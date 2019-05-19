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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Richie Beirach – Gregor Huebner Duo / WDR Big Band - Crossing Borders

стиль:
19.05.2019

Richie Beirach – Gregor Huebner Duo / WDR Big Band - Crossing Borders
В этом году нью-йоркский лейбл Zoho дал жизнь записи концерта, состоявшегося в марте 2016 года в немецком городе Гютерсло, где выступили американский пианист Ричи Бейрах, немецкий скрипач Грегор Хюбнер и биг-бэнд Западногерманского радио из Кельна под управлением американского дирижера и аранжировщика Рича ДеРозы. Запись эту назвали Crossing Borders («Пересекая границы»), и так как композиций с таким названием в альбоме нет, ясно, что оно носит концептуальное, и довольно точное в данном случае название.

В первую очередь музыканты пересекают здесь границы между джазом и академической музыкой. И Бейрах, и Хюбнер, к такой «экспедиции» вполне подготовлены. Ветеран американского джаза Ричи Бейрах (р.1947) родился в Бруклине и начинал именно с академической музыки, получив классическое образование. Джазу он учился у человека, которому идеи совмещения джаза и классики были близки – у Ленни Тристано. Выйдя на джазовую сцену в начале 70-х, Бейрах много играл со Стеном Гетцем, Четом Бейкером, Дэйвом Либмэном. В еще большей степени классическое наследие близко Хюбнеру, который также ранее работал с Бейрахом. Да и сам по себе дуэт фортепьяно-скрипка вызывает ассоциации скорее с классикой, чем с джазом. Что же касается WDR Big Band, то это один из самых известных европейских коллективов, способный решать задачи любой сложности.

В тот вечер в Германии дуэт с биг-бэндом исполнили три пьесы Бейраха, из которых особо отмечу Elm, самую известную композицию Бейраха и самую джазовую по содержанию композицию альбома. Бейрах сочинил ее в рождественскую ночь 1979 года, потрясенный известием о безвременной смерти яркого польского джазового скрипача Збигнева Зейферта, вложив в эту музыку много чувства и боли от постигшей джазовый мир утраты. Здесь есть отличное соло Бейраха, его дуэт с Хюбнером и проникновенная партия басиста WDR Big Band Джона Голдсби. Но основной объем записи заняли два крупных произведения Грегора Хюбнера. Первое – это Скрипичный концерт №3 в трех частях, написанный под впечатлением разрушительного землетрясения в Непале в 2015 году, а второе – Фортепьянный концерт №3, также в трех частях, под дополнительным названием The Code, адресованный непосредственно его коллеге по дуэту (The Code – это прозвище Ричи в джазовой среде, отражающее его высокое исполнительское мастерство). Три части концерта как бы отражают разные этапы биографии Бейраха (финальная Born In Brooklyn говорит сама за себя, а стартовая Into The Quest вспоминает совместную группу Бейраха и Либмэна). Но, пожалуй, именно это сочинение больше всего связано с академической традицией, особенно вторая часть концерта, построенная Хюбнером на основе лютеранского хорала ХVII века. В целом альбом может быть интересен всем, кто не чуждл академической музыки и воспринимает джаз, как не менее глубокий вид творчества: «границы» в этом проекте Бейрах, Хюбнер и WDR Big Band пересекают многократно, причем в обоих направлениях.

© & (p) 2019 Zoho Music

10 tks / 76 mins

(Richie Beirach – p; Gregor Huebner – vi; WDR Big Band: Rich DeRosa – cond, arr (tks 1,5,9,10); Johan Hörlen, Karolina Strassmayer – as, alto fl; Olivier Peters, Paul Heller – ts, cl; Jens Neufang – bars, bass cl; Andy Haderer, Wim Both, Rob Bruynen, Ruud Breuls, John Marshall – tp, flg; Ludwig Nuss, Shannon Barnett, Andy Hunter – tb, euphonium; Matis Cederberg – bass tb, tuba; Joacim Schoenecker – g; John Goldsby – b; Hans Dekker – dr;)

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Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение
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