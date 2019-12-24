Ilia, Konstantin & me - Cephas Unisons

Интересное название у этого трио. Хорошее. Необычное. Запоминающееся. Два имени – явно славянского происхождения, исследуя album credits сразу обнаруживаешь, что это старые знакомые нашего сайта, авангардные экспериментаторы из Санкт-Петербурга: саксофонист Илья Белоруков и ударник Константин Самоловов. А вот me – это сильно. Под таким замечательным обозначением может оказаться кто угодно. Впрочем, нет. Не кто угодно, а тот, кто до этого додумался. И это норвежский басист из Конгсберга Кристиан Меаас Свендсен. Для меня лично, до этого альбома, музыкант незнакомый. Сеть помогла выяснить, что, среди прочих, он играл в ансамблях Nakama и Mopti, много делает для развития музыки в родном городе, который отвечает ему взаимностью: Свендсен получал награду от Конгсбергского джазового фестиваля и грант от муниципалитета. А еще, опять-таки по сетевой информации, Кристиан Меаас далеко не столь радикален в своих музыкальных вкусах, как его российские коллеги из Питера.
И, судя по дебютному альбому трио Ilia, Konstantin & me
, который музыканты назвали Cephas Unisons, музыканты играют здесь музыку, которая ближе к «нормальному» фри-джазу, чем к тем экспериментальным исследованиям звука, которыми отличаются собственные проекты Ильи и, в меньшей степени, Константина. И хотя помимо родной ударной установки Самоловов здесь оперирует и различными объектами, и радио, но язык импровизации, оставаясь весьма свободным, все же выглядит более «членораздельным». А уж Белоруков, играя тут исключительно на альт-саксофоне, явно «тряхнул стариной» и вспомнил свои ранние проекты, где его инструмент звучит почти естественно – понятно, не для мэйнстрима, а для новоджазового свободного музицирования. Это чувствуется уже по первым трекам альбома, Colonial Drive
и The Day We Parted Ways
, где ударные Константина сразу задают мощный динамический имульс, который активно поддерживают Свендсен и фронтмэн трио Илья. Два этих «горячих» трека сменяются заметно более «прохладной» и, я бы сказал, даже медитативной пьесой Celestial Dreams
, чтобы снова вернуться к power sound в финальной Sacred Deer
. Сознаюсь, концепция, предложенная в Cephas Unisons музыкантами, мне близка, и альбом доставил истинное удовольствие. Будет интересно, если проект Ilia, Konstantin & me
получит продолжение, и очень любопытно, каким оно будет.
А пока отмечу любопытную деталь данной работы. Записывался альбом в Санкт-Петербурге весной 2018 года, а вот издан он малайзийским лейблом LaoBan Records из Куала-Лумпура. Кстати, и обложкой музыканты обязаны работе малайзийского художника Тей Бен Цзе из его «лунного цикла». Насколько я знаю, этот мастер не чужд музыке и не раз участвовал в экспериментах по синтезу искусств с музыкантами. Вот такие любопытные плоды глобализации!
© 2019 LaoBan Records
4 tks / 33 mins
(Ilia Belorukov – as; Konstantin Samolovov - selected dr, objects, radio, voice recorder; Christian Meaas Svendsen - b, voice;)
Линк предоставил Константин Самоловов
Леонид АУСКЕРН