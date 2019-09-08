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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Emma Frank - Come Back

08.09.2019

Emma Frank - Come Back
Как в стереотипном сознании выглядит классическая джазовая певица? Это или корпулентная темнокожая дама в чем-то мешковатом до пят, с мощным голосом и блюзом в крови, или белая дива (желательно, блондинка) в облегающем платье тоже до пят, с голосом сильным и гибким, распевающая стандарты из бродвейских мюзиклов. Эти стереотипы постепенно уходят, благодаря таким людям, как Патрисия Барбер, Дайана Кролл или Кассандра Уилсон, но они достаточно живучи. Эмма Франк разительно не похожа ни на эти стереотипы, ни на прекрасных вышеупомянутых вокалисток. Ее голос известный автор песен Лейф Воллебек сравнивает с «перышком на шелке». Мне ее манера пения больше всего напоминает фолк-вокалисток начала 60-х, но без социальной составляющей в текстах песен, с другой стороны, свинг в песнях Эммы практически не ощутим, нет в помине и роковой жесткости (какая уж жесткость у перышка на шелке).

И тем не менее, непостижимым образом проскальзывая над стилистическими границами, Эмма Франк регулярно выступает в известных нью-йоркских клубах, выходит на сцену джазовых фестивалей в Торонто и Монреале, удостаивается похвал в DownBeat и готовится к очередному европейскому туру, после успехов в Париже, Вене и Цюрихе. Эта странная певица beyond the borders родилась и росла близ Бостона, с 2006 по 2015 год жила, училась (изучала литературу в McGill University в Монреале) и выступала, как вокалистка и исполнитель собственных песен в Канаде. С 2015 года Франк перебралась в Нью-Йорк, где участвовала в постановке камерной оперы Фрэнки Руссо и Доминика Мекки April. До Come Back она уже выпустила несколько альбомов, в последнем из которых, Ocean Av, уже сотрудничала с пианистом Аароном Парксом.

Паркс стал ее главным партнером и по новому проекту, как, впрочем, и Фрэнки Руссо, играющий здесь на гитаре и спродюсировавший Come Back, в котором также задействована и стандартная ритм-группа. Помимо песни Lilac из последнего альбома Паркса (к которой Франк сочинила текст) и кавера группы Wilco Either Way, в программу вошло семь ее собственных песен, включая короткую интерлюдию-вокализ Dream Team. Песни Эммы, в числе которых я особенно выделил бы I Thought, Come Back и Before You Go Away, - это мир чувств, это рассказы о любви, одиночестве и боли от потерь, которые она исполняет так, что это действительно цепляет и ты перестаешь замечать стилистику и просто ловишь звуки ее совсем не сильного, но весьма выразительного голоса. Редко после прослушивания альбома, к нему хочется вернуться. Для меня альбом Эммы Франк с пророческим названием Come Back стал именно таковым.

© & (p) 2019 Justin Time/Nettwerk

9 tks / 32 mins

(Emma Frank – voc; Aaron Parks – p; Franky Rousseau – g; Zack Lober – b; Tommy Crane – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер

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