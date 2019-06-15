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Ilia Belorukov / Gabriel Ferrandini - Disquiet
15.06.2019
Как тут правильно сказать: тряхнул стариной, вспомнил молодость или старая любовь не ржавеет? В общем, выбирайте по вкусу. Талантливый петербургский саксофонист и композитор Илья Белоруков какое-то время играл вкусный и креативный фри-джаз, вспомню из того периода хотя бы совместные проекты с Юрием Яремчуком. Потом от импровизации джазовой Илья решительно повернулся (пусть не на 180, но уж на 120 градусов точно) к импровизации экспериментальной. Он создал лейбл Intonema, издающий российских и иностранных музыкантов, работающих с электроникой, полевыми записями, шумами и так далее, да и в собственных записях больше внимания уделял исследованиям природы звука, сочетаниям электроники и акустики, нойзовым эффектам, и его альт-саксофон редко говорил в этих проектах естественным голосом. И вот – несколько неожиданный (по крайней мере, для автора этих строк) альбом Disquiet, записанный совместно с португальским барабанщиком и перкуссионистом Габриэлем Феррандини.
Партнер Ильи и почти его ровесник (Габриэль родился в 1986 году и на год старше Ильи) – человек, весьма заметный на португальской авангардной сцене. Как и Белоруков, Феррандини часто работает и со многими зарубежными коллегами. Правда, для Габриэля зарубежье – понятие весьма относительное. Нет, я не о Евросоюзе, просто биография у него такая: семейные корни уходят в Бразилию, Италию и Мозамбик, а родился он вообще в США. Очередное музыкальное путешествие привело Феррандини в Санкт-Петербург, где в декабре 2017 года они с Белоруковым и записали совместный проект. Почти два года спустя португальский лейбл из Лиссабона Clean Feed Records издал его в виде альбома Disquiet.
Сам Илья в письме автору этих строк охарактеризовал контент альбома, как «материал фри-джазовый, даже иногда свободная импровизация». Что ж, не поспоришь. Все пять треков продолжительностью от пяти до десяти минут подтверждают эту авторскую оценку. Чистая акустика. Чуткий партнер. Альт-саксофон Ильи звучит удивительно свободно, я бы сказал, раскрепощенно (по-видимому, он весьма комфортно чувствовал себя во время этой сессии). Белоруков играет очень экспрессивно, практически каждый трек отличает хорошая динамика развития, причем Феррандини весьма деликатно, но настойчиво ее постоянно «подталкивает». Временами (особенно эти времена заметны в The Big Passages) дуэт музыкантов будто даже превращается в трио, когда альт-саксофон вступает в диалог сам с собой. Сорок с небольшим минут этого новоджазового полета проходят просто на одном дыхании, оставляя после себя чувство некоторого сожаления, что действо уже завершилось. Не знаю, станет ли этот проект эпизодом в творческой судьбе Ильи, или же это признак очередного решительного поворота, но такой Белорукоа мне очень понравился! И отдельное obrigado Габриэлю Феррандини!
© & (p) 2019 Clean Feed Records
5 tks / 43 mins
(Ilia Belorukov –as; Gabriel Ferrandini – dr, perc;)
Линк предоставил Илья Белоруков
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия,
Россия
музыкальный стиль
авангард
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