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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Marbin - Strong Thing

10.10.2019

Marbin - Strong Thing
Так уж получается, что наш сайт стал настоящим летописцем творчества Marbin (конечно, субъективным): в архиве вы сможете найти рецензии на все альбомы группы, кроме первого – как те, что издавал лейбл MoonJune Records Леонардо Павковича, так и выпущенные самостоятельно. В этой связи я не буду останавливаться на истории этого базирующегося в Чикаго ансамбля, основанного двумя израильтянами: саксофонистом Дэнни Марковичем и гитаристом Дани Рабином, соединившим свои фамилии в его названии. Перейдем лучше сразу к новой работе: Strong Thing.

Это студийный альбом, по духу напоминающий своего предшественника Israeli Jazz (2018), а обложкой чем-то перекликающийся с третьим альбомом Last Chapter of Dreaming (2013), только там одним из персонажей обложки был олень, а здесь на ней прочно утвердился мощный лось. Новую программу из десяти композиций Marbin, к моему удивлению, записали почти не изменившимся за прошедший год составом: только басист у них новый, Эверетт Бентон-младший. Дело в том, что при сумасшедшей интенсивности концертных туров, партнеры у Дани и Дэнни меняются часто. Так что, честь и хвала ударнику Джону Наделю, который удерживается в Marbin аж с 2015 года. Что же до подхода к записи, то тут все очень толково объяснил сам Рабин: «В отличие от других бэндов, которые записывают альбом, а затем отправляются в турне для его поддержки, мы больше напоминаем комиков, готовящих свои фирменные номера. Мы отправляемся в тур с программой из нового материала каждый год, и когда приходит время его записи, остается просто прийти в студию и выдать все так же, как мы это делаем на концертах».

Теперь о том самом духе, то есть о музыкальной составляющей. Да, это все тот же джаз-рок или музыка фьюжн, если вам больше нравится, на который группа делает упор последние несколько лет. Что отличает Strong Thing, это, пожалуй, наиболее тщательно, по сравнению с предшественниками, отработанный и отшлифованный баланс звучания. Да, тут есть, скажем, композиция Just a Little Bit (part 1), которая выглядит, как бенефис Марковича, а следующая за ней Just a Little Bit (part 2), являющаяся уже бенефисом Рабина, но более характерен для этого альбома иной вариант, по разному, но одинаково убедительно реализованный в других композициях. Вот, скажем, ударное начало, пьеса Messy Mark: мощный, жесткий ритм, на фоне которого виртуозно и вариативно солирует саксофон Марковича, затем, когда накал, кажется, достигает максимума, в дело вступает гитара Рабина, тонко и даже чуть сентиментально его снижая. Но, по мере, развития соло, Дани вновь «подогревает» композицию, и уже он доводит дело до «точки кипения», в которой к нему с новыми силами, уже в диалоге, подключается Дэнни. Все. Кода. Некоторые вещи, как, например, Alabama Sock Party, при том же безукоризненном взаимодействии обоих лидеров и их ритм-группы, по драйву существенно ближе именно к роковому краю шкалы. Мне лишь чуть-чуть жаль, что в музыке нынешнего Marbin практически исчезла ориентальная составляющая, присутствовавшая, хотя бы в виде вишенки на торте, в их более ранних альбомах. Слабые отзвуки здесь можно с трудом различить разве что в Spank Tank. Что ж, очевидно, именно такой вариант ближе слушателям Marbin, ведь, как свидетельствуют выше приведенные слова Рабина, программа вначале откатывается и проверяется на публике живых концертов. Вот такой, более «глобализованный» и очень энергичный джаз-рок, без ближневосточных реминисценций, и предлагает слушателям сегодняшний Marbin, выжимая максимум из принятой концепции. Если она вам подходит – вы не будете разочарованы.

© & (p) 2019 Marbin Music

10 tks / 58 mins

(Dani Rabin – g; Danny Markovitch – sax; Everette Benton Jr – dr; Jon Nadel – b;)

Линк предоставил Dani Rabin

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
фьюжн

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