Lois Bruno - And So It Begins

And So It Begins совсем не относится к разряду альбомов с так называемой «рождественской музыкой». Но вышло так, что я слушал этот дебютник от Лоис Бруно как раз в предверие больших праздников конца года, и у меня осталось от этой работы стойкое рождественское «послевкусие». Видимо, дело в том, что певица представила в этой работе коллекцию супер-известных «вечнозеленых» джазовых стандартов, которые самой своей проверенной десятилетиями популярности репутацией ассоциируются с такими традиционными и неизменными праздниками, как Рождество и Новый год. Это, понятно, чисто суюъективное ощущение автора сих строк, от него вполне можно абстрагироваться и с удовольствием прослушать представленный Бруно проект.
С удовольствием – это наверняка, если, конечно, вам нравится традиционный джаз. Отличные версии Bewitched, Bothered, and Bewildered Роджерса / Харта, Cry Me a River Хэмилтона и Somewhere Бернстайна / Сондхайма, классика кантри Always On My Mind, прочувствованно исполненный блюз Feeling Good и неожиданно окрашенная в латинские краски версия Love For Sale Коула Портера – это, на мой взгляд, наиболее яркие точки альбома. Лоис Бруно очень искуссно передает атмосферу каждой песни, а аккомпанирующий ей состав (фортепьянное трио плюс саксофон) прекрасно справился со своими задачами.
В начале этого текста было упомянуто, что And So It Begins – фонографический дебют Лоис Бруно, но сама она – далеко не дебютантка сцены. Это очень опытная певица, за плечами которой большая и разноплановая карьера. Бруно работала с Билли Мобли, Джорджем Кэйблсом, Билли Кобэмом, выступала в составе женского коллектива-трибьюта Led Zeppelin, Kiss и Journey, выходила на сцену многих известных клубов. Почему до записи в качес тве лидера дело дошло только сейчас? Видимо, так сложилось… Что ж, лучше поздно, чем никогда – в случае Лоис Бруно эта поговорка более чем уместна.
© & (p) 2019 Wise Cat Records
11 tks / 45 mins
(Lois Bruno – voc; Kenny Shanker – sax; Mike Eckroth – p; Yoshi Waki – b; Brian Fishler – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН