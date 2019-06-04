Dover Quartet - The Curtis Session

Кертисовский институт музыки в Филадельфии – один из главных и наиболее престижных центров музыкального образования в США. Именно с ним связаны все «действующие лица» проекта The Curtis Session. Композитор Эрик Сесслер окончил эту консерваторию в 1993 году (докторскую степень он получил уже в нью-йоркском Джульярде), а сегодня преподает и в Curtis Institute of Music, и в The Juilliard School. Свое сочинение Dreams from life awake Сесслер написал в 2012-2013 годах, посвятив его музыканам камерного ансамбля Dover Quartet.
Каждый из участников Dover Quartet также окончил Curtis Institute of Music. Скрипачи Джоэл Линк и Брайан Ли, исполнительница на виоле Милена Паджаро-ван дер Стадт и виолончелист Кэмден Шоу – яркие личности, талантливые музыканты, несмотря на молодость, добившиеся уже немалого в своей сольной карьере. Скажем, Джоэль Линк стал победителем престижных международных конкурсов скрипачей имени Анны Йохансен в Вашингтоне и имени Иегуди Менухина в Англии, немало наград, выступлений с ведущими симфоническими оркестрами мира, имеют на своем счету и его коллеги. Но вместе они создали еще и Dover Quartet, стремительно выдвинувшийся в ряды ведущих камерных квартетов Америки. Dover Quartet гастролирует по всему миру, сотрудничает с известнейшими музыкантами, записывает интереснейшие альбомы, из которых упомяну Voices of Defiance: 1943, 1944, 1945 (2017), где они исполняют музыку написанную в годы Второй мировой войны Виктором Ульманом (он погиб в Освенциме), Дмитрием Шостаковичем и Симоном Лаксом. Кстати, название квартета связано с сочинением еще одного выпускника Кертисовского института, классика американской музыки Сэмюэля Барбера Dover Beach (1931), еще студента в годы написания этого опуса. Посвященную их квартету музыку Эрика Сесслера музыканты решили записать непременно в стенах alma mater. Так родился альбом The Curtis Session.
Dreams from life awake звучит чуть более получаса. Четырехчастный опус Сесслера показался мне написанным в достаточно традиционной по нынешним временам манере. Во всяком случае, с академическим авангардом второй половины прошлого и начала нынешнего века у него мало общего. Анализируя творчество Сесслера, критика связывает его имя с продолжением традиций упомянутого выше Барбера. Если же говорить конкретно о Dreams from life awake, то мне это сочинение напомнило скорее французских импрессионистов начала прошлого века, прежде всего Дебюсси. Каждая часть сочинения Сесслера содержит три «опорных» понятия-подзаголовка, и музыка весьма живо и образно передает их, причем в динамике и в ярких звуковых красках, которые приобретают дополнительный блеск в очень эмоциональном исполнении Dover Quartet. Музыканты квартета удивительно тонко передают все оттенки исполняемой музыки, играя при этом очень раскрепощенно (упоминать о техническом мастерстве в данном случае просто излишне). Как мне показалось, Джоэль, Брайан, Милена и Кэмден еще и получали огромное удовольствие от исполнения посвященной им музыки. Думаю, это ощущение радости, чувства, что они вчетвером превратились в некоего демиурга, способного звуками передавать самые сложные эмоции, неизбежно почувствуют и слушатели альбома The Curtis Session.
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4 tks / 31 mins
(Joel Link, Bryan Lee – vi; Milena Pajaro-van de Stadt – viola; Camden Shaw – cello;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН