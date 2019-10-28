Lorenzo Feliciati / Michele Rabbia - Antikythera

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Lorenzo Feliciati / Michele Rabbia - Antikythera

28.10.2019

Lorenzo Feliciati / Michele Rabbia - Antikythera
В 1901 году греческий водолаз обнаружил близ острова Антикитера затонувшее античное судно, где, среди прочих ценнейших артефактов, был поднят наверх некий загадочный механизм: деревянный корпус с циферблатами на двух сторонах и не менее тридцати причудливо расположенных относительно друг друга шестерен. Лишь во второй половине века удалось понять, что это древний прибор для расчета движения небесных тел. Его так и называют, по месту находки, антикитера или антикитерский механизм. Какая связь тут с музыкой? Прежде чем ответить на этот вопрос, поговорим немного о новом альбоме, изданном RareNoise Records.

Итак, наш старый добрый знакомый по релизам этого лейбла, итальянский басист, композитор и саунд-дизайнер Лоренцо Фелициати познакомился несколько лет назад со своим соотечественником, ударником Микеле Раббиа (это имя тоже могло вам встретиться на наших страницах). Раббиа переиграл со множеством европейских и американских новоджазовых звезд и записывается, между прочим, и на ЕСМ Манфреда Айхера, лейбле, известном своим специфичным рафинированным звуком. Лоренцо и Микеле быстро поняли, что говорят на одном музыкальном языке, и седбмой альбом Фелициати на RareNoise стал одновременно первым опытом сотрудничества с Раббиа, чье имя также вынесено на обложку. К сессиям звукозаписи были привлечены старые коллеги Лоренцо: британский клавишник Рой Пауэлл, итальянский пианист Алессандро Гвис, вьетнамский трубач Куонг Ву, а также еще одна итальянская пианистка, Рита Маркотулли и саксофонист Энди Шеппард. Потом началась кропотливая работа над обработкой записи, включавшая овердаббинг. И вот тут-то Лоренцо и вспомнил про антикитеру, которая в итоге дала альбому название: «Я представлял нашу импровизационную музыку, как некий сложный и отлично отлаженный механизм. Но только когда я приступил к пост-продукционной работе над студийными импровизациями, я узнал о древнегреческом механизме, который подняли со дна моря близ острова Антикитера. Я сразу подумал, что это был бы идеальный способ передать занииавшую нас идею музыки: машина из прошлого (я думаю, что импровизация-это древнейший вид искусства, видоизменявшийся веками, но никогда нас не покидавший), состоящая из множества различных деталей (точно также, как и музыканты, каждый из которых – часть, ведущая к конечному результату) и способная читать настоящее и предсказывать будущее, способная видеть непознанное и извлекать из него что-то ценное. И в конце концов, разве это не то, что должно делать искусство?"

Извините за длинную цитату, но, на мой взгляд, она была уместной. Думаю, она поможет понять и месседж альбома. Мне не хотелось бы разбирать здесь каждую пьесу в отдельности. В целом здесь очень мало часто свойственных Фелициати прог-роковых аллюзий и очень много тонких взаимодействий между музыкантами, играющими в различных комбинациях в духе новоджазового авангарда, а кое-где и эмбиентных красок. Обильное применение электроники сочетается с акустическим звучанием, в том числе и на подготовленном фортепьяно (Рита Маркотулли), обширный арсенал перкуссионных инструментов Раббиа причудливо оттеняет и лиричную трубу Куонг Ву, и бас-гитары Фелициати (он, как обычно, использует и ладовый, и безладовый варианты инструмента), и контрапункт сопрано-саксофона Шеппарда и фортепьяно Маркотулли. Праздник звукаЮ праздник креативности и творческой фантазии ждет вас под этой темной обложкой. Антикитера работает!

© & (p) 2019 RareNoise Records

8 tks / 46 mins

( Lorenzo Feliciati – el.fretted b, el.fretless b, keyb, samples, sound design, el.g; Michele Rabbia – dr, perc; Cuong Vu – tp (tks 4,5); Andy Sheppard – sax (tks 2,8); Rita Marcotulli – ac.p, prepared p (tks 2,5,8); Alessandro Gwis – ac.p, reactor generated electronics (tks 1,6); Roy Powell - Hammond org, Moog, keyb (tk 7);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Вьетнам, Италия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Invisible System - Dance to the Full Moon

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Мали
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Новый релиз британского лейбла ARC Music приглашает нас полюбоваться «Танцем в полнолуние» (так называется альбом) и другими образчиками традиционной музыки Мали, затейливо смешанными с современными западными ритмами с ...
подробнее
28.10.2019

Irina Nëstor - One Day You’ll Miss Today

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: эмбиент
Наверное, любого из живущих на пост-советском пространстве заинтригует композиция под названием ‘Night, Mr. Lenin. Композиция инструментальная, как и весь альбом One Day You’ll Miss Today, который она открывает. В этой связи ...
подробнее
28.10.2019

Israel Martinez - Pausa

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика
  • музыкальный стиль: авангард
Вам кажется несколько размытым изображение на обложке альбома Исраэля Мартинеса Pausa? Думаю, так мексиканский музыкант, родившийся в Гвадалахаре в 1979 году, хотел подчеркнуть, что и саунд его альбома порой будет «размыт», что ...
подробнее
28.10.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com