The Curtis Brothers - Algorithm

Тот случай, когда сайдмены известно значительно больше, чем создатели проекта. Брайан Линч, Дональд Харрисон, Ральф Питерсон – громкие имена, множество знаменитых партнеров, а объединяет их в данном случае два факта: все трое в разное время играли у Арта Блэйки в Jazz Messengers и все трое на разных этапах приложили свой талант педагогов к росту персонального мастерства тех, кто пригласил их поучаствовать в данном проекте – братьев Кертис.
Кертисы родом из Хартфорда, Коннектикут, из семьи со смешанными, пуэрториканско-афроамериканскими корнями. Старший, пианист Заккаи Кертис, родился в 1981 году, его брат, ударник Люк Кертис, на два года моложе. Оба –музыканты с профессиональным образованием: Заккаи учился в Консерватории Новой Англии, а Люк – в Беркли. Какое-то время каждый из них шел своим путем, но затем братья решили работать вместе, организовав сразу два проекта: The Curtis Brothers и Тhe Curtis Brothers Quartet. Первый их общий альбом A Genesis был выпущен в 2006 году, за ним последовали новые работы, которые Кертисы издают на собственном лейбле Truth Revolution Records.
Математика – наука совершенно не чуждая музыкантам: как важно в музыке уметь считать, знает любой практикующий исполнитель. Своему новому альбому братья Кертисы дали «математическое» название Algorithm и большинство композиций альбома своими названиями связаны с математикой. Правда, мне кажется, в стартовой пьесе Three Points and a Sphere речь идет не только о трех точках и сфере: возможно, Заккаи и Люк вспомнили и великого новатора Телониуса Монка по прозвищу Sphere. Ну, а три пьесы альбома с названиями другого порядка посвящены партнерам братьев по этому проекту и их менторам: это Chief (в честь Дональда Харрисона), The Professor ( в честь Брайана Линча) и, наконец, Sensei (в честь Ральфа Питерсона). Вот такой эффектный трибьют в рамках одного альбома. Кстати, все его пьесы, и «трибьютные», и «математические» написаны самими братьями. Что до стилистики, то этот квинтет с солирующими трубой и альт-саксофоном и традиционной ритмической группой фортепьяно-бас-ударные играет мэйнстрим, по энергетике и уровню исполнения немного напоминающий Jazz Messengers Арта Блэйки – тот состав, в котором мужали учителя братьев Кертис, ставшие вместе с ними одним ансамблем в рамках Algorithm.
© & (p) 2019 Truth Revolution Records
9 tks / 60 mins
(Brian Lynch – tp; Donald Harrison – as; Zaccai Curtis – p; Luques Curtis – b; Ralph Peterson – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН