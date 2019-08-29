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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Grup Doğuş - Grup Doğuş

29.08.2019

Grup Doğuş - Grup Doğuş
Глубокое ретро с необычной историей, а потому рассказ об этом альбоме приходится начинать издалека. История турецкой диаспоры в Германии отсчитывается с начала 60-х годов прошлого века, когда ФРГ испытывала значительный недостаток рабочей силы, и в страну потянулся поток турецких гастарбайтеров. Сегодня турецкая диаспора в Германии – крупнейшая среди всех диаспор страны. Дети гастарбайтеров уже в нескольких поколениях живут здесь, сохраняя свои религиохные, семейные и культурные традиции. Эта ситуация крепнет из года в год, но она уверенно заявила о себе уже в середине 70-х. Именно тогда в Германии, а точнее – в Баварии, братья Туфан и Мухиттин Айдоган, дети профессионального музыканта-барабанщика из Измира, организовали музыкальную группу Doğuş. Клавишник Туфан и басист Мухиттин играли в Германии для таких же, как они гастарбайтеров, затем в 1972-73 годах отслужили в турецкой армии, после чего, вернувшись в Германию и пригласив несколько более старших по возрасту коллег – гитариста Седата Юркюта и ударника Корая Дикмена, стали выступать уже как Doğuş. Группа снискала популярность в кругах диаспоры, и в 1975 году владелец небольшой звукозаписывающей компании Тахир Минарети предложил им записать на кассету альбом. Запись была сделана без каких-либо студийных ухищрений типа овердаббинга и издана небольшим тиражом. Вскоре после этого чисто турецкая по составу группа Doğuş распалась на два уже интернациональных коллектива: Туфан и Корай объединились с немецким и австрийским партнерами в группуDiamonds, а Мухиттин и Седар, пригласив итальянского клавишника и австрийского ударника, - в группу Memphis. Обе группы с большим или меньшим успехом играли коммерческую музыку, канув в Лету к концу века. Была забыта и единственная кассета Doğuş.

Забыта до наших дней, когда немецкий лейбл с турецкой родословной Ironhand Records, специализирующийся исключительно на виниле, не переиздал тот самый альбом из восьми треков 1975 года, придав новый импульс истории Grup Doğuş. В пресс-релизе от лейбла музыка группы характеризуется, как «турецкая психоделия» и «анатолийский поп». Отдавая дань рекламной броскости этих слоганов, скажу, что мне не удалось услышать в этом альбоме каких-то элементов психоделии, что же касается поп-музыки, то тут дело обстоит сложнее. Восемь треков альбома – это песни популярных в те годы турецких авторов, и, что касается, этнической составляющей, то она весьма заметна, особенно в вокале. Но вот музыкальные аранжировки от Doğuş делают эти песни куда более интегрированными в общее русло западной музыки тех лет, чем чисто турецкие оригиналы. И главная заслуга в этом принадлежит гитарным партиям Седата Юркюта и партиям клавишных Туфана Айдогана, которого Бариш Манчо, турецкий фолк-певец и автор двух вошедших в альбом песен, цветисто именовал «Хэммонд Туфан, покоритель всех органов». На мой вкус, гитарные соло Юркюта и сегодня звучат весьма интересно, а Туфан Айдоган, не пытаясь угнаться за Риком Уэйкменом, играет на добротном европейском уровне того времени. Это вполне со-временное середине семидесятых звучание в сочетании с истинно турецким, «анатолийским» вокалом и делает релиз Grup Doğuş весьма интересным не только для турецкоязычных, но и для всех прочих слушателей, кого интересует музыка семидесятых годов.

© & (p) 2019 Ironhand Records

8 tks / 38 mins

(Sedat Űrkűt – voc, el.g; Tufan Aydoğan – voc, keyb; Muhittin Aydoğan – b; Koray Dikmen – dr;)

Линк предоставлен Ironhand Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Турция
музыкальный стиль
ориентальная музыка

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