Greg Abate with the Tim Ray Trio - Gratitude: Stage Door Live @ The Z

«
Те, кому эти имена уже знакомы, вряд ли пропустят эту новинку от Whaling City Sound, тем же, кто ранее не слышал музыку Эбата и при этом любит straight ahead jazz – стоит послушать очень качественный образчик такой музыки.» Это, извините, самоцитирование. Так в марте 2017 года я заканчивал обзор альбома Road to Forever, записанного теми же исполнителями – Грегом Эбатом и трио Тима Рэя – и изданного в конце 2016 года Whaling City Sound. То был третий альбом Эбата и трио Рэя, выпущенный Нилом Вейсом, шефом независимого лейбла из Нью-Бедфорда, Массачусетс, альбом студийный. А сейчас Whaling City Sound дарит всем любителям джаза концертную запись выступления музыкантов, сделанную «на домашней арене», в нью-бедфордском The Zeiterion Theater.
Концертная запись, даже в виде «музыкальных консервов», в большей степени способна передать эмоциональную сторону выступления, отразить уровень непосредственного взаимодействия музыкантов. И в этом смысле Gratitude – прекрасный образец мэйнстрима высочайшего класса в исполнении больших мастеров, каковыми являются Грег Эбат и его коллеги, которые уже много лет работают вместе и входят в постоянный ростер Whaling City Sound . Одиннадцать композиций альбома в концертном варианте растянулись на 72 минуты звучания. В основном это композиции Эбата, некоторые из них, например, Farewell Phil Woods, посвященная памяти друга и партнера Грега, выдающегося альт-саксофониста Фила Вудса, звучали и в предыдущих альбомах Эбата с торио Тима Рэя. Самой же показательной я назвал бы композицию Эбата с «говорящим» названием Bop Lives. Всем свои творчеством Грег неустанно доказывает справедливость такого утверждения, и в тот вечер на сцене Z, как сокращенно именуют The Zeiterion Theater, на восьмом десятке он сыграл так мощно, с таким драйвом и при такой отличной поддержке партнеров, что, слушая этот трек, хотелось присоединиться к аплодисментам публики, когда отзвучала последняя нота.
Вошло в программу концерта и несколько каверов. Музыканты вспомнили Роланда Кирка его пьесой Serenade to a Cuckoo, сыграли Inner Urge Джо Хендерсона, а старый Jitterbug Waltz Фэтса Уоллера превратили в десятиминутный фейерверк под флагом бопа. Сам Грег Эбат в этом концерте, помимо любимого альт-саксофона, играл также на теноровом и баритоновом саксофонах и на флейте. Рэй, Локвуд и Уокер также получили возможность блеснуть своими сольными импровизациями. Особенно я отметил бы по этой записи Джона Локвуда. А теперь я хотел бы перенаправить внимание тех, кто читает этот текст, к его началу. Добавлять что-либо к той самоцитате, по-моему, излишне.
© & (p) 2019 Whaling City Sound
11 tks / 72 mins
(Greg Abate – as, ts, bars, fl; Tim Ray – p; John Lockwood – b; Mark Walker – dr;)
Линк предоставлен Whaling City Sound/Mixed Media
Леонид АУСКЕРН