Dover Quartet - The Curtis Session

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Dover Quartet - The Curtis Session

стиль:
04.06.2019

Dover Quartet - The Curtis Session
Кертисовский институт музыки в Филадельфии – один из главных и наиболее престижных центров музыкального образования в США. Именно с ним связаны все «действующие лица» проекта The Curtis Session. Композитор Эрик Сесслер окончил эту консерваторию в 1993 году (докторскую степень он получил уже в нью-йоркском Джульярде), а сегодня преподает и в Curtis Institute of Music, и в The Juilliard School. Свое сочинение Dreams from life awake Сесслер написал в 2012-2013 годах, посвятив его музыканам камерного ансамбля Dover Quartet.

Каждый из участников Dover Quartet также окончил Curtis Institute of Music. Скрипачи Джоэл Линк и Брайан Ли, исполнительница на виоле Милена Паджаро-ван дер Стадт и виолончелист Кэмден Шоу – яркие личности, талантливые музыканты, несмотря на молодость, добившиеся уже немалого в своей сольной карьере. Скажем, Джоэль Линк стал победителем престижных международных конкурсов скрипачей имени Анны Йохансен в Вашингтоне и имени Иегуди Менухина в Англии, немало наград, выступлений с ведущими симфоническими оркестрами мира, имеют на своем счету и его коллеги. Но вместе они создали еще и Dover Quartet, стремительно выдвинувшийся в ряды ведущих камерных квартетов Америки. Dover Quartet гастролирует по всему миру, сотрудничает с известнейшими музыкантами, записывает интереснейшие альбомы, из которых упомяну Voices of Defiance: 1943, 1944, 1945 (2017), где они исполняют музыку написанную в годы Второй мировой войны Виктором Ульманом (он погиб в Освенциме), Дмитрием Шостаковичем и Симоном Лаксом. Кстати, название квартета связано с сочинением еще одного выпускника Кертисовского института, классика американской музыки Сэмюэля Барбера Dover Beach (1931), еще студента в годы написания этого опуса. Посвященную их квартету музыку Эрика Сесслера музыканты решили записать непременно в стенах alma mater. Так родился альбом The Curtis Session.

Dreams from life awake звучит чуть более получаса. Четырехчастный опус Сесслера показался мне написанным в достаточно традиционной по нынешним временам манере. Во всяком случае, с академическим авангардом второй половины прошлого и начала нынешнего века у него мало общего. Анализируя творчество Сесслера, критика связывает его имя с продолжением традиций упомянутого выше Барбера. Если же говорить конкретно о Dreams from life awake, то мне это сочинение напомнило скорее французских импрессионистов начала прошлого века, прежде всего Дебюсси. Каждая часть сочинения Сесслера содержит три «опорных» понятия-подзаголовка, и музыка весьма живо и образно передает их, причем в динамике и в ярких звуковых красках, которые приобретают дополнительный блеск в очень эмоциональном исполнении Dover Quartet. Музыканты квартета удивительно тонко передают все оттенки исполняемой музыки, играя при этом очень раскрепощенно (упоминать о техническом мастерстве в данном случае просто излишне). Как мне показалось, Джоэль, Брайан, Милена и Кэмден еще и получали огромное удовольствие от исполнения посвященной им музыки. Думаю, это ощущение радости, чувства, что они вчетвером превратились в некоего демиурга, способного звуками передавать самые сложные эмоции, неизбежно почувствуют и слушатели альбома The Curtis Session.

© & (p) 2019 Bimperl Entertainment & Media

4 tks / 31 mins

(Joel Link, Bryan Lee – vi; Milena Pajaro-van de Stadt – viola; Camden Shaw – cello;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2019 г.

Cameraoscura - Quod Est Inferius

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
  • страна: Италия
Камера обскура – инструмент простой и, в то же время, очень древний. Она служит для получения оптического изображения предметов. Итальянские электронщики Марко Валенти и Эуженио Мацца объединили свои усилия в проекте с таким ...
подробнее
04.06.2019

Carlo Barbagallo - iAmInTiLt,BoB!

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Италия
Первая для меня и для нашего сайта встреча с творчеством итальянского музыканта Карло Барбагалло. Он сицилиец, музыкой занимается с юных лет, одновременно участвует в проектах различной стилистической направленности: играет в американской ...
подробнее
04.06.2019

Carol Sudhalter Quartet - Live At Saint Peter Church

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Даже странно, что имя Кэрол Сюдхальтер впервые попало на наши страницы. Эта дама играет джаз уже очень давно и хорошо известна на джазовой сцене Нью-Йорка – самой большой джазовой сцене мира. Родом Кэрол из Новой Англии, выросла в ...
подробнее
04.06.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com