Lucio Capece - Elemental Pulse

Аргентинский исследователь звука Лусио Капесе второй раз записывается на петербургском лейбле Intonema Records. Дебютировал он в 2013 году альбомом Music for Flying and Pendulating Speakers, которого мне не довелось услышать, так что Elemental Pulse – первая для меня и наших читателей встреча с его творчеством. Я назвал Лусио исследователем звука, уже прослушав этот альбом, и мне кажется, это сегодня привлекает Капесе больше всего. Начинал же он, как «обычный» музыкант, сперва играл на гитаре, потом перешел к саксофону и бас-кларнету. И дома, в Аргентине, и в Европе и Америке (сейчас Капесе живет в Германии) Лусио слушал самую разную музыку, общался и играл с самыми разными людьми. Но постепенно идеи музыкального авангарда стали занимать его все сильнее. Энтони Брэкстон, Стив Лэйси, Дерек Бейли, затем минималисты, в первую очередь Мортон Фельдман, - вот круг его интересов. Градус радикализма его собственных работ и коллабораций все повышается и, наверное, Elemental Pulse – лучший образчик интересов Лусио Капесе на современном этапе.
Альбом сольный. Три композиции-импровизации-исследования. Арсенал Капесе – словно «три источника-три составные части марксизма» музыканта-экспериментатора: акустические инструменты, в его конкретном случае – духовые (слайд саксофон и бас-кларнет), электронное оборудование (у Капесе –аналоговое) и, наконец, полевые записи. Лусио сам прокомментировал все три трека, что дает представление о том, что же он хотел сказать. Стартовая Humanned Maneuvering Unit (почти двадцать минут звучания, используются слайд-саксофон, аналоговые синтезатор и фильтр) посвящена астронавту НАСА Брюсу МакКендлессу, первому человеку, работавшему в открытом космосе без страховочного фала. По Капесе – «отражение тела, пространства и сознания в их внутреннем и свободном взаимодействии». Вторая композиция: Wessenschau (двадцать три минуты звучания, задействована исключительно электроника) - «концепция современной философии, особенно феноменологии». Наконец, 28-ми минутная Late Night Lake – рефлексия на тему ночи, проведенной на берегу лесного озера в Соколовско, Польша (полевые записи) с использованием бас-кларнета и электроники.
Что сказать? Тишина, отсутствие звука или ровный неясный шум – инструмент, который Капесе использует широко в первой и, особенно, третьей композиции. Лично у меня именно первая пьеса породила ассоциации с живой ночной природой, с неким охотником, тихо сидящим в засаде, ожидая пролета каких-нибудь, скажем, бекасов. Тишина, полная в то же время каких-то звуков, иногда становящихся явными (саксофон), словно крик какой-то ночной птицы. В Late Night Lake тишина носит гораздо более тотальный характер, динамика этой композиции по сравнению с первой еще более замедлена, практически неощутима. И – резкий контраст в середине: торжество техно-ритмов, разнообразие электронных вариаций, неровный, гибкий пульс – такова Wessenschau. Понятно, это индивидуальные ощущения автора этих строк. С вами все может быть иначе – если вы рискнете погрузиться в мир Лусио Капесе.
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