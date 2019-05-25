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Wayne Alpern - Sceleton
25.05.2019
Юриспруденция и музыка – вроде бы совершенно разные сферы деятельности, но уроженец Детройта Уэйн Элперн преуспел в обоих. Очевидно, его подкупила строгая логическая взаимосвязь, лежащая в основе, как юридических наук, так и музыки, во всяком случае, тональной. Элперн стал видным исследователем музыки ХХ века, преподавателем многих ведущих американских университетов, выступал с лекциями не только на родине, но и в Европе, в том числе в России. Элперн является последователем идей австрийского музыковеда-теоретика Хайнриха Шенкера и исследует музыку, пользуясь скальпелем шенкерианского анализа. Работал он и с такими видными минималистами, как Мортон Фельдман и Стив Рейч.
Но однажды… Впрочем, предоставим слово самому Уэйну: «Однажды утром, стоя в душе, я вдруг осознал, что моя собственная музыка не годится для песен или танцев. Я вспомнил мысль, прочитанную у Матисса, который писал, что если хочешь понять себя, как художника, пересмотри свои самые ранние работы…» И тогда Уэйн Элперн, многоопытный и многознающий человек с профессорской внешностью, вспомнил времена, когда он еще играл в рок-группах и постоянно слушал Motown sound (а как могло быть иначе, если ты рос в Детройте?). И Элперн занялся музыкой популярных направлений, аранжируя, сочиняя собственную музыку и экспериментируя с этой стилистикой, добиваясь нового качества путем синтеза. Как говорит он сам, на этом пути его главными учителями являются Бах и Моцарт с точки зрения технической, Гайдн, Стравинский, Гершвин и Эллингтон с точки зрения стилистической и Хайнрих Шенкер с точки зрения теоретической.
Что у него получается? А вот это можно узнать, послушав Sceleton, альбом, для которого Элперн написал одну композицию и сделал аранжировки еще 13-ти популярнейших джазовых тем разных времен. Тут Take Five Брубека / Дезмонда соседствует с Anthropology Чарли Паркера, а вслед за Blue Moon Роджерса звучит Mercy, Mercy, Mercy Завинула. И версии этих эвергринов, и выбор исполнителей у Элперна весьма необычны. Похоже, тромбон – один из любимых его инструментов. По крайней мере, именно квинтет тромбонов исполняет у него целый ряд пьес, в том числе в компании с ударными интерпретируя Генделя в треке с остроумным названием Handle With Care. В других случаях, к традиционному джазовому фортепьянному трио он присоединяет квартет из двух трубачей и двух тромбонистов (так, скажем, роль саксофона Дезмонда в Take Five у него доверена трубе). И получается действительно свежо и интересно! Присланный мне вместе с линком альбома пресс-релиз называет музыку Элперна кросс-жанровой и даже пост-жанровой! Довольно эффектная терминология для симпатичного постмодернистского эксперимента.
© 2019 Wayne Alpern
14 tks / 52 mins
(Wayne Alpern – comp, arr; Noah Bless, Mike Boschen, Michael Davis, Nick Grinder, Jason Jackson, Matt McDonald, James Rogers – tb; Sam Hoyt, David Smith – tp, flg; Billy Test – p; Evan Gregor – b; Josh Bailey – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер
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