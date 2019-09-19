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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Lica Cecato and Paolo Baltaro Orchestra - Call Porter

19.09.2019

Lica Cecato and Paolo Baltaro Orchestra - Call Porter
Когда я читвл письмо Эммы Уоллес из лондонского лейбла Banksville Records, приславшей нам линк на этот альбом, то строки «Это очень-очень-очень (поверь мне – ОЧЕНЬ!!) необычный и смелый вариант исполнения фундаментальной джазовой классики» показались мне некоторым эмоциональным преувеличением, вполне простительным для сотрудницы лейбла, гордой его очередным релизом. Но, прослушав Call Porter, я мысленно снимаю шляпу: «Эмма, ты абсолютно права!» Пожалуй, это одна из самых необычных и при этом несомненно талантливых работ, которые мне довелось услышать в 2018-м году. Впрочем, обо всем по порядку.

Итальянский музыкант-мультиинструменталист из Генуи Паоло Балтаро у себя на родине получил известность участием в прог-роковом ансамбле Arcansiel и новоджазовом квинтете S.A.D.O. В Лондоне, где он сейчас живет и работает, Паоло основал в 1996 году лейбл Banksville Records и активно работает с музыкантами из разных стран, не забывая, конечно, земляков-итальянцев. Вместе с бразильской вокалисткой Ликой Цекато, представительницей уже третьего поколения музыкальной семьи, оттачивавшей свое мастерство в джазе в стенах известного американского колледжа Беркли в Бостоне, со своим Paolo Baltaro Orchestra и при участии большого количества гостей, многие из которых уже ранее записывались на Banksville Records, Паоло и создавал этот необычный проект.

Call Porter – Cole Porter: оригинальность его только начинается с названия. Как утверждают сами Паоло и Лика, «мы решили провести эксперимент и показать, как великие песни сохраняют свое «величие» даже при исполнении в непривычных стилистиках». На практике, обратившись к творчеству одного из главных авторов The Great American Songbook Коула Портера, музыканты представили девять треков, каждый из которых, за исключением короткого интро Time Machine, являет собой попурри из популярнейших произведений Портера в головокружительных аранжировках Балтаро, дополненных его же оригинальными вставками. Каждый из этих треков выполнен в разном стиле, от мерси бита до электро-панка, весьма убедительно иллюстрирующих, как мог бы звучать Портер в интерпретациях самых разных великанов музыкального мира. Примеры? Пожалуйста: I’ve Got A Kick Out Of You отсылает нас в 1963 год, в ливерпульскую «Пещеру», и показывает как могли бы спеть эту песню The Beatles. Или еще один коктейль, уже из 1970 года: It’s All Right With Me / Jimi and Miles’ Acid Merenda – труднопредставимое, пока не услышишь этот трек, сочетание характерных мотивов музыки Портера, Джими Хендрикса и Майлса Дэвиса. А есть еще варианты звучания музыки Портера в духе Берта Бакарака, Джона Зорна, Фила Коллинза… В своих аранжировках Балтаро использует широчайший арсенал инструментов, как акустических, так и электронных, а в вокальных партиях удивительную гибкость и актерское мастерство проявляет Лика Цекато.

Создатели проекта утверждают, что свой эксперимент они ставили с большим уважением к оригиналу и с любовью к его музыке. Не знаю, как бы воспринял этот проект сам Портер, ушедший из жизни в далеком 1964 году, когда большинство музыкальных стилей, в которых его музыка интепретирована, еще просто не появилось, но нам, в веке ХХI-м, слушать этот, к сожалению, не очень большой по объему альбом, на мой взгляд, очень любопытно. И Портера любить мы меньше не станем. Просто, будем иметь ввиду, что, скажем, Love For Sale может звучать и так…

© & (p) 2019 Banksville Records

9 tks / 34 mins

(Lica Cecato – voc; Paolo Baltaro Orchestra: Luca Donini – ts, fl; Andrea Beccaro – dr; Gabriele Ferro – g; Paolo Baltaro – b, samplers, g, p; mellotron, Wurlitzer, Hammond, synth, voc, kazoo, electronic breakable toys, tubular bells; with strings and guests: Pier Michelatti – b; Gabriel Delta – g; Sandro Marinoni – fl, tb; Ruggero Pari – French horn; Enrico Caruso – p; Barbara Rubin – vi; Vassilia Chachlakis – cello; Garrison Fewell - archtop g; Filippo – barks;)

Линк предоставлен Emma Wallace, Banksville Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Бразилия, Великобритания, Греция, Италия, США
музыкальный стиль
кроссовер

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