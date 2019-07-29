The Curtis Brothers - Algorithm

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

The Curtis Brothers - Algorithm

29.07.2019

The Curtis Brothers - Algorithm
Тот случай, когда сайдмены известно значительно больше, чем создатели проекта. Брайан Линч, Дональд Харрисон, Ральф Питерсон – громкие имена, множество знаменитых партнеров, а объединяет их в данном случае два факта: все трое в разное время играли у Арта Блэйки в Jazz Messengers и все трое на разных этапах приложили свой талант педагогов к росту персонального мастерства тех, кто пригласил их поучаствовать в данном проекте – братьев Кертис.

Кертисы родом из Хартфорда, Коннектикут, из семьи со смешанными, пуэрториканско-афроамериканскими корнями. Старший, пианист Заккаи Кертис, родился в 1981 году, его брат, ударник Люк Кертис, на два года моложе. Оба –музыканты с профессиональным образованием: Заккаи учился в Консерватории Новой Англии, а Люк – в Беркли. Какое-то время каждый из них шел своим путем, но затем братья решили работать вместе, организовав сразу два проекта: The Curtis Brothers и Тhe Curtis Brothers Quartet. Первый их общий альбом A Genesis был выпущен в 2006 году, за ним последовали новые работы, которые Кертисы издают на собственном лейбле Truth Revolution Records.

Математика – наука совершенно не чуждая музыкантам: как важно в музыке уметь считать, знает любой практикующий исполнитель. Своему новому альбому братья Кертисы дали «математическое» название Algorithm и большинство композиций альбома своими названиями связаны с математикой. Правда, мне кажется, в стартовой пьесе Three Points and a Sphere речь идет не только о трех точках и сфере: возможно, Заккаи и Люк вспомнили и великого новатора Телониуса Монка по прозвищу Sphere. Ну, а три пьесы альбома с названиями другого порядка посвящены партнерам братьев по этому проекту и их менторам: это Chief (в честь Дональда Харрисона), The Professor ( в честь Брайана Линча) и, наконец, Sensei (в честь Ральфа Питерсона). Вот такой эффектный трибьют в рамках одного альбома. Кстати, все его пьесы, и «трибьютные», и «математические» написаны самими братьями. Что до стилистики, то этот квинтет с солирующими трубой и альт-саксофоном и традиционной ритмической группой фортепьяно-бас-ударные играет мэйнстрим, по энергетике и уровню исполнения немного напоминающий Jazz Messengers Арта Блэйки – тот состав, в котором мужали учителя братьев Кертис, ставшие вместе с ними одним ансамблем в рамках Algorithm.

© & (p) 2019 Truth Revolution Records

9 tks / 60 mins

(Brian Lynch – tp; Donald Harrison – as; Zaccai Curtis – p; Luques Curtis – b; Ralph Peterson – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Carlo Barbagallo - iAmInTiLt,BoB!

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард
Первая для меня и для нашего сайта встреча с творчеством итальянского музыканта Карло Барбагалло. Он сицилиец, музыкой занимается с юных лет, одновременно участвует в проектах различной стилистической направленности: играет в американской ...
подробнее
29.07.2019

Carol Sudhalter Quartet - Live At Saint Peter Church

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Даже странно, что имя Кэрол Сюдхальтер впервые попало на наши страницы. Эта дама играет джаз уже очень давно и хорошо известна на джазовой сцене Нью-Йорка – самой большой джазовой сцене мира. Родом Кэрол из Новой Англии, выросла в ...
подробнее
29.07.2019

Cesare Dell’Anna - Tarantavirus Jazz Night

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард, этно-джаз
Вряд ли люди, страдающие арахнофобией, будут в восторге от обложки этого альбома, даже если, преодолев отвращение, разглядят, что огромный паук на обложке – искусственного происхождения. Но даже они не смогут отрицать, насколько ...
подробнее
29.07.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com