Remains Of Echoes

03.09.2019

Eric Hofbauer / Dylan Jack - Remains Of Echoes
Cовсем недавно, в июне, мы впервые знакомили читателей нашего сайта с бостонским гитаристом Эриком Хофбауэром, и знакомство вышло очень интересным. Тогда это был первый альбом задуманного Хофбауэром цикла, посвященного пяти стихиям по древнекитайской философии – Book Of Water. Не прошло и трех месяцев, как мы представляем другую, не менее любопытную работу Эрика, не связанную с проектом «Пять стихий». Она увидит свет в октябре и называется Remains Of Echoes.

Хофбауэр сделал этот альбом в содружестве с барабанщиком и перкуссионистом Диланом Джеком, тоже музыкантом из Бостона, тяготеющим к авангарду, но умеющим играть все. Эрик и Дилан - люди примерно одного поколения и росли они на схожей музыке. В дуэте гитара-ударные музыканты решили вспомнить музыку тех, кто формировал их собственные вкусы. Эхо творчества Паркера и Эллингтона, Мингуса и Монка, Дона Черри и Майлса Дэвиса, а также Хендрикса, группы Police или Джексона Брауна отразилось в их камерных интерпретациях произведений гигантов былых дней. Кстати, и название альбома взято из композиции Джими Хендрикса Up From The Skies, попавшей в программу альбома.

Получилось здорово! Версии Эрика Хофбауэра и Дилана Джека, переложение классики для дуэта, показались очень любопытными. При этом бостонцы отбирали для программы и вещи хорошо известные, типа African Flower Эллингтона или антирасистского произведения Чарли Мингуса Fables Of Faubus, и достаточно редко исполняемые, вроде пьесы Паркера 1947 года Klactoveedsedstene. Очень хорош Дилан Джек. Его ударные звучат изобретательно, эквилибр со сложными размерами и темпом на высоте не только в очевидных случаях, как Mopti Дона Черри с характерными африканскими интонациями, но и практически в каждой из композиций. Эрик Хофбауэр обошелся без его поддержки только в одном треке – в сольном исполнении These Days Джексона Брауна. Мне особенно было любопытно, как Эрик справится с интерпретацией музыки такого гения гитары, как Джими Хендрикс. Что ж, Up From The Skies сыграна совсем иначе, чем у Джими, но тень Хендрикса (как и положено, согласно названию альбома) все же незримо витает в этой записи. Кстати, биографические факты о Хофбауэре можно найти в той июньской рецензии, но есть и любопытные (и приятные для Эрика) новости. В 2017 году критики DownBeat номинировали его на титул «восходящей звезды» среди гитаристов. В 2019 году Эрик Хофбауэр вновь среди номинантов в этой категории. Уже один этот факт вместе с программой альбома из столь громких имен просто должен вдохновить вас на прослушивание Remains Of Echoes.

© & (p) 2019 Creative Nation Music

10 tks / 48 mins

(Eric Hofbauer – g; Dylan Jack – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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