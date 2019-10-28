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Lorenzo Feliciati / Michele Rabbia - Antikythera
28.10.2019
В 1901 году греческий водолаз обнаружил близ острова Антикитера затонувшее античное судно, где, среди прочих ценнейших артефактов, был поднят наверх некий загадочный механизм: деревянный корпус с циферблатами на двух сторонах и не менее тридцати причудливо расположенных относительно друг друга шестерен. Лишь во второй половине века удалось понять, что это древний прибор для расчета движения небесных тел. Его так и называют, по месту находки, антикитера или антикитерский механизм. Какая связь тут с музыкой? Прежде чем ответить на этот вопрос, поговорим немного о новом альбоме, изданном RareNoise Records.
Итак, наш старый добрый знакомый по релизам этого лейбла, итальянский басист, композитор и саунд-дизайнер Лоренцо Фелициати познакомился несколько лет назад со своим соотечественником, ударником Микеле Раббиа (это имя тоже могло вам встретиться на наших страницах). Раббиа переиграл со множеством европейских и американских новоджазовых звезд и записывается, между прочим, и на ЕСМ Манфреда Айхера, лейбле, известном своим специфичным рафинированным звуком. Лоренцо и Микеле быстро поняли, что говорят на одном музыкальном языке, и седбмой альбом Фелициати на RareNoise стал одновременно первым опытом сотрудничества с Раббиа, чье имя также вынесено на обложку. К сессиям звукозаписи были привлечены старые коллеги Лоренцо: британский клавишник Рой Пауэлл, итальянский пианист Алессандро Гвис, вьетнамский трубач Куонг Ву, а также еще одна итальянская пианистка, Рита Маркотулли и саксофонист Энди Шеппард. Потом началась кропотливая работа над обработкой записи, включавшая овердаббинг. И вот тут-то Лоренцо и вспомнил про антикитеру, которая в итоге дала альбому название: «Я представлял нашу импровизационную музыку, как некий сложный и отлично отлаженный механизм. Но только когда я приступил к пост-продукционной работе над студийными импровизациями, я узнал о древнегреческом механизме, который подняли со дна моря близ острова Антикитера. Я сразу подумал, что это был бы идеальный способ передать занииавшую нас идею музыки: машина из прошлого (я думаю, что импровизация-это древнейший вид искусства, видоизменявшийся веками, но никогда нас не покидавший), состоящая из множества различных деталей (точно также, как и музыканты, каждый из которых – часть, ведущая к конечному результату) и способная читать настоящее и предсказывать будущее, способная видеть непознанное и извлекать из него что-то ценное. И в конце концов, разве это не то, что должно делать искусство?"
Извините за длинную цитату, но, на мой взгляд, она была уместной. Думаю, она поможет понять и месседж альбома. Мне не хотелось бы разбирать здесь каждую пьесу в отдельности. В целом здесь очень мало часто свойственных Фелициати прог-роковых аллюзий и очень много тонких взаимодействий между музыкантами, играющими в различных комбинациях в духе новоджазового авангарда, а кое-где и эмбиентных красок. Обильное применение электроники сочетается с акустическим звучанием, в том числе и на подготовленном фортепьяно (Рита Маркотулли), обширный арсенал перкуссионных инструментов Раббиа причудливо оттеняет и лиричную трубу Куонг Ву, и бас-гитары Фелициати (он, как обычно, использует и ладовый, и безладовый варианты инструмента), и контрапункт сопрано-саксофона Шеппарда и фортепьяно Маркотулли. Праздник звукаЮ праздник креативности и творческой фантазии ждет вас под этой темной обложкой. Антикитера работает!
© & (p) 2019 RareNoise Records
8 tks / 46 mins
( Lorenzo Feliciati – el.fretted b, el.fretless b, keyb, samples, sound design, el.g; Michele Rabbia – dr, perc; Cuong Vu – tp (tks 4,5); Andy Sheppard – sax (tks 2,8); Rita Marcotulli – ac.p, prepared p (tks 2,5,8); Alessandro Gwis – ac.p, reactor generated electronics (tks 1,6); Roy Powell - Hammond org, Moog, keyb (tk 7);)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Вьетнам,
Италия
музыкальный стиль
авангард,
эмбиент
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